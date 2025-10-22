Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Tragedia en Venezuela: dos personas mueren tras fallido despegue de avioneta [VIDEO]

Autoridades venezolanas activaron los protocolos correspondientes tras el accidente.
Autoridades venezolanas activaron los protocolos correspondientes tras el accidente. | Fuente: Redes sociales
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Dos personas perdieron la vida este miércoles cuando una avioneta se precipitó a tierra en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos personas perdieron la vida este miércoles cuando una avioneta se precipitó a tierra en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

A través de su cuenta de Instagram, el INAC precisó que la aeronave, tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 hora local (8:52 en Perú) y de "inmediato se activaron los protocolos correspondientes.

La institución señaló que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de "acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro".

El pasado 3 de octubre, dos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela fallecieron luego de que el helicóptero en el que hacían un vuelo de entrenamiento se estrellara en una localidad en el norte del país, informó entonces el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

La aeronave Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana, se precipitó a tierra en el municipio Girardot del estado Aragua, cercano a Caracas, a las 8:35 hora local (12:35 GMT) "sin comunicar falla de emergencia", y en ella iban a bordo la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, instructora y alumno piloto, respectivamente, según un comunicado.

Este accidente ocurrió nueve días después de que se estrellara una aeronave tras su despegue del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, lo que dejó al menos dos personas heridas.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Venezuela Táchira

RPP TV

En Vivo

Más sobre Venezuela

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA