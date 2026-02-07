Dos mujeres fueron baleadas en medio de una fiesta en el Callao

Las investigaciones ya están en marcha por parte de las autoridades. | Fuente: Difusión

Las calles del Callao, nuevamente teñidas de sangre. Dos mujeres fueron baleadas en medio de una fiesta que se realizaba en plena vía pública, en el cruce de las avenidas Los Álamos y Alfredo Palacios, en el asentamiento humano José Boterín.

Según testigos consultados por RPP, un sujeto desconocido llegó a la reunión y, sin mediar palabra, abrió fuego contra una mujer. Uno de los disparos también impactó a la joven cantante que amenizaba la fiesta.

Ambas mujeres fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado, de acuerdo con fuentes policiales.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

En las inmediaciones, los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala, lo que pone en evidencia la ferocidad del tiroteo.

Las diligencias están enfocadas no solo en identificar y capturar al pistolero, sino también en dilucidar el móvil del ataque armado.

