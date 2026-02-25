La Fiscalía incorpora a Marisel Linares como investigada en el caso del atropello a Lizeth Marzano

La periodista ha sido formalmente incluida en el caso por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado.

La Primera Fiscalía Penal de San Isidro incluyó formalmente a la periodista Marisel Linares en la investigación que se le sigue a su hijastro, Adrián Villar, acusado por presunto homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito, tras atropellar a la deportista Lizeth Marzano.

Según el documento, al que tuvo acceso RPP, la periodista será investigada por presunto encubrimiento personal en agravio del Estado. Por ello, se le ha citado a declarar el próximo martes 3 de marzo, desde las 9 de la mañana, a fin de que de su versión de los hechos que se vienen investigando.



Esta decisión de la Fiscalía ocurre luego de que varios medios de comunicación difundieran imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa que Marisel Linares apareció junto a su hijastro Adrián Villar en un parque en San Isidro cuatro horas después de que este último atropellara a Lizeth Marzano Noguera, causando su fallecimiento la madrugada del último 18 de febrero en la avenida Camino Real, ubicada en el mencionado distrito.

En los videos se ve cómo la conductora de televisión, quien usa jeans azules, zapatillas blancas y una casaca deportiva, camina de un lado a otro. En la escena, también se ve a Adrián Villar, caminando tranquilamente en el mismo sitio.

Las imágenes muestran además a Rubén Villar, padre de Adrián, hablando por teléfono mientras su hijo lo mira y trata de conversar con él. Otros que también están presentes son la enamorada del joven, Francesca Montenegro, así como su papá.