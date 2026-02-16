Eden Hazard sorprende a dos años del retiro: "Me siento más taxista que futbolista"

El excapitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, anunció su retiro como futbolista cuando apenas tenía 32 años en octubre del 2023. Desde esa fecha, el 'Duque' pasó desapercibido hasta ahora con una reciente entrevista para un medio inglés.

Hazard, que decepcionó como fichaje en Real Madrid, admitió que actualmente se siente "más taxista que futbolista" por la vida tranquila que lleva como padre de cinco hijos.



"Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien", expresó a The Guardian.

"Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más. Veo mi vida como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos. Esa es la vida que quiero", subrayó.

En otro momento, Hazard dijo que está disfrutando su vida alejada del fútbol, deporte en el cual fue uno de los mejores del mundo hasta que llegó al Real Madrid, club que no rindió y dejó por problemas físicos.

"La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol sino en todo", completó Hazard, que reconoció que Madrid sigue siendo su residencia habitual por "la familia, los niños, el clima y la comida", concluyó.

Títulos de Eden Hazard:

Chelsea FC (6 títulos): Premier League (2): 2014-15, 2016-17. UEFA Europa League (2): 2012-13, 2018-19. FA Cup (1): 2017-18. EFL Cup (1): 2014-15.









Real Madrid (7 títulos): UEFA Champions League (1): 2021-22. La Liga (2): 2019-20, 2021-22. Copa del Rey (1): 2022-23. Supercopa de España (2): 2019-20, 2021-22. Supercopa de Europa (1): 2022-23.









LOSC Lille (2 títulos): Ligue 1 (1): 2010-11. Copa de Francia (1): 2010-11.

