Real Madrid vs. Real Sociedad en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver jornada 24 de LaLiga?

Real Madrid, protagonista de una racha de siete triunfos consecutivos en LaLiga, cuatro con Álvaro Arbeloa al mando, quiere dormir líder y aumentar la presión sobre un Barcelona que debe levantarse de la goleada sufrida en la Copa del Rey, para lo que deberá fulminar en el Bernabéu el 'efecto Matarazzo'.



El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad presenta el pulso entre dos técnicos en buena dinámica en LaLiga.



Arbeloa, con pleno de victorias en la competición, va lanzado hacia el mejor estreno de un entrenador de la casa blanca desde 2000. A uno de los cinco triunfos ligueros con los que arrancó el chileno Manuel Pellegrini, a dos de los seis logrados por Xabi Alonso este curso, y aún lejos de los 7 que firmó Vanderlei Luxemburgo.

Real Madrid vs. Real Sociedad: altas y bajas para la jornada 24 de LaLiga 2026

Novedades en el Real Madrid. El brasileño Vinicius, al que tanto añoró en el uno contra uno y el desborde en Mestalla la pasada jornada, vuelve tras cumplir sanción. Eso sí, tendrá ausencias: Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo, lesionados.

Real Sociedad, en tanto, tendrá algunas rotaciones respecto al once que ganó en Bilbao, ya que Zubeldia volverá al eje de la zaga junto a Jon Martín, y Aihen podría regresar al lateral en detrimento de Sergio Gómez.



¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs. Real Sociedad en vivo por la jornada 24 de LaLiga 2026?

El partido del Real Madrid frente a Real Sociedad fue programado para el sábado 14 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Sociedad en vivo por la jornada 24 de LaLiga 2026?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 03:00 P.m.

, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 03:00 P.m. En España , el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 03:00 P.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 03:00 P.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 05:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 04:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 04:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 05:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 05:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 05:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 02:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Real Sociedad comienza a las 03:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Real Madrid vs. Real Sociedad en vivo?



El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs. Real Sociedad: Alineaciones posibles



Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger o Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Mbappé.



Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Yangel Herrera, Soler, Marín; Óskarsson y Oyarzabal.

Real Madrid vs. Real Sociedad: Últimos resultados

Real Madrid

Valencia 0-2 Real Madrid

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Benfica 4-2 Real Madrid

Real Sociedad

Athletic Bilbao 0-1 Real Sociedad

Real Sociedad 3-1 Elche

Alavés 2-2 Real Sociedad







