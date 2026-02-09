El partido del opositor Ledezma denuncia el "secuestro" de Guanipa y cuestiona la ley de amnistía

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Alianza Bravo Pueblo del opositor Antonio Ledezma, en el que denunciaron el secuestro del dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado por el régimen chavista.

La Alianza Bravo Pueblo (ABP), del opositor venezolano Antonio Ledezma, denunció este lunes el "secuestro" del dirigente Juan Pablo Guanipa en Venezuela y cuestionó la ley de amnistía que tramita la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a instancias de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

ABP difundió un comunicado en redes sociales con el título "La amnistía muere antes de nacer: el caos de una tiranía en agonía", dirigido a Venezuela y la comunidad internacional.

"Hoy Venezuela asiste a una nueva escena del horror, pero también de la verdad desnuda. La pretendida amnistía, ese barniz de falso diálogo, ha muerto antes de nacer. No podía ser de otra forma, pues la naturaleza de esta dictadura interina es intrínsecamente represora, intolerante y sanguinaria", según este movimiento político opositor.

La Fiscalía de Venezuela informó hoy de que ha revocado la excarcelación de Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores, y quien será transferido a un régimen de "detención domiciliaria".

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, había denunciado que "hombres fuertemente armados" se habían llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

Señalamientos al régimen

En este contexto, ABP reprochó que las autoridades chavistas "se valen de leyes perversas, engendros jurídicos, como la mal llamada 'Ley contra el Odio' y la cínicamente bautizada 'Ley Bolívar', para intentar darle un ropaje de legalidad a lo que no es más que persecución pura" de los que discrepan políticamente.

Según la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición de la oposición mayoritaria, esas normas son parte del "marco legal represivo".

"El reincidente secuestro de Juan Pablo Guanipa -incidió ABP- no es un hecho aislado: es un acto de desesperación. La tiranía busca inducir la parálisis del pueblo, pretendiendo que el miedo terrorífico se convierta en nuestro pan de cada día".

El partido de Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en España, opina que este despliegue de "fuerza bruta" solo ocurre cuando hay "caos gubernamental".

Según ABP, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez (presidente de la AN) pretenden venderle al mundo que ellos son los únicos que "garantizan la normalidad" en Venezuela.

"¡No hay normalidad en el secuestro! ¡No hay paz en la injusticia!", replicó ABP. Porque la normalidad que ellos prometen "es la del cementerio", cuando la oposición busca "la de la democracia".

"El tiempo de la simulación ha terminado. ¡Libertad para Juan Pablo Guanipa! ¡Libertad para todos los presos políticos! Civiles, militares", remata el comunicado.