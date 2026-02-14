Dictan 35 años de cárcel contra tres policías que hicieron falso operativo para apropiarse de S/ 350 mil en Amazonas

El Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel a los policías Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez y Willy Iván Cadénilla Requejo, tras hallarlos culpables del delito de secuestro extorsivo en el marco del denominado caso Billetón.

Esto, luego de que la Fiscalía de Chachapoyas acreditara que los tres efectivos ejecutaron un falso operativo en el que mantuvieron cautiva a la ciudadana Jennifer de Lozano Chávez, y se apropiaron de S/ 350 mil en efectivo que llevaba consigo. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2024, en la referida provincia amazónica.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Los hechos

Según acreditó la Fiscalía, los sentenciados participaron en un falso operativo para interceptar a la agraviada, quien transportaba 350 mil soles en efectivo. Según la acusación, la obligaron a descender de un ómnibus en el sector Achamaqui, tras lo cual la trasladaron en una camioneta particular con el argumento de llevarla a la comisaría. Durante el trayecto la mantuvieron retenida y la amenazaron para apropiarse del dinero.

Tras arrebatar el efectivo, la abandonaron en la vía pública. El dinero fue repartido entre los implicados conforme determinó el colegiado, luego de la valoración de las pruebas presentadas en juicio.

Además, otras tres personas recibieron condena efectiva por este caso. El tribunal también ordenó el pago de S/ 348 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.