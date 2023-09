México: la UNAM desmintió versión de supuesta vida extraterrestre en cuerpos presentados por ufólogo

Actualidad UNAM niega haber comprobado vida extraterrestre

UNAM niega haber comprobado vida extraterrestre | Fuente: RPP

El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó que a partir de sus estudios se pueda aseverar que dos cuerpos disecados, mostrados ayer por el ufólogo Jaime Maussan en el Congreso mexicano como “seres no humanos”, pertenezcan a extraterrestres, como afirmó el experto.



El martes, dos cuerpos fueron presentados como prueba de vida extraterrestre en el universo durante la primera audiencia pública, con el objeto de impulsar una posible legislación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, mejor conocidos como objetos voladores no identificados (ovni).



Durante su exposición, el ufólogo Jaime Maussan presumió que los dos cuerpos encontrados en el Perú tenían más de 1 000 años, de acuerdo con una investigación realizada por el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) de la UNAM.



Institución que determinó, mediante análisis de carbono 14, que se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que posibilitó su preservación.



Sin embargo, LEMA aclaró este día en un comunicado que los trabajos de datación por carbono 14 en ese laboratorio “únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.



“El LEMA se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite”, insistió el laboratorio de la UNAM.



Fotografía cedida por la Cámara de Diputados del investigador del fenómeno OVNI Jaime Maussan (i) y del diputado Sergio Carlos Gutiérrez (c) mientras observan el cuerpo de un presunto extraterrestre hoy, durante una comparecencia en Ciudad de México (México). | Fuente: EFE | Fotógrafo: C᭡ra de Diputados

Porque Jaime Maussan presentó en la Cámara de Diputados dos cuerpos íntegros de supuestos extraterrestres disecados que supuestamente fueron hallados en Perú en 2017 y que se cree que tienen una antigüedad de mil años.pic.twitter.com/muk9c2UYL1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 13, 2023

“Carece de total validez”

Asimismo, precisó que cualquier información distinta al referido análisis de momias encontradas en el Perú en 2017 elaborado por LEMA y que no de relaciones a la datación por carbono 14 “carece de total validez”.



Señaló que por tratarse de un convenio comercial no puede revelar más detalles, aunque informó que en mayo de 2017 el LEMA realizó un estudio de datación por Carbono 14 a un conjunto de muestras que según la información proporcionada por el cliente eran de piel y de tejido cerebral de aproximadamente 0,5 gramos.



Los estudios, abundó, fueron emitidos en junio del mismo año y entregados al usuario que lo solicitó.



El Laboratorio Nacional de Espectrometría de México también indicó que los integrantes de LEMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra "in situ".



En cambio, el ufólogo Jaime Maussan enfatizó que los seres presuntamente extraterrestres no se tratan de cuerpos recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban sepultados.



“No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”, expresó. (Con información de EFE)