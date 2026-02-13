Ernesto Álvarez cuestiona posible censura contra José Jerí y advierte que sería un “antecedente negativo”

Ernesto Álvarez asegura que el presidente José Jerí no puede ser destituido del cargo a través de una censura | Fuente: RPP

El titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, rechazó este viernes que se intente destituir al presidente José Jerí por medio de una moción de censura, pues, a su juicio, eso "violaría la Constitución y constituiría un antecedente negativo" para el país.

Estas declaraciones las dio tras conocer que en el Congreso se ha convocado a un pleno extraordinario para abordar ese tema el próximo martes 17.

"Si hay los votos, temperamento y se impone la realpolitik a una interpretación correcta de la Constitución, simplemente habrá que aceptarlo (la destitución del presidente), pero habrá que corregirlo en el futuro. [La censura] violaría la Constitución y constituiría un antecedente sumamente negativo", comentó en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

Álvarez sostuvo que Jerí es un presidente "con todas las prerrogativas y responsabilidades de ley", por ello no le puede alcanzar la figura de la censura, porque, de darse eso, se quebraría el principio de separación de poderes, ya que se le estaría sancionando en su calidad de congresista. Asimismo, reiteró que solo se puede buscar la destitución del jefe del Estado por medio de una vacancia.

Para el jefe del Gabinete Ministerial, todo obedece a una mala interpretación de una ley que data de la época del expresidente Valentín Paniagua en el 2001. Según explicó, en ese entonces, el exmandatario también cumplía al mismo tiempo sus labores como parlamentario.

"En ese momento, la dinámica de las mayorías [en el Parlamento] eran muy frágiles, por ello se prefirió una interpretación muy forzada [de la ley], por la cual el doctor Paniagua seguía siendo congresista por si acaso hiciera falta en el pleno [del Congreso]. Hoy en día esa interpretación ha devenido en irracional... el jefe del Estado no puede ser parte del Congreso ni mucho menos ser considerado tanto del Ejecutivo como Legislativo, porque eso contraviene el principio de separación de poderes", explicó Álvarez.

No debería asistir al Congreso

Ernesto Álvarez consideró que José Jerí no debería estar presente en el pleno extraordinario que definirá si continúa o no en el cargo, pues está, en estos momentos, trabajando como jefe del Estado.

"De acuerdo con la teoría internacional, un presidente solo debe acudir al Congreso para dar su mensaje a la nación una vez al año y en aquellas circunstancias de especial gravedad, por ejemplo, una declaratoria de guerra", expresó.



Álvarez también consideró inadecuado que el presidente, en su calidad de congresista, pueda participar en el debate y votación de la moción de censura en su contra, ya que, en este momento, tiene funciones como mandatario.