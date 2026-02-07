Hugo de Zela a María Corina Machado: "En esta etapa tan decisiva, pueden contar con nuestro fraternal respaldo"

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, a través de la cuenta oficial de X de la Cancillería, respondió un mensaje de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recordó un encuentro oficial entre ambos, sostenido el pasado 5 de febrero.

"Querido canciller de Zela, qué emoción poder encontrarnos personalmente, abrazarle y transmitirle el agradecimiento por el respaldo que el pueblo peruano y su gobierno nos han dado en nuestra lucha por la democracia y por la libertad", escribió Machado Parisca.

"También, por la acogida a tantos de nuestros conciudadanos que han encontrado en su país refugio y oportunidades. Estamos decididos a avanzar cuanto antes en una transición real a la democracia para que todos los venezolanos puedan volver a casa y juntos reconstruir nuestra nación. ¡Muy pronto tendremos el honor de recibirlo en Venezuela!", agregó.

Ante ello, las palabras del Canciller fueron de agradecimiento y reafirmó el "fraternal respaldo" del Gobierno peruano "para que los ciudadanos de Venezuela recuperen su democracia".

"Querida María Corina, agradezco de manera muy especial tus generosas palabras. Fue un honor y una gran satisfacción compartir un encuentro contigo y reafirmar, desde la amistad y el respeto sincero, nuestro compromiso con la libertad, la democracia, los derechos humanos y el bienestar del hermano pueblo venezolano", sostuvo.

"En esta etapa tan decisiva, pueden contar con nuestro fraternal respaldo para que los ciudadanos de Venezuela recuperen su democracia y pleno desarrollo en libertad y retomen el control de su futuro", puntualizó.

Machado cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año

María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el medio digital Politico, publicada el último jueves.

"Creemos que un proceso de transición real con votación manual… todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", declaró Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y exiliada en Estados Unidos.

Desde la captura de Nicolás Maduro en el ataque estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.

Machado, que se reunió con Trump en enero y le obsequió su medalla del Nobel, explicó a Politico que no ha abordado con el presidente un calendario electoral, pero mostró su optimismo respecto a la celebración de elecciones.

"Tenemos una cultura democrática, una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un gran apoyo popular, y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", dijo.

Las últimas elecciones presidenciales fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelecto de acuerdo con las autoridades venezolanas a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.

Machado, quien ha expresado su deseo de regresar a Venezuela cuanto antes, puso esos comicios como ejemplo de que la sociedad venezolana quiere elecciones libres.

"Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagínense ahora, cuando tenemos el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos", puntualizó.