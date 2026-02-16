Últimas Noticias
Censura a José Jerí: ¿Qué dicen los candidatos presidenciales?

El presidente José Jerí enfrenta uno de sus momentos más críticos desde su ingreso a Palacio como jefe de gobierno.
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

A horas del pleno extraordinario, aspirantes a la presidencia cuestionaron la permanencia en el cargo del Jefe de Estado y otros opinan en contra ,en medio de denuncias por reuniones no oficiales y presuntas contrataciones irregulares.

A pocas horas de que se desarrolle el pleno extraordinario en el Congreso para debatir las mociones de censura contra el presidente José Jerí, los candidatos presidenciales que participan de las Elecciones Generales 2026 se han pronunciado en medio de sus actividades proselitistas tanto en Lima como en las regiones.

Recordemos que los 130 parlamentarios deberán debatir las siete mociones de censura que consiguieron las firmas necesarias, debido a los cuestionamientos de las reuniones no oficiales del jefe de Estado con empresarios chinos, y el numeroso grupo de mujeres que obtuvieron contrataciones en el Estado tras reunirse con él en su despacho.

De todas las posturas expresadas, la única a favor de la continuidad en el cargo del mandatario es Keiko Fujimori de Fuerza Popular. A continuación, algunas de las posturas y señalamientos de quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial para los próximos cinco años.

Marisol Pérez Tello - Primero La Gente

"Yo creo que tiene que salir. Creo que el martes lo que estamos esperando todos es un poco de dignidad en la investidura presidencial que lamentablemente el señor Jerí ha humillado. No solamente ha humillado a la mujer peruana utilizándola sino que, además, todo lo que nosotros creemos que debe ser un gobierno transparente, con agenda transparente del presidente y los principales funcionarios, rendición de cuentas; todo eso en el gobierno del señor Jerí no tiene ningún significado. Él sí representa este Congreso, son los mismos", expresó a RPP.

José Luna - Podemos Perú

“Nosotros tenemos la decisión tomada desde un comienzo, se le pidió [al presidente José Jerí] que de un paso al costado para evitar manchar las elecciones, y si no lo hace el Congreso deberá tomar una decisión. Ahora [la bancada de Podemos Perú] nos iremos por la censura” , sostuvo el candidato.

Alfonso López-Chau - Ahora Nación

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, reiteró su pedido de renuncia del mandatario:

“Jerí debió decir a los que votaron por él: ‘Muchas gracias, ahora a servir al pueblo’. Tenía dos caminos, o ser un presidente de transición o ser un presidente de transacción. Parece que él escogió lo segundo”, afirmó.

Renovación Popular

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el partido Renovación Popular cuyo candidato presidencial es Rafael López Aliaga, definió su postura con fuertes calificativos contra el jefe de Estado:

"Jerí no debe continuar un día más en Palacio: Ha abuasado de su posición en Palacio para llevar mujeres al mismo, durante toda una noche y luego darles cargos bien remunerados. Jerí no ha hecho absolutamente nada contra la inseguridad ciudadana. Jerí deja entrar a Palacio a sentenciados a prisión domiciliaria", se lee en el comunicado". 

País Para Todos

El partido que lleva como candidato presidencial a Carlos Álvarez, emitió un comunicado a pocas horas de llevarse adelante el Pleno extraordinario:

"... las bancadas del Congreso de la República hicieron un pacto. Se repartieron el poder. Eligieron a Jerí como presidente; y sostuvieron al gobierno de Dina Boluarte en plena crisis nacional. Hoy intentan tomar distancia. Hoy simulan indignación. Pero fueron parte del acuerdo que profundizó la crisis política y la desconfianza ciudadana. Desde País Para Todos emplazamos directamente a todos los partidos con representación parlamentaria: Rompan el pacto hoy mismo, dejen la hipocresía, asuman sus responsabilidad ante el país", se lee en el comunicado. 

Mesías Guevara - Partido Morado

"Yo no veo inconveniente que el señor José Jerí se vaya, además, tiene que irse ya sea censurado o vacado porque lo que ha hecho no son errores como algunos lo quien [justificar], aquí no hay errores, acá sond elitos flagrantes que els eñor ha cometido", opinó. 

César Acuña - Alianza Para el Progreso

En una actividad en Chimbote, el candidato presidencial señaló:

"Cuando se de la votación, la bancada va a apoyar o bien la censura o bien la vacancia, eso va a depender de los congresistas para que vean cuál es el mecanismo porque también es un debate de constitucionalistas [...] el por qué creo que es clarísimo: nosotros no vamos a avalar corrupción, de lo contrario, seráimos cómplices de los corruptos".

Keiko Fujimori - Fuerza Popular

Aunque con algunos reparos, la candidata del partido naranja es la única que respalda la continuidad en el cargo del jefe de Estado.

“El Perú vive horas difíciles: o nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes, es empujar al país a más incertidumbre. Que quede claro, cuestionamos las acciones del presidente, pero nuestra defensa es por el Perú. Fuerza Popular protege el orden constitucional y no a una persona. Exigimos que se investigue, que se esclarezca y, en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley”, señaló la candidata a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales.

Fiorella Molinelli - Fuerza y Libertad

A través de un video, la candidata presidencial respondió el pronunciamiento de su par de Fuerza Popular.

“Señores congresistas y señora Fujimori no le mientan al Perú. Dicen que defienden a las mujeres, que creen en la democracia y que ya cambiaron, pero nos engañan y hoy humillan a todas las mujeres, protegiendo a Jerí que ha sido condenado a recibir terapia psicológica por una patología psicosexual. Validar la aberración y la corrupción del poder, ¿es defender a la mujer?, ¿es creer en la democracia?, ¿esa es la estabilidad que defienden? Antes, vacaban presidentes, hoy se escudan en una supuesta estabilidad que no está en peligro. Eso es blindaje y doble discurso, el Perú no es su negocio, el Perú merece respeto”,  

