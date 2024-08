A 30 años del Definitely Maybe: ¿cómo se separó por primera vez Oasis a solo semanas de lanzar su disco debut?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 29 de agosto de 1994, Oasis lanzó lo que se convertiría en su primer hito musical, Definitely Maybe, un álbum que condensaba tres décadas de sonido de rock británico: desde The Beatles hasta Sex Pistols, desde The Kinks a T-Rex, desde The Who a The Stone Roses.

El lanzamiento del álbum fue el punto cúlmine de tres lanzamientos previos que ya habían disparado las expectativas del Reino Unido: los singles Supersonic, Shakermaker y Live Forever, lo que hizo que Definitely Maybe se convirtiera en número uno y en el álbum debut más vendido de todos los tiempos, hasta ese momento.

Sin embargo, la historia de la banda conformada por Liam (vocalista) y Noel Gallagher (compositor y guitarra principal), Paul "Bonehead" Arthurs (guitarra ritmica), Paul ‘Guigsy’ McGuigan (bajo) y Tony McCarroll (batería) estuvo a punto de terminar a solo unas semanas del lanzamiento de su primer disco. Era septiembre del 94 y fue durante su primera gira americana que la autodenominada banda más grande del planeta se separó por primera vez. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Un golpe con un martillo y la obsesión de Liam

Hagamos un poco de historia. Noel y Liam Gallagher son los dos últimos hijos de un matrimonio fallido. Su padre, Tommy Gallagher, era un alcohólico que golpeaba constantemente a su madre, Peggy, y tenía especial animadversión contra Noel, quien muchas veces fue objeto de sus agresiones. En medio de este clima, la madre y sus tres hijos huyeron de él, y se mudaron a otra localidad de Manchester.

En medio de ese clima, Noel siempre fue un niño retraído que vivía encerrado en su habitación tocando la guitarra y escuchando música. En entrevistas posteriores, el compositor dijo que "el talento" se lo había "metido a golpes" su padre, pues fue en ese instrumento donde se refugió. En 1990, con solo 23 años, se sumó a la banda Inspiral Carpets como roadie, tras mentir diciendo que tenía experiencia técnica con grupos de rock.

El despertar musical de Liam fue muy distinto. En su caso, él era el alumno problemático de su colegio, que solía abusar de otros niños. Sin embargo, a los 16 o 17 años, cuando se encontraba con unos compañeros del instituto, unos tipos los agredieron y Liam se llevó la peor parte: fue atacado con un martillo en la cabeza. Lo más paradójico fue que ello inició su gusto por la música.

"Estábamos fumándonos unos porros, y recuerdo ver a esos tipos viniendo hacia mí. Sacaron un martillo y me golpearon en la cabeza. Sangre por todas partes (…) Desde ese día, y sé que suena estúpido, pero fue como si algo me hubiera hecho clic. Empecé a escuchar música, empezaba a tener sentido. Así que, quienquiera que fuera, gracias", relató el vocalista en el documental Supersonic (2016).

Durante la convalecencia del golpe, se obsesionó con estar en una banda de rock, por lo que no dudó en acudir a una suerte de audición a la que lo invitó 'Bonehead' para su banda The Rain.

"Estaba obsesionado con estar en una banda (…) Yo conocía a Bonehead y a Guipsy y estaban en una banda llamada The Rain. Habían oído que yo era un tipo cool", dijo Liam para el referido documental.

Liam Gallagher se interesó por la música tras ser herido con un martilloFuente: Facebook Liam Gallagher

Tras cantar en la casa de Bonehead, se quedó con el puesto de vocalista y solía ensayar con la banda en el espacio de un bar llamado Boardwalk. Fue en esos días de 1991 que, en una conversación telefónica con su madre, Noel se enteró de que Liam estaba en una banda. Para entonces, Noel ya había sido echado de Inspiral Carpets por "falta de profesionalismo".

"Estábamos charlando sobre cosas de la familia y luego dije ‘¿cómo está Liam?’. ‘Está ensayando’. ‘¿Cómo?, ¿no se habrá unido a un grupo de lecturas de Shakespeare, no?’ ‘No, está en una banda’. ‘¿Qué? ¿Haciendo qué?’ ‘Él es el cantante’. ‘¿Cantante? Si no puede cantar’. ‘Eso es lo que dijo’. Estaban tocando en Boardwalk y fui a verlos (…) Yo estaba impresionado, tenían sus propias canciones y Liam no parecía fuera de lugar. Lo primero que dijeron cuando me vieron fue ‘¿qué piensas?’ Yo dije: ‘estuvo de p* m*", relató Noel en Supersonic.

Sin embargo, Liam siempre estuvo interesado en que su hermano ingresara a la banda por su capacidad para escribir letras. En uno de los ensayos, este le pidió a Noel que mostrara una de sus canciones. Esta fue All around the world, tema que aparecería después en el tercer álbum del grupo. Tras ello, este quedó en la agrupación, no sin antes pedir que le cambiaran el nombre. Entonces, pasaron a llamarse Oasis y la historia comenzó.

Foto promocional de los primeros años de OasisFuente: Facebook Oasis

Metanfetaminas y una nota de despedida: “¿cómo podemos seguir así como hermanos?”

Regresemos a los tiempos de Definitely Maybe. Era agosto del 94 y el álbum ingresó directamente al número uno de los más vendidos y su single Live Forever era top ten en todo el Reino Unido, lo que les valió su primera presentación televisiva.

Con el éxito a tope y ya autodenominándose “la mejor banda sobre la faz de la tierra”, se embarcaron en su primera gira y tocaron por primera vez en Glastonbury. También dieron su primer concierto internacional en Ámsterdam donde telonearon a The Verve. Fue ahí donde la banda fue arrestada por primera vez tras una pelea, con lo que consolidaron su reputación "de ser los malos del rock’ n roll".

Al mes siguiente, en septiembre, llegaron por primera vez a Japón, donde fueron recibidos multitudinariamente. Sin embargo, cuando llegaron a Estados Unidos, sintieron la pegada del contraste: todavía estaban lejos de ser un fenómeno en ese mercado.

Era 29 de septiembre y Oasis tenía una fecha en el mítico Whisky A Go Go de Los Ángeles. Previamente, la banda y todo su personal técnico habían esnifado metanfetaminas, tras confundirlo con cocaína, por lo que no habían podido dormir desde el día anterior. Fue así como Phil Smith, roadie encargado de hacer los setlist, le dio a Noel una lista distinta a la de los demás, por lo que el concierto inició con los integrantes tocando temas diferentes ante la audiencia.

En medio del caos de la situación, y con Liam esnifando metanfetaminas en pleno escenario, el vocalista le arrojó su pandereta a Noel, la que impactó en su hombro. Con la evidente molestia de Noel, antes de finalizar la última canción, Liam abandonó el escenario. Unos minutos después, también lo hizo Noel, dejando a los otros tres integrantes tocando solos.

Luego de ello, Noel se acercó a Maggie Mouzakitis, tour mánager del grupo, y le pidió dinero y su pasaporte para regresar a casa. Ella le entregó 700 dólares, aunque no creyó que se fuera. Esa noche, según relató Liam en el documental Supersonic, Noel deslizó una nota bajo su puerta donde le decía: ¿cómo podemos seguir así como hermanos? También otra bajo la puerta de la mánager con el mensaje: "me voy, subnormales”.

Noel Gallagher abandonó el grupo tras ser agredido por su hermano.Fuente: Facebook Noel Gallagher

Esa noche, sin saber bien a dónde ir, Noel tomó un avión y se fue a San Francisco en busca de una chica que conoció en plena gira.

"No sé qué carajos estaba haciendo, solo iba a desaparecer. Fue un poco traumático", indicó el compositor en el documental referido.

Al llegar con la chica que buscaba, esta lo cuestionó acerca de su futuro, lo que hizo que Noel reflexionara sobre su lugar en la banda y la carrera que recién iniciaba.

"Si cierro los ojos ahora, ni siquiera puedo imaginar a la chica, no puedo recordar su nombre. Ella decía ‘¿te vas a ir? ¿y qué vas a hacer? Y supongo que en ese momento pensé ‘joder, no me lo había planteado’. ¿Qué puedo hacer? No puedo cantar, yo no era un cantante en ese entonces, no era un frontman. Solo necesitaba un poco de tiempo, creo. A lo mejor estaba intentando dar una lección a alguien. Fallé miserablemente”, indicó.

Con los pensamientos más en orden, Noel regresó con la banda, aunque no fue recibido por su hermano precisamente con los brazos abiertos. Como resultado de ese escape, compuso Talk Tonight, lado B del sencillo Some Might Say, el primero del siguiente álbum, (What's the Story) Morning Glory?; aunque esa ya es otra historia.