Representantes de BTS piden a fans que respeten la privacidad de sus miembros durante su servicio militar

La agencia de representación de BTS solicitó a los fanáticos de la agrupación no visitar los centros de entrenamiento donde algunos de los miembros cumplirán con el servicio militar este mes. La compañía Big Hit Music anunció que RM, Jimin, V y Jung Kook ya iniciaron el proceso de alistamiento.

El anuncio es para que los segudiores eviten desplazarse a los campos de entrenamiento y así prevenir posibles incidentes debido a aglomeraciones. En el comunicado, la agencia expresó que los artistas se están preparando para cumplir con sus obligaciones del servicio militar y solicitaron a los seguidores que continúen apoyándolos durante este período.

"Les pedimos que sigan amando y apoyando a RM, Jimin, V y Jung Kook hasta que completen su servicio militar y regresen a salvo", indica el anuncio.



El mensaje de la agencia surgió después de informes que señalaron que RM y V iniciarán el servicio militar el 11 de diciembre, seguidos por Jimin y Jung Kook al día siguiente, marcando el alistamiento de todos los miembros del grupo. Jin, J-Hope y Suga ya comenzaron el servicio militar en diciembre de 2022, abril y septiembre de este año, respectivamente.

Servicio militar obligatorio

En Corea del Sur, todos los varones hábiles deben cumplir con el servicio militar obligatorio, que varía entre 18 y 21 meses según el cuerpo en el que sirvan.

El sello discográfico de BTS anunció el año pasado que el grupo se tomaría un descanso conjunto hasta 2025, cuando se espera que todos los miembros hayan completado el servicio militar. Durante este período, los integrantes han lanzado trabajos en solitario.

Con una década de experiencia, BTS ha batido récords y ganado galardones nacionales e internacionales, convirtiéndose en un fenómeno musical global y el primer grupo asiático en lograrlo.

BTS llega a Prime Video

El último concierto de BTS, Yet to Come en Busan, llegó a las pantallas de Prime Video. Los fans del grupo surcoreano pueden disfrutar de este espectáculo en formato de película a nivel mundial.

El 15 de octubre de 2022 será recordado por los fans de BTS como un día histórico. En ese día, el famoso grupo de k-pop subió al escenario en Busan con un emocionante setlist que repasaba los momentos más destacados de su carrera. Este sería el último concierto de los siete miembros antes de su anunciado descanso.

El evento fue gratuito y atrajo a aproximadamente 50 mil personas. También fue transmitido en directo por plataformas online, como Weverse, donde se conectaron otros 49 millones de espectadores desde todo el globo. En febrero del 2023, se lanzó la versión cinematográfica de Yet to come que recaudó más de 29 millones de dólares en la taquilla global.

Casi un año después, este espectáculo, editado como la película Yet to Come, está disponible en la plataforma de streaming Prime Video. El documental, de 103 minutos de duración, incluye la puesta en escena de 19 canciones populares del septeto surcoreano, como Dynamite, Butter, RUN, MIC Drop y Yet To Come (The Most Beautiful Moment).