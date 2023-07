Adele pide al público no lanzar objetos durante concierto: "Los desafío a que tiren algo"

Adele advirtió al público que no arroje objetos al escenario cuando se presentan los artistas. Durante su concierto en Las Vegas el último sábado, la cantante británica expresó su preocupación por esta nueva tendencia, de los asistentes, de botar cosas en las plataformas donde se hacen los espectáculos en vivo.

En un video difundido por redes sociales, se puede apreciar a la artista de 35 años dar dicho mensaje a sus seguidores mientras regalaba camisetas con un lanzador.

"¿Han notado cómo la gente está olvidando las malditas normas de etiqueta en los espectáculos en este momento? La gente simplemente arroja cosas al escenario, ¿lo han visto?", manifestó la intérprete de 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Hello', 'When We Were Young', 'Easy on Me', entre otros éxitos.

Esta advertencia de Adele se da por los últimos incidentes dentro de los escenarios provocados por cosas arrojadas por el público, donde incluso hubo golpe propinados a los propios artistas.

Adele pide a los asistentes de su concierto en Las Vegas no arrojar objetos. | Fuente: Twitter (Pop Crave)

"Los desafío a que me tiren algo, les juro que los mato", dijo entre risas la cantautora, quien lanzaba diversas prendas con su lanzador provocando la euforia del público en el coliseo del Caesars Palace Hotel & Casino, en Las Vegas, Nevada. “¡Dejen de lanzar cosas a la gente!”, concluyó Adele.

Artistas sufrieron golpes producto de objetos lanzados al escenario

Según contó la revista Rolling Stone, diversos artistas vienen siendo víctimas de golpes producto de las cosas que se tiran al escenario.

Por ejemplo, en noviembre pasado Harry Styles fue impactado con un puñado de caramelos Skittles en los ojos mientras daba un concierto en Los Ángeles.

Otro caso es el de la cantante Bleta Rexha, quien sufrió el duro impacto de un iPhone lanzado por uno de sus fanáticos para que la artista pueda agarrarlo y firmarlo. Como consecuencia de este golpe, Bexha tuvo que ser saturada con tres puntos en el rostro.

Adele viene presentando su gira 'Weekends with Adele' en el coliseo del Caesars Palace Hotel & Casino, en Las Vegas. | Fuente: Instagram (adele)

La artista norteamericana publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró un corte y un moretón en el ojo izquierdo. Días después se supo que el atacante fue identificado y arrestado por la policía de Nueva York.

De igual manera, el rapero Tyle, the Creator pidió a sus fans que dejaran de tirarle cosas. Fue durante su gira ‘Call Me If You Het Lost’ el año pasado que el compositor estadounidense se mostró incómodo y preguntó en voz alta cuál era el objetivo de hacer eso ya que solo provoca accidentes.

Bleta Rexha fue golpeada con un celular durante concierto en Nueva York. | Fuente: Twitter (@UltimaHoraNo)