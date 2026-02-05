Lula dice que el regreso de Maduro no es la principal preocupación para Venezuela, sino fortalecer su democracia

Durante una entrevista concedida al canal de televisión UOL, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que la prioridad actual para Venezuela no radica en el retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero.

Para el líder brasileño, el enfoque debe centrarse en el respeto a las instituciones democráticas y en garantizar el bienestar de los ciudadanos venezolanos.



"Esa no es la preocupación principal. La preocupación principal es la siguiente: ¿hay posibilidad de fortalecer la democracia en Venezuela? ¿Puede el pueblo venezolano… 8.4 millones de personas que están fuera del país, votar por Venezuela?", cuestionó Lula da Silva en diálogo con el medio brasileño.

El gobernante manifestó que su administración está interesada en que la población pueda participar activamente en la vida política y que se logre una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes.



En su análisis sobre la crisis venezolana, el mandatario también puso el foco en la capacidad productiva del país y la generación de empleo como pilares para la estabilidad. Lula da Silva señaló que el futuro de la nación depende de si se logra mejorar la vida de la gente y si la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) consigue recuperar sus niveles históricos de producción.

"Lo que está en juego es si vamos a mejorar la vida de la gente o no; lo que está en juego es si vamos a generar empleos o no, lo que está en juego es si Pdvsa volverá a producir 3 millones 700 mil barriles de petróleo por día, no 700 como produce hoy", dijo el presidente.

Lula estuvo 580 días preso por un proceso comandado desde EEUU. América Latina y el Caribe se movilizaron para exigir su libertad.



8 años después dice esto: pic.twitter.com/rp1zXJVJJT — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 5, 2026

Diálogo con Donald Trump y soberanía regional

Lula da Silva reveló que ha mantenido contacto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le transmitió la postura de que América Latina debe ser respetada como una zona de paz, carente de intereses belicistas o armas nucleares.

El mandatario brasileño subrayó que el interés primordial de la región es fomentar el crecimiento económico y no la confrontación militar.

"Le dije a Trump que quien tiene que resolver los problemas de Venezuela son los venezolanos. No sé si Delcy convocará a elecciones o no, pero ellos tiene que resolver sus problemas", aseguró el líder brasileño en referencia a la actual encargada del Ejecutivo venezolano, Delcy Rodríguez.

Asimismo, el gobernante adelantó que viajará a Washington en la primera semana de marzo para encontrarse personalmente con Trump y discutir diversos temas de interés mutuo sin restricciones, a excepción de la soberanía de Brasil, la cual calificó como sagrada.

"Lo que le he dicho a Trump es que somos dos seres humanos con 80 años y presidentes de las dos mayores democracias de Occidente, por lo que tenemos que sentarnos y ver lo que interesa a cada país, para establecer acuerdos en que podamos trabajar juntos. No hay temas prohibidos para discutir", explicó el presidente.

Críticas al retroceso en la integración latinoamericana

El pasado 28 de enero, durante su intervención en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en Panamá, Lula da Silva ya había manifestado su preocupación por el estado actual de la región. En dicho escenario, el mandatario criticó lo que considera uno de los mayores retrocesos en materia de integración histórica y lamentó la falta de una respuesta conjunta de los países latinoamericanos ante la intervención militar estadounidense que resultó en la captura de Maduro.

El presidente abogó por un regionalismo basado en el pragmatismo que permita enfrentar los desafíos comunes, manteniendo siempre la premisa de que la solución a los conflictos internos de cada nación debe surgir de su propio pueblo.