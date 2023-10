Marc Anthony y Pepe Aguilar hacen historia en los Billboard 2023 con ranchera 'Ojalá te duela'

Marc Anthony fue la sorpresa en los Premios Billboard 2023 desarrollado en el Watsco Center, en Miami, este jueves 5 de octubre. El ícono de salsa se estrenó por primera vez en el género de rancheras mexicanas haciendo un duo junto con su amigo el cantante Pepe Aguilar presentando su nuevo tema ‘Ojalá te duela’.

Esta actuación de Marc Anthony marca historia en los Latin Billboard de la música latina pues es la primera vez que un referente de la salsa hace su debut en otro género distinto en un escenario del evento.

“El tema que se viene ahora se estrena en una forma única, global e histórica porque lo podrán ver en las redes sociales de Billboard, Telemundo, y en las redes sociales de sus dos artistas”, exclamó el presentador de los premios Danilo Carrera.

Por su parte, la actriz y presentadora mexicana Jacqueline Bracamontes destacó que es la primera vez que Pepe Aguilar se presenta en los Premios Billboard 2023.

“Hoy el rey de la salsa incursiona en un nuevo género musical cantando una ranchera con su nuevo tema ‘Ojalá te duela’ y hoy lo hace con el apoyo de su compañero un grande de la música mexicana”, mencionó la también modelo.

Marc Anthony y Pepe Aguilar lanzaron su nuevo tema 'Ojalá te duela' este jueves 5 de octubre. | Fuente: Instagram (marcanthony)

“Por primera vez en los Latin Billboard, aquí está Pepe Aguilar junto a Marc Anthony”, mencionaron ambos presentadores dando la bienvenida a la canción ‘Ojalá te duela’, tema que ya supera las 35 mil vistas en Youtube a pocas horas de su lanzamiento.

Al sonar los violines, las trompetas y las guitarras, Pepe Aguilar inició cantando: “Me hablaron de ti. Me dijeron que ya no te va bien. Qué has tratado, pero no eres feliz y que te arrepientes de haberte ido con él”.

Seguidamente, Marc Anthony acompaña al compositor: “Ahora, te das cuenta que cambiaste amor por interés. Esas cosas no se hacen a la fuerza. Por eso todo te salió al revés”. Es así que ambos artistas entonan el coro: “Ojalá te duela. Ojalá que llores como un día yo lloré. Para que aprendas lo que es amar a una persona y que te rompa el corazón después”.

Terminando la canción todos los presentes aplaudieron a Marc Anthony y a Pepe Aguilar por su presentación. Ambos se retiraron ovacionados marcando huella en la historia de la música. “Todos de pie a aplaudir”, se lee en la descripción de la cuenta de Telemundo, cadena que transmitió los Premios Latin Billboard 2023.