Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez, juramentó este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro el último sábado, tras un operativo militar de Estados Unidos.

La juramentación se realizó en una ceremonia en la Asamblea Nacional, luego de que Jorge Rodríguez sea reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela —afirmó que buscará traer de vuelta a Nicolás Maduro—.

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de este país, Cilia Flores", sostuvo.

"Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro", finalizó.

Como se recuerda, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez sea la encargada de la presidencia del país latinoamericano tras la caída de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro Guerra expresó su respaldo a Delcy Rodríguez confía en que su padre y la primera dama estarán pronto libres y de regreso en Venezuela.

“Tengo la plena fe que más temprano que tarde estarán con nosotros. […] A ti papá, te digo: ‘hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte’. Aquí estamos cumpliendo hasta que regreses. La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a ver a los muchachos, Cilia, los vas a ver. Cilia, nos vamos a ver", añadió.