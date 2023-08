Bruce Springteen posterga dos conciertos en Filadelfia debido a problemas de salud

El músico Bruce Springsteen postergó las presentaciones que tenía programada el miércoles 16 y sábado 18 de agosto en Filadelfia junto a la E Street Band debido a problemas de salud, informó el artista en su página web oficial y redes sociales.

Se desconoce qué problema de salud enfrenta el artista, sin embargo, sus seguidores han mostrado preocupación a través de innumerables mensajes deseándole pronta recuperación.

"Trabajamos en reprogramar las fechas" indica el mensaje en que piden al público mantener sus boletos, que serán válidos para la próxima ocasión en que se reprogramen los espectáculos.

"Debido a que Bruce Springsteen ha enfermado, sus conciertos con The E Street Band en Citizens Bank Park en Filadelfia el 16 y 18 de agosto han sido pospuestos. Estamos trabajando en reprogramar las fechas, así que por favor guarden sus entradas ya que serán válidas para los espectáculos reprogramados", indica el comunicado.

Los precios de los boletos, que arrancaron en 70 dólares (uno de los precios más baratos de su gira), subieron luego hasta alcanzar 300 dólares para esta presentación.

Bruce Springteen "The Boss" (El jefe) que está en medio de una gira con la E Street Band hasta diciembre, tiene previsto presentarse además el 24 y 26 de agosto en Massachusetts y el 30 de agosto, 1 y 3 de septiembre en el Metlife Stadium en Nueva Jersey, su estado natal.

Trayectoria

Bruce Springsteen, cuyo nombre completo es Bruce Frederick Joseph Springsteen, es un cantante, compositor y músico estadounidense ampliamente reconocido y respetado en la industria musical. Nació el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Es conocido por su estilo musical que combina elementos de rock, folk y música norteamericana. Su música a menudo trata temas como la clase trabajadora, la vida en Estados Unidos y las luchas sociales. A lo largo de su carrera, ha creado canciones icónicas que han dejado una huella en la cultura popular.

Uno de sus álbumes más influyentes es Born to Run lanzado en 1975, que lo catapultó a la fama internacional. También ha lanzado otros álbumes exitosos como Darkness on the Edge of Town, The River, Nebraska, Born in the U.S.A. y Tunnel of Love, entre otros.

Springsteen es conocido por sus enérgicas actuaciones en vivo y su compromiso con sus fans. A menudo realiza conciertos largos y apasionados, y es famoso por su presencia en el escenario.

Además de su carrera musical, Bruce Springsteen ha estado involucrado en temas sociales y políticos. Ha ganado numerosos premios a lo largo de los años, incluyendo múltiples premios Grammy y un premio Oscar por su canción Streets of Philadelphia de la banda sonora de la película Philadelphia. (Con información de EFE)