Censura a José Jerí: ¿Qué dicen los candidatos presidenciales?

A horas del pleno extraordinario, aspirantes a la presidencia cuestionaron la permanencia en el cargo del Jefe de Estado y otros opinan en contra ,en medio de denuncias por reuniones no oficiales y presuntas contrataciones irregulares.

A pocas horas de que se desarrolle el pleno extraordinario en el Congreso para debatir las mociones de censura contra el presidente José Jerí, los candidatos presidenciales que participan de las Elecciones Generales 2026 se han pronunciado en medio de sus actividades proselitistas tanto en Lima como en las regiones.

Recordemos que los 130 parlamentarios deberán debatir las siete mociones de censura que consiguieron las firmas necesarias, debido a los cuestionamientos de las reuniones no oficiales del jefe de Estado con empresarios chinos, y el numeroso grupo de mujeres que obtuvieron contrataciones en el Estado tras reunirse con él en su despacho.

De todas las posturas expresadas, la única a favor de la continuidad en el cargo del mandatario es Keiko Fujimori de Fuerza Popular. A continuación, algunas de las posturas y señalamientos de quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial para los próximos cinco años.

Marisol Pérez Tello - Primero La Gente

"Yo creo que tiene que salir. Creo que el martes lo que estamos esperando todos es un poco de dignidad en la investidura presidencial que lamentablemente el señor Jerí ha humillado. No solamente ha humillado a la mujer peruana utilizándola sino que, además, todo lo que nosotros creemos que debe ser un gobierno transparente, con agenda transparente del presidente y los principales funcionarios, rendición de cuentas; todo eso en el gobierno del señor Jerí no tiene ningún significado. Él sí representa este Congreso, son los mismos", expresó a RPP.

José Luna - Podemos Perú

“Nosotros tenemos la decisión tomada desde un comienzo, se le pidió [al presidente José Jerí] que de un paso al costado para evitar manchar las elecciones, y si no lo hace el Congreso deberá tomar una decisión. Ahora [la bancada de Podemos Perú] nos iremos por la censura” , sostuvo el candidato.

Alfonso López-Chau - Ahora Nación

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, reiteró su pedido de renuncia del mandatario:

“Jerí debió decir a los que votaron por él: ‘Muchas gracias, ahora a servir al pueblo’. Tenía dos caminos, o ser un presidente de transición o ser un presidente de transacción. Parece que él escogió lo segundo”, afirmó.

Renovación Popular

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el partido Renovación Popular cuyo candidato presidencial es Rafael López Aliaga, definió su postura con fuertes calificativos contra el jefe de Estado:

"Jerí no debe continuar un día más en Palacio: Ha abuasado de su posición en Palacio para llevar mujeres al mismo, durante toda una noche y luego darles cargos bien remunerados. Jerí no ha hecho absolutamente nada contra la inseguridad ciudadana. Jerí deja entrar a Palacio a sentenciados a prisión domiciliaria", se lee en el comunicado".

País Para Todos

El partido que lleva como candidato presidencial a Carlos Álvarez, emitió un comunicado a pocas horas de llevarse adelante el Pleno extraordinario:

"... las bancadas del Congreso de la República hicieron un pacto. Se repartieron el poder. Eligieron a Jerí como presidente; y sostuvieron al gobierno de Dina Boluarte en plena crisis nacional. Hoy intentan tomar distancia. Hoy simulan indignación. Pero fueron parte del acuerdo que profundizó la crisis política y la desconfianza ciudadana. Desde País Para Todos emplazamos directamente a todos los partidos con representación parlamentaria: Rompan el pacto hoy mismo, dejen la hipocresía, asuman sus responsabilidad ante el país", se lee en el comunicado.