Opositor Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por hombres armados a pocas horas de ser liberado de cárcel chavista, denuncian familiares

La situación política en Venezuela sumó un nuevo capítulo de tensión la noche de este domingo. Apenas unas horas después de haber recuperado su libertad tras más de ocho meses de detención arbitraria, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue interceptado y secuestrado por un grupo de hombres fuertemente armados en Caracas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:45 de la noche, según informaron sus familiares directos a través de canales oficiales.



La denuncia sobre la desaparición de Guanipa fue realizada inicialmente por su hijo, Ramón Guanipa, quien ha servido de vocero de la familia durante el tiempo que el dirigente estuvo en prisión.

A través de un video difundido en redes sociales, el joven relató los pormenores del incidente ocurrido cerca de la medianoche.



"Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado", denunció Ramón Guanipa, añadiendo que su padre se encontraba en una actividad cuando fue emboscado por aproximadamente diez funcionarios que no portaban ningún tipo de identificación.

Según el relato de los familiares, los atacantes utilizaron armas de fuego para amedrentar al dirigente y a sus acompañantes. "Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre", puntualizó el hijo del opositor en su declaración grabada.

En el momento del asalto, los presentes lograron identificar al menos tres de los cuatro vehículos utilizados por los captores, detallando que se trataba de un Toyota Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Symbol.

Ante la gravedad de los hechos, la familia Guanipa ha exigido una fe de vida inmediata y la liberación del político, responsabilizando directamente al régimen de Nicolás Maduro por su integridad física.

La reacción de María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado también utilizó sus redes sociales para alertar a la comunidad internacional sobre lo sucedido. Machado confirmó que los sujetos estaban vestidos de civil y actuaron de manera violenta.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó la dirigente en su cuenta de X.

URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL.



Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

Este nuevo arresto se produce en un clima de extrema vulnerabilidad para los presos políticos recién liberados. Según datos de la ONG Foro Penal, al menos 30 personas habían sido excarceladas durante la jornada dominical en el marco de un proceso de liberaciones anunciado previamente por el Parlamento.

Antes de ser capturado nuevamente, Juan Pablo Guanipa había tenido una jornada activa tras salir de prisión, donde estuvo recluido desde mayo de 2024 bajo acusaciones de terrorismo que su defensa siempre calificó de arbitrarias.

Al recuperar su libertad este 8 de febrero, el dirigente participó en una caravana de motocicletas y automóviles que recorrió el oeste de Caracas, visitando centros de reclusión como El Helicoide y Zona 7 para exigir la libertad del resto de los presos políticos.