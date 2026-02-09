Últimas Noticias
Opositor Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por hombres armados a pocas horas de ser liberado de cárcel chavista, denuncian familiares

Juan Pablo Guanipa hablando ante un grupo de personas tras ser liberado este domingo en Caracas. | Fuente: EFE
por Redacción RPP

El dirigente opositor venezolano, quien había sido excarcelado este domingo tras ocho meses de detención, fue interceptado por un grupo de diez sujetos no identificados. Su familia y María Corina Machado exigen fe de vida inmediata del político.

La situación política en Venezuela sumó un nuevo capítulo de tensión la noche de este domingo. Apenas unas horas después de haber recuperado su libertad tras más de ocho meses de detención arbitraria, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue interceptado y secuestrado por un grupo de hombres fuertemente armados en Caracas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:45 de la noche, según informaron sus familiares directos a través de canales oficiales.

La denuncia sobre la desaparición de Guanipa fue realizada inicialmente por su hijo, Ramón Guanipa, quien ha servido de vocero de la familia durante el tiempo que el dirigente estuvo en prisión.

A través de un video difundido en redes sociales, el joven relató los pormenores del incidente ocurrido cerca de la medianoche.

"Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado", denunció Ramón Guanipa, añadiendo que su padre se encontraba en una actividad cuando fue emboscado por aproximadamente diez funcionarios que no portaban ningún tipo de identificación. 

Según el relato de los familiares, los atacantes utilizaron armas de fuego para amedrentar al dirigente y a sus acompañantes. "Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre", puntualizó el hijo del opositor en su declaración grabada.

En el momento del asalto, los presentes lograron identificar al menos tres de los cuatro vehículos utilizados por los captores, detallando que se trataba de un Toyota Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Symbol.

Ante la gravedad de los hechos, la familia Guanipa ha exigido una fe de vida inmediata y la liberación del político, responsabilizando directamente al régimen de Nicolás Maduro por su integridad física.

La reacción de María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado también utilizó sus redes sociales para alertar a la comunidad internacional sobre lo sucedido. Machado confirmó que los sujetos estaban vestidos de civil y actuaron de manera violenta.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó la dirigente en su cuenta de X.

Este nuevo arresto se produce en un clima de extrema vulnerabilidad para los presos políticos recién liberados.  Según datos de la ONG Foro Penal, al menos 30 personas habían sido excarceladas durante la jornada dominical en el marco de un proceso de liberaciones anunciado previamente por el Parlamento.

Antes de ser capturado nuevamente, Juan Pablo Guanipa había tenido una jornada activa tras salir de prisión, donde estuvo recluido desde mayo de 2024 bajo acusaciones de terrorismo que su defensa siempre calificó de arbitrarias.

Al recuperar su libertad este 8 de febrero, el dirigente participó en una caravana de motocicletas y automóviles que recorrió el oeste de Caracas, visitando centros de reclusión como El Helicoide y Zona 7 para exigir la libertad del resto de los presos políticos.

Juan Pablo Guanipa recorrió Caracas en una caravana tras su liberación. | Fuente: EFE

Durante su breve paso por las calles, Guanipa ofreció declaraciones sobre el futuro del país, enfatizando que cualquier proceso de paz debe partir del reconocimiento de los resultados electorales de 2024.

"Creo en la reconciliación del país, pero esa reconciliación tiene que ser con la verdad por delante. Vamos a discutir las cosas y reconocer lo que es la verdad", dijo el dirigente en una de sus apariciones públicas.

En este mismo contexto, el opositor subrayó la importancia de que el chavismo reconozca la voluntad de cambio de la mayoría de los venezolanos, defendiendo el derecho de la nación a ser un país plural y democrático.

"Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático, a ser un país de oportunidad, a ser un país plural", expresó el exdiputado horas antes de que se reportara su secuestro. 


Venezuela Juan Pablo Guanipa María Corina Machado Chavismo

