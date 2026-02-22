‘Las guerreras K-pop’ arrasa en los Premios Annie y se perfila como favorita al Oscar

La cinta animada de Netflix, conocida internacionalmente como Kpop Demon Hunters, ganó diez estatuillas en los Annie y consolida su camino hacia los Premios Oscar.

Si aún quedaban dudas sobre el dominio de Las guerreras K-pop en la temporada de premios, el sábado todo quedó claro. La película animada, titulada en inglés Kpop Demon Hunters, fue la gran triunfadora de la edición 53 de los Premios Annie, al llevarse diez galardones y reforzar su impulso en la carrera hacia los Premios Oscar 2026.

La producción de Netflix —la producción más vista en la plataforma— se alzó con los premios más codiciados de la noche: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Animación de Personaje. A ellos se sumaron reconocimientos en música, diseño de producción, doblaje, guion, edición, efectos especiales y diseño de personaje.

Con estos diez premios, la cinta animada se une al selecto grupo de producciones que han alcanzado esa cifra en los Annie, como Mulan (1998) Los increíbles (2004), Kung Fu Panda (2008), Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales (2005), Cómo entrenar a tu dragón (2010) e IntensaMente (2015). El récord absoluto, sin embargo, lo mantiene Coco (2017), con once galardones.

Más ganadores en los Annie 2026

En la categoría de Mejor Película Independiente, el premio fue para Arco, dirigida por el francés Ugo Bienvenu, que también fortalece su candidatura rumbo al Oscar 2026.

En televisión, destacaron Common Side Effects, de Adult Swim, con cuatro galardones —incluidos Mejor Serie para Adultos y Mejor Dirección—, y Love, Death + Robots, que se impuso en diseño de personaje, diseño de producción y guion gráfico.

La miniserie animada Win or Lose, de Pixar, ganó en Mejor Música, Mejor Miniserie y Mejor Animación de Personaje en TV/Media. En tanto, el premio a Mejor Producción Especial fue para Snoopy Presents: A Summer Musical, de WildBrain Studios en asociación con Apple TV+.

La cinta animada cuenta con las voces de Donald Glover, Maya Erskine, Evan Peters, Sterling K. Brown y Frances Conroy, entre otros talentos.Fuente: Netflix

¿Qué premios ha ganado Las guerreras K-pop?

En enero, Las guerreras K-pop consiguió la nominación al Oscar a Mejor Película Animada, donde competirá con títulos como Arco, Elio, Amélie y los secretos de la lluvia y Zootopia 2, una de las grandes apuestas taquilleras del año.

En las últimas semanas, la película también se impuso en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro, donde ganó como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Golden, uno de los temas más escuchados del año.

“Cuando era niña, trabajé incansablemente durante diez años con el sueño de convertirme en ídolo del K-pop, pero fui rechazada y me dijeron que mi voz no era suficiente. La música fue lo que me ayudó a seguir adelante”, dijo la EJAE al recoger el Globo de Oro.

