Caída de 'El Mencho': así fue el operativo que llevó a la muerte del líder del CJNG, que desató ola de violencia en México

Bajo el liderazo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.
Bajo el liderazo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. | Fuente: EFE
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, brindó en una conferencia de prensa los detalles de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en una ola de violencia en diversos estados mexicanos.

El último domingo 22 de febrero cayó Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo de las fuerzas militares mexicanos, con apoyo de inteligencia de EE.UU., un hecho histórico en la lucha contra el narcotráfico en México, pero que también derivó en hechos de violencia y caos en varios estados mexicanos.

En conferencia de prensa de este lunes 23 de febrero, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional brindó detalles sobre la acción planeada y ejecutada por las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, tanto en el operativo a 'El Mencho' como los hechos de violencia suscitados el domingo.

"Quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y de personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación", aseguró Trevilla Trejo.

Sin embargo, Trevillo Trejo dijo que el operativo militar fue producto de un proceso de inteligencia "muy complicado" en el que con apoyo a la información de Estados Unidos se pudo localizar al capo del narcotráfico.

Sheinbaum remarcó cooperación con EEUU y respeto a soberanía en operación contra El Mencho
Sheinbaum remarcó cooperación con EEUU y respeto a soberanía en operación contra El Mencho | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jos頍鮤ez

El factor clave y inicio del operativo

Según detalló el general mexicano, mediante inteligencia militar central se ubicó un hombre de confianza de una pareja sentimental de 'El Mencho'. Esta persona trasladó a la mujer a Tapalpa, Jalisco, en donde se reunió con Nemesio Oseguera.

Asimismo, corroboraron que la pareja sentimental se retiró del inmueble y 'El Mencho' permaneció en dicho lugar, que resultó ser una cabaña en Tapalpa.

"El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de 'El Mencho', que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con 'El Mencho' una pareja sentimental y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el 'El Mencho' permanecía en ese lugar, se quedó ahí con un círculo de seguridad", explicó Trevilla Trejo.

El 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes: uno terrestre, una fuerza aeromóvil constituida con seis helicópteros y otro de aviones tejanos de la fuerza aérea mexicana.

El operativo militar de México que acabó con el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue producto de un proceso de inteligencia
El operativo militar de México que acabó con el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue producto de un proceso de inteligencia "muy complicado" en el que gracias a la información de Estados Unidos se pudo localizar al capo del narcotráfico y arrestarle después de que tratara de huir al verse acorralado, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla,. | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Méndez

La zona roja y comiezo del tiroteo

Trevila Trejo detalló que hubo fuerzas especiales que se dirigía al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, y que "no llegaron a Jalisco" sino que se encontraba en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco.

"Una vez que se corrobora el 22 de febrero la presencia de 'El Mencho', la fuerza terrestre se desplaza hacia donde él se encontraba para efectuar la detención. Se iba a hacer un cerco porque 'El Mencho' tiene orden de detención por delincuencia organizada. Se supo por información de inteligencia que su personal estaba armado, entonces se iba a aplicar la ley federal de armas de fuego y control de explosivos para detenerlos en flagrancia. Se desplaza el personal, abre fuego la seguridad de 'El Mencho' contra el personal militar, él sale y el personal militar repele la acción", informó el general Trevilla Trejo.

La fuerza militar mexicana informó que 'El Mencho', quien participó del tiroteo, organizó a un grupo para proteger el área de cabañas con la finalidad de detener el avance. Es por ello que, como sostuvo Trevilla Trejo, personal militar hizo uso de la fuerza en base a la ley del uso de la fuerza.

En el ataque, fallecieron 8 delincuentes (se informó preliminarmente que eran 4), se retuvo 7 armas largas, 2 lanzacohetes (RPG y Blindicide), 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores. También hubo dos militares heridos.

La caída de 'El Mencho'

Al verse acorralados, 'El Mencho' y su círculo cercano emprendió la huida y se internaron en una zona boscosa, porque "el complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa".

"Es ahí donde se dirige 'El Mencho' y su círculo cercano. Se establece un cerco, persigue el personal de fuerzas especiales. Lo ubican oculto frente a la maleza. Ellos hacen un fuego y llevaban lanzacohetes, pero debido a la presión ejercida por la fuerza militar no lo utilizaron afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron contra un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana. No hubo personal herido en esta acción", detalló. 

Durante esos minutos de ataques, es cuando las fuerzas militares repelen la acción del cártel y 'El Mencho' es herido junto a dos de sus escoltas. Los tres fueron detenidos junto a dos delincuentes más.

'El Mencho' resultó herido de gravedad y fue enviado a una instalación médica en Jalisco; sin embargo, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México y líder del cártel más poderoso tras la caída del 'Chapo' Guzmán, falleció en el trayecto.

"Personal de salud acude al lugar, determinan que había que evacuarlos, que estaban graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para ser trasladados a una instalación médica en Jalisco. Fallecen en el trayecto y se pide que el helicóptero se dirija al aeropuerto internacional de Morelia, en Michoacán, en donde estaba un avión caza de la fuerza aérea. Ese avión caza se dirige a la ciudad de México. Se decidió porque no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podría correrse que este grupo delictivo realizara acciones más violentas", precisó el general Ricardo Trevilla Trejo.

Washington acusaba a 'El Mencho' de encabezar un
Washington acusaba a 'El Mencho' de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Méndez

CJNG realizó bloqueos y ataques tras caída de su líder

El general Trevilla Trejo informó que se conoció, mediante inteligencia militar, que Hugo (H) alias 'El Tuli', el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza de 'El Mencho', se encontraba en El Grullo (Jalisco), trató de escapar en un vehículo, pero falleció.

Según Trevilla Trejo, fue Hugo quien realizó las coordinaciones para la quema de vehículos, ataques a negocios y bloqueos en varios estados mexicanos.

En consecuencia del operativo, los integrantes del CJNG realizaron estos hechos que incluye agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

Fuerzas del orden de México fallecidos durante los hechos del domingo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos.

El funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en siete estados como Jalisco o Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares"; por otro lado, 30 integrantes del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos.

"Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas", señaló el titular de Seguridad.

México informa que 25 militares fallecieron en ataques tras operativo contra El Mencho
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal. | Fuente: EFE

Colaboración con EE.UU.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, precisó que la ubicación inicial del objetivo fue resultado de inteligencia militar mexicana, aunque hubo datos proporcionados por Estados Unidos.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Como se recuerda, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó a 'El Mencho' entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

