Caída de 'El Mencho': así fue el operativo que llevó a la muerte del líder del CJNG, que desató ola de violencia en México

El operativo militar de México que acabó con el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue producto de un proceso de inteligencia "muy complicado" en el que gracias a la información de Estados Unidos se pudo localizar al capo del narcotráfico y arrestarle después de que tratara de huir al verse acorralado, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla,. | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Méndez

La zona roja y comiezo del tiroteo

Trevila Trejo detalló que hubo fuerzas especiales que se dirigía al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, y que "no llegaron a Jalisco" sino que se encontraba en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco.

"Una vez que se corrobora el 22 de febrero la presencia de 'El Mencho', la fuerza terrestre se desplaza hacia donde él se encontraba para efectuar la detención. Se iba a hacer un cerco porque 'El Mencho' tiene orden de detención por delincuencia organizada. Se supo por información de inteligencia que su personal estaba armado, entonces se iba a aplicar la ley federal de armas de fuego y control de explosivos para detenerlos en flagrancia. Se desplaza el personal, abre fuego la seguridad de 'El Mencho' contra el personal militar, él sale y el personal militar repele la acción", informó el general Trevilla Trejo.

La fuerza militar mexicana informó que 'El Mencho', quien participó del tiroteo, organizó a un grupo para proteger el área de cabañas con la finalidad de detener el avance. Es por ello que, como sostuvo Trevilla Trejo, personal militar hizo uso de la fuerza en base a la ley del uso de la fuerza.

En el ataque, fallecieron 8 delincuentes (se informó preliminarmente que eran 4), se retuvo 7 armas largas, 2 lanzacohetes (RPG y Blindicide), 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores. También hubo dos militares heridos.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la @DefensaMx1, informó que, tras un amplio trabajo de inteligencia militar y coordinación interinstitucional, se llevó a cabo una operación estratégica en Tapalpa para detener a Rubén “N”, alias “El Mencho”. La acción, planeada y… pic.twitter.com/hAaUGF1Srt — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 23, 2026

La caída de 'El Mencho'

Al verse acorralados, 'El Mencho' y su círculo cercano emprendió la huida y se internaron en una zona boscosa, porque "el complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa".

"Es ahí donde se dirige 'El Mencho' y su círculo cercano. Se establece un cerco, persigue el personal de fuerzas especiales. Lo ubican oculto frente a la maleza. Ellos hacen un fuego y llevaban lanzacohetes, pero debido a la presión ejercida por la fuerza militar no lo utilizaron afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron contra un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana. No hubo personal herido en esta acción", detalló.

Durante esos minutos de ataques, es cuando las fuerzas militares repelen la acción del cártel y 'El Mencho' es herido junto a dos de sus escoltas. Los tres fueron detenidos junto a dos delincuentes más.

'El Mencho' resultó herido de gravedad y fue enviado a una instalación médica en Jalisco; sin embargo, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México y líder del cártel más poderoso tras la caída del 'Chapo' Guzmán, falleció en el trayecto.

"Personal de salud acude al lugar, determinan que había que evacuarlos, que estaban graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para ser trasladados a una instalación médica en Jalisco. Fallecen en el trayecto y se pide que el helicóptero se dirija al aeropuerto internacional de Morelia, en Michoacán, en donde estaba un avión caza de la fuerza aérea. Ese avión caza se dirige a la ciudad de México. Se decidió porque no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podría correrse que este grupo delictivo realizara acciones más violentas", precisó el general Ricardo Trevilla Trejo.