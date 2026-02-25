Francesca Montenegro sobre Adrián Villar: "Desde el primer momento, lo primero que le exigí fue que se entregue"

Tras casi tres horas en las que brindó su declaración en la División de Investigación y Prevención de Incidentes de Tránsito (Diviat) de la Policía Nacional, en el marco de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, Francesca Montenegro salió de esta dependencia policial junto con sus padres.

En diálogo con la prensa, el abogado Juan Montenegro, padre de la influencer, afirmó que su intención de acercarse a esta sede policial fue para evitar cualquier tipo de juzgamiento sobre su participación en el caso.

Asimismo, aclaró que, en su momento, ofrecieron una recomendación a la familia de Adrián Villar y descartó ser su defensa legal.

"Nosotros no somos abogados de Adrián Villar, no hemos sido; nosotros tenemos nuestra propia versión. Si la gente a la que se le da algún consejo no lo toma, cada uno sabrá, tendrá que acudir y asumir su responsabilidad", manifestó.

Pide a Adrián Villar que se entregue a la justicia

Por su parte, Francesca Montenegro se dirigió a Villar y le pidió que se ponga a disposición de las autoridades. Además, negó haber estado al interior del vehículo en el momento que ocurrió el accidente.

"Desde el primer momento en que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí a alguien con quien compartí mucho tiempo de mi vida fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto. Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento; se tomaron decisiones por parte externa a mi familia y es por eso que mi padre no es el abogado de Adrián Villar", sostuvo.

Cabe indicar que la familia no aclaró a qué se debió la presencia de agentes policiales que se acercaron la madrugada del miércoles a su vivienda en San Isidro, horas después del incidente. Mencionaron que cualquier información adicional la darán únicamente a las autoridades y serán estas quienes terminen de aclarar la situación.

"El hecho de que yo no sea el abogado del señor Villar creo que dice mucho, ¿no? Cualquier otro tipo de declaración que tengamos que hacer la haremos adentro (en la comisaría)", manifestó el abogado, quien también invocó a Adrián Villar a ponerse a disposición de las autoridades.

"Que le caiga todo el peso de la ley a quien corresponda por el hecho que haya cometido, eso es lo que le toca a cada uno", refirió.