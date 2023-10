"Estoy súper emocionada": Karol G ganó premio 'Top Latin Álbum del Año' en los Billboard 2023

Karol G se llevó el premio ‘Top Latin Álbum del Año’ con su reciente proyecto musical ‘Mañana será bonito’ en los Premios Billboard de la Música Latina 2023 realizados este jueves 5 de octubre en una gala dentro del Watsco Center de Coral Gables en Miami-Dade.

La popular ‘Bichota’ no pudo contener la emoción luego de recibir el premio al interpretar parte de la letra de su popular canción ‘Mañana será bonito’ que se mantuvo dentro de los primeros lugares por varias semanas en el rating musical y una de las más escuchadas del verano en las radios de Latinoamérica.

“Estoy listísima para que hagamos un espectáculo y hagamos todas las canciones con este público hoy. Estoy super feliz, estoy super emocionada. Yo creo que con los premios hoy, si los recibo me emociono mucho, y si no los recibo, conozco muchos maestros de la música que no tienen premios igual son grandes y legendarios, pero este premio es especial porque premia mi álbum, la música que preparé para ustedes, para que disfruten”, expresó en la premiación de los Latin Billboard 2023.

La cantante colombiana, quien lucía un llamativo vestido blanco, agradeció a todo su equipo de producción que la ayudó a realizar el proyecto musical lanzado en abril de este año. “Los amo mucho. Gracias a todos los productores, compositores, a todo mi equipo que hacen parte de este trabajo tan especial, y no se les olvide que mañana será bonito”, enfatizó ante el grito de los fanáticos.

Karol G estará en el Perú en abril del 2024

El premio en los Latin Billboard 2023 dado a Karol G se da días antes de conocerse que la artista de 32 años llegará a nuestro país como parte de su gira por su álbum ‘Mañana será bonito’ el próximo 12 de abril de 2024 en el Estadio Nacional donde interpretará sus éxitos 'TQG', 'Mi ex tenía razón', 'Mientras me curo del cora', entre otros de sus temas más sonados.

Cabe resaltar que esta es la segunda vez que Karol G se presentará en el Perú pues ya había estado en junio de 2022 en el Arena 1 de la Costa Verde siendo el primero de sus conciertos en Lima. Ahora, regresará a la capital luego de consagrarse como una de las artistas latinas más influyentes del género urbano.

En el 2018, Karol G ganó un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. Gracias a la Tusa también conquistó los American Music Awards, Latin American Music Awards, Billboard Latin Music Awards. Además, ha sumado innumerables Premios Juventud.