¿Vuelve Oasis? Esto informan los medios británicos sobre el posible regreso de la banda

Oasis avivó —más que nunca— su probable regreso luego de 15 años de la disolución de la banda por el conflicto entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes, en las últimas horas, compartieron una misteriosa publicación en sus redes sociales con un clip de video con colores dorado y negro junto con la fecha del 27 de agosto de 2024 y la hora 8:00 AM., deslizando que sería el momento del esperado anuncio para sus fans.

Fue el periódico británico The Sunday Times quien aseguró primero que, de acuerdo con fuentes del entorno de Oasis, los hermanos Gallagher terminaron con sus asperezas para anunciar la vuelta de la icónica banda fundada en 1990 en Manchester.

Asimismo, el medio internacional recalcó que Oasis retornará a los escenarios el próximo verano en Europa para dar 10 presentaciones en vivo nada más y nada menos que en el mítico Estadio de Wembley.

La noticia del regreso de Oasis cobró más fuerza cuando el propio Liam Gallagher respondió a un comentario de un seguidor de X (ex Twitter) no negando —ni rechazando— la información. "Nos vemos en primera fila...", contestó el músico de 51 años.

Luego de la publicación de The Sunday Times, diversos medios británicos también se animaron a dar mayores detalles de la posible reunión de Oasis, incluso algunos de ellos ya confirmaron el recuentro de la icónica banda.

Noel y Liam Gallagher publicaron un video con fecha de posible anuncio del regreso de Oasis. | Fuente: Instagram

¿Qué dicen los medios británicos del probable regreso de Oasis?

Entre los medios que ratificaron la información del regreso de Oasis está The Sun, uno de los tabloides más populares en el Reino Unido e Irlanda. El periódico británico puso en portada este lunes 26 de agosto a los hermanos Gallagher titulando: "Definitivamente no hay tal vez. Oasis se reunirá después de que Noel y Liam Gallagher terminaran su disputa de 15 años por teléfono".

En ese sentido, el medio inglés precisa que una fuente cercana a Oasis mencionó: "Esta reunión pasará a la historia de la música". También añade que el regreso se previó durante "una serie de llamadas telefónicas" acordando la cifra de 400 millones de euros.

"Está previsto que esta semana se anuncien grandes conciertos en todo el Reino Unido. Una fuente nos dijo: 'Noel y Liam nunca serán los mejores amigos, pero quieren traer de vuelta a Oasis para los fans, y la demanda es enorme. Decidieron que era ahora o nunca'".

De igual manera, Daily Mail también corroboró el regreso de Oasis afirmando que "los hermanos Gallagher parecen haber dejado sus diferencias de lado y llegaron a un acuerdo secreto tras la promesa de un pago de 50 millones de libras por una serie de conciertos el próximo verano”.

Por otro lado, el diario The Guardian resaltó que “la reunión de Oasis está en camino”: “Noel y Liam Gallagher adelantan un anuncio para el martes”, sostiene el diario británico fundado en 1821 en Manchester.

Del mismo modo, el periódico The Times deslizó que “si la tregua entre los hermanos se mantiene, se darán los conciertos multitudinarios en Londres”.

Por su parte, The Independent reveló que el propio Liam Gallagher “convenció a muchos fanáticos de que una reunión es inminente”. Esto, en el concierto que dio el músico el último domingo en el Festival de Reading.

“Si bien aún no se ha confirmado nada sobre la reunión, ya se especula sobre los lugares en los que podría tocar Oasis y cuánto podrían costar las entradas”, concluye el medio.

Oasis fue una banda inglesa de rock alternativo, formada en Mánchester en 1990. | Fuente: Instagram (oasis)

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre un posible regreso de Oasis?

En febrero de este año, Liam Gallagher abrió, nuevamente, las esperanzas para un posible retorno de Oasis con su hermano mayor Noel Gallagher luego de separarse tras una pelea en los vestidores en el festival de rock en París, Francia.

“Quiero a mi hermano, quiero a mi familia, y toda esa pelea de Oasis, no era necesaria, ¿me entienden? Puede que alguien se ponga un poco irritable en una gira. Puede que alguien beba demasiado, pero no teníamos que separarnos por eso”, dijo el músico en una entrevista con The Sunday Times.

De igual manera, mencionó que estaría dispuesto a cantar hasta 15 canciones de su repertorio con su hermano Noel. “No guardo rencor, hombre, y si Oasis volviera a juntarse sería genial porque yo sólo tendría que cantar 15 canciones y él podría hacer el resto. Podría hacerlo parado de cabeza”, añadió.

Pese a su buena disposición para un reencuentro, Liam afirmó que quien tiene que dar el primer paso para un posible retorno de Oasis es su hermano Noel. "Él (Noel) sabe que no voy a llamarlo. Él es el que separó a la banda, así que él debería ser el que llame. Y si no me llama, no vamos a volver a estar juntos. Para ser justos, sin embargo, lo veo posible", sostuvo.

¿Por qué se separaron los hermanos Gallagher?

Fue en el 2009, previo a un concierto en Paris, cuando la banda Oasis dio a conocer al público la separación de la banda por confrontaciones entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Fue el propio Noel quien publicó un comunicado afirmando que ya no podía seguir trabajando junto a su hermano Liam.

“Con algo de tristeza y gran alivio les comento que esta noche dejo Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más. Mis disculpas a toda la gente que compró entradas para los conciertos en París, Constanza y Milán”, mencionaba el comunicado.

On today's front page: Oasis are reuniting after Noel and Liam Gallagher ended their 15-year feud over the phone.https://t.co/uhHIQlLZwN pic.twitter.com/nzW8M14bGy — The Sun (@TheSun) August 26, 2024

