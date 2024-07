Nito Mestre tocará los 2 primeros discos de Sui Generis en Lima: "Es ahora, porque hay menos show por delante en la vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es mediodía del martes 2 de julio, y Nito Mestre nos recibe en una de las salas de un hotel limeño. Saluda amablemente a todas las personas presentes y pide un café a su asistente, resaltando que lo quiere sin azúcar. Se le ve bastante saludable, con los 71 años que tiene a cuestas y un legado musical que abarca mucho más de la mitad de ese tiempo, 52 años para ser precisos, desde que debutó en el Teatro de la Comedia de Mar del Plata junto a su socio musical Charly García, cuando eran el dúo 'Sui Generis'.

Justamente, una mirada a esos primeros tiempos de su carrera son los que lo traen de vuelta a Lima, en dos shows que tendrán lugar este 4 y 5 de julio en el Teatro Nos de San Isidro, cuando tocará íntegros los temas de los álbumes 'Vida' (1972), el primer día; y 'Confesiones de Invierno' (1973), el segundo; además de canciones que hizo con su banda 'Los Desconocidos de Siempre' y parte de su repertorio solista.

Aunque la discografía de Sui Generis es imprescindible para la historia del rock latinoamericano, ¿qué hace que un ícono del rock como Nito Mestre, con más de una veintena de álbumes editados y autor de clásicos de la canción popular tenga la necesidad de hacer una gira repasando dos de sus primeros discos? En esta entrevista para RPP, el autor de "Hoy tiré viejas hojas" nos da la respuesta.

"El momento es ahora, porque hay menos show por delante"

¿Qué te motivó a hacer una gira como la que te trae de vuelta a Lima, en que tocarás íntegros los dos primeros discos de Sui Generis, además de una selección de temas de toda tu carrera?

¿Por qué se me ocurrió? Porque en algún momento tenía que hacerlo. El momento es ahora, porque hay menos show por delante en la vida por una cuestión lógica de edad, y creo yo que sería el momento de andar festejándolos, sobre todo que ya se cumplieron los 50 años del primer disco, Vida, y 50 años del segundo disco, Confesiones de Invierno. Por eso, nos pareció juntarlos y hacerlo separados, tocarlos íntegramente, cosa que no hicimos nunca, a veces tocamos temas de uno o de otro, dejamos afuera muchos temas, y esta vez estamos tocando todos los temas en orden como si se pusiese el disco.

En esos primeros años de Sui Generis, ¿se te pasó por la mente que esos dos primeros álbumes trascenderían tanto?

No, ni idea realmente. En esos días, lo primero que tenía pensado era grabar un disco, listo, punto, que es el sueño de cualquier chico joven: grabar un disco, hacerse conocido y punto. Después, el sueño que más tenía o si tenía que pensar en algo que me encantaría que sucediese era que los padres escuchen con sus hijos la misma música. Eso significaba trascender generaciones y eso fue pasando. Pero era una idea que daba vueltas por ahí, quizá ligado un poquito a lo que yo me imaginaba que podía pasar con The Beatles, muchas cosas las relacionaba con The Beatles, porque yo me imaginaba que a ellos –cosa que realmente sucedió- los iban a escuchar más de una generación.

Lo que nunca me hubiese imaginado era cumplir 50 años de carrera, ni a palos; porque, cuando éramos chicos, el comentario general era que el rock lo puedes cantar hasta que tengas 30 o 35 años, después listo. Evidentemente, todos los músicos que trascendieron en todo el mundo trascienden mucho más que esa edad y, por suerte, lo estoy haciendo. Por supuesto que hay varias cosas que tener en cuenta para que eso suceda. Primero, la salud, estar vivo, estar activo para poder viajar, para poder hacer giras (…) Y eso, realmente, siendo tan joven no me lo imaginaba, me parecía una cosa lejanísima.

De a pocos, uno se va dando cuenta que lo importante no es solo grabar un disco y ser un poco conocido. Por ejemplo, ahora, los pibes quieren ser influencers o quieren ser Messi o alguien conocido, y eso nos pasó a todos. Después te das cuenta que lo más importante es otra cosa, cuando empezás a madurar, que es trascender, dejar algo que sirva, que te escuchen distintas generaciones, que en una de esas, cuando ya no estés aquí, te sigan escuchando, dejar como una semillita para que el mundo sea un poquito mejor.

Veo que eres consciente de que tu música ha dejado un legado, y quizá por ello muchos te consideran un ícono del rock latinoamericano. ¿Te sientes cómodo con eso?

No le doy mucha bolilla, en el sentido que, está todo bien, pero me parece una exageración. Yo soy músico, tengo un oficio bárbaro, viajo (…), toco mucho, sigo grabando cosas nuevas, y el oficio es fantástico. Después como que he pasado por muchas etapas -arriba, abajo, mucho más abajo, mucho más arriba- yo no me la creo.

No me gustan los músicos que se autodenominan ‘el prócer, he marcado un camino porque mi obra’… Bueno, Miguel Ángel hacía una obra, qué crees. Son canciones, al fin y al cabo, que se escuchan a diario, algunas son para divertirse, otras para pasar un buen momento, otras te despiertan emociones, de eso se trata.

A propósito de las emociones que despiertan las canciones, las que están en 'Vida' y 'Confesiones de Invierno' las despiertan justamente por su profundidad, por su humanidad. Son letras bastante complejas para dos compositores que apenas llegaban a los 20 años.

Lo que pasa es que, hoy en día, se canta con onomatopeyas y signos de ruido en ciertas canciones, no siempre (…) Lo que pasa es que nosotros nos criamos, con Charly, en una época donde leíamos mucho. Yo leía particularmente ciencia ficción, me gustaba. Veíamos mucho cine y nos interesábamos en todas las cosas artísticas que venían pasando. Los medios que teníamos al alcance no eran digitales, obviamente, había que ir a buscarlos; por lo tanto, si no conocíamos una palabra, íbamos al diccionario, ahora tenemos Google.

Veíamos qué pasaba en otros lugares del mundo a través de las películas, a través de documentales. Escuchábamos discos de toda clase, música clásica, no solo The Beatles, escuchábamos jazz, bossa nova, etc. Todo eso nutría algo que pasaba a diario, en la realidad, en la calle, porque muchas de esas canciones son casi periodísticas y la profundidad venía, en realidad, de copiar un poco de donde mamas. Había una conocida compositora francesa -ahora no recuerdo su nombre- que decía que las mejores canciones que te van a salir son de las 40 canciones que conocés de principio a fin, les das vuelta, las mezclás, las metés en una licuadora y de ahí va a salir tu música, porque la música es matemática, pero es emoción a la vez.

Dejando un poco de lado la historia escrita, ¿hay posibilidad de que veamos algún trabajo nuevo tuyo en conjunto con Charly García?

No, no hay posibilidad. Por los eventos naturales, que creo que todo el mundo sabe, creo que es muy difícil.

(Nota: En los últimos años, su excompañero de Sui Generis fue internado varias veces a causa de múltiples problemas de salud. Aunque ahora ya está recuperado y a punto de sacar un nuevo álbum, su movilidad está bastante limitada y debe usar una silla de ruedas)

"Conocí a Miki González la primera vez que vine a Perú"

En una de tus últimas visitas a Lima, grabaste una edición de Rock and Road (programa de su canal de Youtube) con Miki González, ¿recuerdas cómo fue que se conocieron?

Lo conocí la primera vez que vine al Perú, fue muy gracioso cómo lo conocí. Cuando vine la primera vez, tendría que haber venido Fito Páez, era un festival de la Universidad de Lima [en 1985] donde iban a estar GIT, Fito Páez y Miki González, no sé si otro grupo. Fito Páez no pudo venir, cuatro días antes suspendió y me dijeron ‘¿querés venir a Perú?’, y por algo habrá pasado que vine yo.

Recuerdo que en la conferencia de prensa estaba el cartelito que decía GIT, Miki González y, al lado, Fito Páez. Me senté ahí, y dije ‘por lo menos, cámbienle el nombre, porque sino van a creer toda la vida que yo soy Fito Páez'. Ahí conocí a Miki porque estaba al lado. Obviamente, me llevé bien enseguida, sabía de su carrera. La vida hizo que cuando ciertos músicos de cierta generación nos encontramos tenemos muchas cosas en común que escuchamos, que queremos hacer, hablar de vida, etc., y Miki es un tipo muy divertido, muy amable con el cual yo siempre intercambio mensajes y espero verlo ahora.

Hace poco se hizo viral un video en donde aparecías cantando con una banda de escolares, el día en que se inauguró un mural de Sui Generis en el Instituto Social Militar Dámaso Centeno, ¿cómo estuvo eso?

Me sentí bárbaro, fantástico, no solamente por el mural en sí, que fue una idea que se les ocurrió a los fans, al Sui Generis fan club de Buenos Aires que hicieron un trabajo enorme junto con Óscar Di Biase, que fue el muralista. Ellos trabajaron muchísimo durante meses para poder lograrlo.

Ese colegio era bastante estricto, dependiente de militares. Charly y yo éramos compañeros de colegio, y ahí armamos Sui Generis, no éramos hijos de militares ni nada por el estilo, sencillamente vivíamos a 5 cuadras de distancia del colegio y por eso fuimos ahí.

La gran sorpresa que me encontré al llegar al colegio fue que había una banda, cosa que en nuestra época era totalmente imposible, porque nos enseñaban música clásica y el rock no existía y era casi prohibitivo. Me encontré con esta banda de jovencitos que tocaron muy bien, y realmente me dio mucha ternura y me puse, sobre todo, en la piel de quien estaba cantando porque sería como yo antes.

Me acerqué a cantar con ellos y fue un momento divino, porque de alguna manera me acordé bastante de cómo era yo en el colegio, lo vi reflejado en estos chicos que estaban empezando. Fue más que honroso ver que chicos tan jóvenes, y no solo del colegio, escuchan los temas de Sui, de toda mi carrera y eso me da esperanza de haber dejado algo en la vida, o alguien que está continuando y en ellos vi esa continuación de generaciones, que ya son dos generaciones porque ese chico podría ser mi nieto. Me pareció maravilloso la ternura, la emoción que ellos tenían. Me encantó cantar con ellos, fue totalmente espontáneo.

Otras de las cosas muy lindas fue que en el colegio me recibieron fantásticamente bien. A mí casi me echan del colegio cuando estaba terminando, porque hice un poco de lio y no me comporté debidamente. Un mes antes de terminar el colegio casi me echan, me hicieron cortar el pelo y esto y lo otro (…), y hoy día me recibe el director en su despacho, y era fan de Sui Generis y es militar, y antes era absolutamente lo contrario.

Tras medio siglo de carrera que abarca dos bandas y más de una decena de discos como solista, ¿qué dirías que te falta por hacer a nivel musical?

Ahora estoy grabando temas de a uno, ya salieron tres. El viernes pasado, salió el último que es un tema que se llama ‘Acércate a mí’, que casualmente lo produje junto con Pablo Guyot y Alfredo Toth del grupo GIT, y Guillermo Cudmani en la dirección de consola y edición. Lo que te puedo decir es que disfruté mucho haciendo estas producciones nuevas que son distintas, porque la idea es buscar distintos productores para que suene distinto, que queden en el tiempo.

El hecho de sacar temas nuevos es casi como un gusto personal, como volver a la fuente y decir ‘¿te gusta grabar?’ y claro que me gusta grabar, porque es muy divertido y sobre todo cuando me junto con amigos. Incluso la grabación de este último tema tardamos en hacerlo (…), lo hicimos en varias sesiones, más que todo porque nos divertíamos mucho en el proceso.

Háblanos de tus conciertos en Lima de este 4 y 5 de julio, ¿qué encontrará el público que te sigue en estos shows?

Un poco de todo. Algunos se van a emocionar porque van a recordar cuando eran jóvenes, otros que no lo vieron, que en su enorme mayoría son los que vienen, van a encontrar y van a poder escuchar de qué se trató todo eso, pero ahora con sonido mejorado, mejor tocado, etc. (...) Se van a encontrar con un poco de todo. Yo algunas veces cuento algunas historias, en particular, de los temas o de lo que me está pasando o de cualquier cosa extra de mi vida que pasaba en esos momentos, lo que me hacen recordar esas canciones y las cuento.

No es un show típico, es como un evento diría, donde todos somos uno, porque yo sin el público no hago nada, es el público que me retroalimenta a mí para que salga bien. Es como una pequeña fiesta, una reunión donde nos juntamos todos, hay algunos temas que vamos a cantar todos juntos.

¿Escucharemos nuevas versiones de los temas de Sui Generis?

El primer día hay cuerdas, un cuarteto de cuerdas para ciertos temas que requieren eso; y el segundo día hay vientos, cosa que no hice usualmente. Lo hice una vez hace mil años cuando hicimos dos temas con un trío de una sección de vientos en el año 73, y después no lo volví a hacer, lo vamos a hacer ahora acá. Particularmente, elegimos el segundo día porque los temas son los que más requieren vientos. En el primer disco, Vida, no los hay; en el segundo, sí. Hemos hecho arreglos para otros temas que es un condimento aparte y suenan mucho más potentes.

Son (conciertos) íntimos, pero son potentes; no son chiquitos con una guitarra. En una de esas, bajamos y hacemos un tema solo con voz y guitarra, pero pasamos de eso a banda entera con cuerdas o con vientos, es muy variado.

Para finalizar, me gustaría decirte algunos nombres y que tú me digas la primera palabra o frase que se te viene a la mente. Empiezo con: Sui Generis

Un gran grupo que marcó diferencia.

Luis Alberto Spinetta.

Un divino total.

Fito Páez.

Un capo, verdaderamente.

Charly García.

Otro capo, anterior a Fito.

Javier Milei.

Nuestro nuevo presidente que es bastante sui generis, por cierto (risas).

¿En qué sentido?

Todavía lo estamos estudiando realmente, estamos viendo para dónde va. Es atípico, entonces no sé, te digo la verdad. Evidentemente, muchos jóvenes lo han votado porque es un outsider, no viene de la carrera política. Entonces, nos tiene mareados. Sabe Dios, vamos a ver, yo siempre espero lo mejor para la Argentina y no importa de qué lado venga, pero no sé qué va a pasar.

Última palabra: Reggaetón

Aish (hace un gesto coloquial de desagrado), se está acabando, por suerte. El otro día estuve en un lugar en EE.UU. (…), y me mostraron las curvas de caída del reggaetón, así, drásticamente. ¿Sabés lo que pasa? Que es todo igual, escuchás un tema, el otro, el quinto, el sexto, el séptimo y es igual al otro, el mismo ritmo y ya, suficiente, no se renovó, murió.