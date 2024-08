Proponen nuevas nuevas elecciones en Venezuela: la respuesta de la oposición y las posturas de los países de la región

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.



Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la Radio T y dijo que "hasta ahora" no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.



El gobernante brasileño afirmó que Nicolás Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), "sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo".



No obstante, Lula dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.



"Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero", comentó Lula.



El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha "deteriorado", como consecuencia de que "la situación política está deteriorada en Venezuela".

Petro pide "nuevas elecciones libres" en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves que se realicen "nuevas elecciones libres" en Venezuela, una sugerencia similar a la realizada por su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ante los cuestionados comicios que dieron por reelecto como mandatario a Nicolás Maduro.

El gobernante izquierdista, aliado de Maduro en la región, hizo un listado de sugerencias para solucionar la crisis política de Venezuela ante las denuncias de fraude de la oposición.

Entre sus propuestas mencionó "nuevas elecciones libres", "levantamiento de todas las sanciones" económicas y "garantías totales a la acción política".

Petro habló, también, de una "amnistía general nacional e internacional" y la creación de un modelo de alternancia del poder entre Maduro y la oposición similar al "Frente Nacional", un acuerdo entre partidos que puso fin a un periodo de violencia en la política colombiana durante el siglo XX.

De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo.



La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2024

Un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz. Depende sólo de los venezolanos.



De nuestra parte las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas. Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2024

López Obrador no cree "prudente" pedir nuevas elecciones en Venezuela

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este jueves que no ve "prudente" pedir ahora nuevas elecciones en Venezuela, como sugirió el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como solución a la crisis.

“Vamos a ver qué resuelve el tribunal, es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que no ha hablado con el presidente de Brasil, más allá de la conversación que tuvieron el 1 de agosto ellos y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre el tema.

Y reiteró que la postura de México es esperar a que resuelva el tribunal electoral.

“Vamos a esperar a que los órganos electorales de ese país decidan, vamos a actuar con prudencia", insistió.

Aunque aún no reconoce la victoria de Maduro, el presidente criticó otra vez que gobiernos y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hayan reconocido la victoria del opositor Edmundo González Urrutia.

“Existen principios y nosotros queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, y no es nada más un asunto de gobiernos, es un asunto de pueblos, y con prudencia. Ya vamos a ver que resuelvan en lo electoral, pero desde el principio de este asunto se vio que hay una actitud muy tendenciosa", sostuvo.

Aún así, rechazó que él esté apoyando a alguno de los dos bandos, al reafirmar que la Constitución de México prohíbe la intervención en asuntos de otros países.

“No estamos a favor ni de uno ni de otro, lo que queremos es que se den a conocer los resultados y que sea la autoridad competente del país, donde hubo elecciones, la que decida si hay inconformidad, debe de haber otras instancias, lo único que pedimos es que todo se resuelva de manera pacífica, que no haya violencia", concluyó.

Casa Blanca parece retractarse de opinión de Biden sobre nuevas elecciones en Venezuela

La Casa Blanca pareció retractarse este jueves de declaraciones del presidente Joe Biden, en las que dijo apoyar una propuesta de Brasil y Colombia para que se celebren nuevas elecciones en Venezuela tras los cuestionados comicios del mes pasado.

"El presidente se refería a lo absurdo de que (el presidente Nicolás) Maduro y sus representantes no hayan sido honestos sobre las elecciones del 28 de julio", dijo un portavoz de la Casa Blanca, añadiendo que era "absolutamente claro" que la oposición venezolana había ganado.

Cuando un periodista le preguntó a Biden en la Casa Blanca si apoyaba nuevos comicios en Venezuela, el mandatario demócrata respondió que "sí".

Poco después, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) indicó, sin embargo, que Biden sólo había hecho una declaración general sobre la posición estadounidense respecto a Venezuela.

"Es absolutamente claro para la mayoría del pueblo venezolano, para Estados Unidos y para un número creciente de países que (el candidato opositor) Edmundo González Urrutia fue el más votado el 28 de julio", dijo un portavoz del NSC.

"Estados Unidos pide de nuevo que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que se inicien conversaciones sobre una transición de vuelta a las normas democráticas".

Maduro rechaza que Estados Unidos "pretenda convertirse en la autoridad electoral" de Venezuela

Nicolás Maduro rechazó este jueves que Estados Unidos "pretenda convertirse en la autoridad electoral" del país caribeño, luego de que Washington reiterara que reconoce como ganador de las presidenciales del 28 de julio al antichavista Edmundo González Urrutia y no al oficialista, declarado vencedor por el ente comicial.

"Rechazo plena y absolutamente que el Gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela", dijo el jefe de Estado, quien instó a la Administración de Joe Biden a enfocarse en los "muchos problemas" que -dijo- tiene el país norteamericano.

Maduro acusó a su par estadounidense de formar parte de la "diplomacia imperial" e "intervencionista" que -señaló- tiene EE.UU., que este jueves "ha dejado atónito al mundo" cuando Biden dijo apoyar la celebración de nuevas elecciones en Venezuela y, posteriormente, un portavoz de la Casa Blanca aclarara que el mandatario en realidad se refería a lo "absurdo" de que aún no se publiquen las actas.

Al respecto, el líder chavista expresó: "El presidente Biden declaró, de manera intervencionista, sobre los asuntos internos de Venezuela (...) y, a la media hora, lo desmienten unos voceros. (...) Al final, ¿quién manda en Estados Unidos?".

María Corina Machado en contra de propuesta de nuevas elecciones

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, rechazó este jueves la propuesta de Brasil de que se celebren nuevas elecciones o se forme un Gobierno de coalición, e insistió en que los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales son fraudulentos.

"Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aun así logramos ganar", respondió Machado en una rueda de prensa virtual con medios en Argentina y Chile, entre los que estaba EFE.

"Hay que respetar la voz del pueblo, hay que respetar la soberanía", enfatizó Machado y preguntó: "¿Aceptarían ustedes que se llamara a otra elección en sus respectivos países?".

"¿Si esta es una decisión que se va a tomar en una mesa, para que la hicieron en primer lugar?", agregó.

Machado destacó además que "las elecciones las definen los votos, no los acuerdos de cúpulas".

"Se va a una segunda elección, y si no le gusta las resultados ¿se va a una tercera, cuarta, quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso en su país?", se preguntó Machado.

"Desconocer" las elecciones del 28 de junio "es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo. La soberanía popular se respeta. Las elecciones ya ocurrieron", afirmó.

Respecto a la idea de un Gobierno de coalición, pidió "tener mucho cuidado" porque diferenció los ejemplos en otros países donde los partidos tienen "diferencias de orden político" pero "han sido democráticos o no han sido involucrados en casos criminales", de lo que sucede en Venezuela.

Machado recordó que su agrupación ofrece "incentivos y salvaguardas" a los oficialistas que quieran acercarse a sus filas para lograr una transición democrática de cara a una asunción de González Urrutia el 10 de enero próximo, a los que promete que no habrá "persecución" ni "venganza".

"Estamos dispuestos", pero "el régimen se ha negado hasta ahora" a negociar la transición, señaló.

Después de las elecciones en Venezuela, los Gobiernos de Brasil, Colombia y México iniciaron contactos para encontrar una solución a la crisis, un esfuerzo de mediación que cuenta entre otros con el respaldo de Estados Unidos.



¿Tú sabes por qué es tan importante que salgas a la calle este sábado 17, aquí en Venezuela y en el mundo? 🇻🇪



Porque la voluntad de Venezuela se respeta!

Porque vamos a unir a los venezolanos dentro y fuera de nuestro país!

Porque vamos a demostrar la fuerza creciente que… pic.twitter.com/L3NQWZSxVo — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 15, 2024

González Urrutia insta a Maduro a que "no demore más la transición en paz" en Venezuela

El abanderado del antichavismo mayoritario, Edmundo González Urrutia, instó este jueves a Nicolás Maduro a que "no demore más la transición en paz" que -afirmó- el país eligió en las presidenciales del 28 de julio, en referencia a la victoria que asegura haber obtenido en estos comicios, pese a que el oficialista fue declarado ganador por el ente electoral.

En un video publicado en redes sociales, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora- dijo que "la decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta" la democracia del país, así como su economía, por lo que acusó a Maduro de estar "jugando con la vida de millones" de venezolanos.

Asimismo, llamó a Maduro a que "respete la voluntad del pueblo" y le advirtió que, sin "una transición política, no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país".

"Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz, pero para lograrlo, es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico", agregó el exembajador.

González Urrutia dijo el miércoles que la voluntad de los venezolanos de "cambiar en paz" es "sagrada y debe ser respetada", lo que la oposición mayoritaria dice que defenderá el sábado, para cuando convocó a una "gran protesta" dentro y fuera del país caribeño.

Nicolás Maduro no demore más la transición en paz que los venezolanos eligieron el 28 de julio. pic.twitter.com/rmUfBiq1AE — Edmundo González (@EdmundoGU) August 16, 2024

Expertos de ONU cuestionan las elecciones en Venezuela

La autoridad electoral de Venezuela incumplió medidas de "transparencia e integridad" en las presidenciales del 28 de julio, según un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU publicado el martes, a lo que el chavismo respondió con la amenaza de cerrar las puertas a cualquier observación internacional.

El jefe del Parlamento, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez, tildó a los especialistas de "basura" y propuso prohibir la observación de "extranjeros" en futuros comicios en este país caribeño.

"El proceso de gestión de resultados por parte del CNE (Consejo Nacional Electoral) no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles", indica el informe preliminar de los veedores de la ONU, publicado por este organismo aunque en principio iba a ser confidencial.

El documento sostiene que "todos los plazos establecidos fueron incumplidos".

Aún no se publican resultados detallados de las votaciones, si bien Nicolás Maduro ya fue proclamado por el CNE como ganador para un tercer mandato de seis años.

"Venezuela rechaza de manera categórica" el informe, "el cual difunde una serie de mentiras", respondió la cancillería en un comunicado. "Representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica", agregó.

"Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabra, porque firmaron (un acuerdo) diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres)", rechazó Rodríguez en una sesión de la unicameral Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno.

El legislador planteó "una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición" sobre comicios. "¿Por qué tienen que venir?, ¿A cuenta de qué?", continuó.



La OEA convoca reunión extraordinaria sobre situación en Venezuela



El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el viernes una reunión extraordinaria para estudiar un proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, en plena crisis desde la reelección de Nicolás Maduro como presidente en las cuestionadas elecciones del 28 de julio.

La cita tendrá lugar a las 20H00 GMT en la sede de la OEA en Washington a petición de Estados Unidos, según un comunicado publicado este jueves por la organización.

El proyecto de resolución insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano a que "publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral" y permita "una verificación imparcial de los resultados".

El documento, presentado por Estados Unidos ante la OEA, recibió también el apoyo de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Tras reconocer "informes de violaciones de derechos humanos" a raíz de las elecciones venezolanas, el texto pide al gobierno de Maduro que respete "el derecho a reunirse pacíficamente" sin represalias, "a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios" y a tener un "juicio imparcial".

También solicita a las autoridades locales que "protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano" y afirma el compromiso de la organización americana de "permanecer atento a la situación" en Venezuela.

La comunidad internacional exige la publicación de las actas electorales desde que el CNE proclamó la victoria de Maduro frente al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, la misma noche de los comicios.

Estados Unidos afirma, al igual que la oposición venezolana, que González Urrutia fue quien ganó las presidenciales.

(Con información de EFE y AFP)