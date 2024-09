Vuelve el genio: Charly García se reinventa con un guiño a su pasado en 'La lógica del escorpión'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“La gente, últimamente, no soporta el silencio. Parece que si alguien para de hablar, alguien tiene que hablar enseguida porque parece que, si no, el mundo se acabara (…) Uno está acostumbrado a un mundo donde el silencio no existe. Eso te vuelve loco”, expresó Charly García en un video de Tik Tok subido a su cuenta oficial de Instagram, días antes de estrenar su nuevo álbum La lógica del escorpión, este miércoles 11 de setiembre.

El silencio es parte de la creatividad de Charly García y la pausa es momentánea. El artista del bigote bicolor regresa a la industria musical luego de siete años de ausencia tras el lanzamiento de su disco ‘Random’. Ahora, con trece canciones en La lógica del escorpión —siete tenas en la cara A y otros seis en el lado B— Charly trae sus demos y temas escritos de adolescente, antes de Sui Generis, el icónico dúo musical con Nito Mestre.

Entre los temas están: Rómpela, Yo ya sé, El Club de los 27, La Medicina n°9, Te recuerdo invierno, Autofeminicidio, América, Juan Represión, Estrellar al caer, La pelícana y el androide, Watching the wheels, La lógica del escorpión y Rock and Roll Star, temas que el astro argentino toca al lado de emblemáticos músicos como: Pedro Aznar, David Lebón y Fito Páez.

“Cuando yo compuse ‘Te recuerdo invierno’, Sui Generis no existía, eran dos palabras raras que leí en un libro de Geografía. En el caso de ‘Juan Represión’, pasó de ser victimario a víctima de su propia sociedad”, declaró Charly García en una breve respuesta a la revista Rolling Stone promocionando la portada de su nuevo álbum.

Es así como ‘La lógica del escorpión’ marca el retorno de Charly García a un nuevo trabajo que refleja sus cuatro años ensayos tras la pandemia que provocó el retraso, significativo pero necesario, para una versión limitada de vinilo del disco, así como su llegada a las plataformas digitales con covers propios —y ajenos— del cantante y compositor de 72 años.

Charly García incluye en su disco la voz del fallecido cantante Luis Alberto Spinetta tomada de un demo.Fuente: Instagram

Luis Alberto Spinetta suena en ‘La lógica del escorpión’ de Charly García

‘La pelicana y el androide’ es el tema más nostálgico —y emocionante— en el nuevo disco de Charly García. La canción trae de regreso la voz de Luis Alberto Spinetta, fallecido cantante, guitarrista e ícono musical del rock argentino y latinoamericano.

La canción formaba parte de un proyecto conjunto entre Spinetta y Charly García que quedó trunco a mediados de 1980, pero que ‘El flaco’ Spinetta decidió incluir en su disco ‘Privé’, lanzado al mercado seis años después.

La idea de Charly García es traer de regreso este emblemático tema compuesto al lado de su querido amigo. Según contó a Rolling Stone, Matías Sznaider, ingeniero de sonido que trabajó La lógica del escorpión con Charly García, el intérprete de ‘Canción para mi muerte’ cogió los audios de un disco pirata suyo que incluía los demos de sus canciones de los 80, donde halló una versión temprana de ‘La pelicana y el androide’.

“Charly me dijo que el tema era de Luis, que él no cantaba y que tocaba apenas un poco y por eso decidió, más allá de grabar algunos vocoders y refuerzos, darle un lugar predominante a la voz de Spinetta en el disco. Creo que el descubrimiento de la canción fue el momento más emotivo del disco. Él estaba radiante de poder usar esta pieza”, relató Sznaider.

La versión del ingeniero fue confirmada por el propio García quien, con su nuevo disco, se sintió cerca de Spinetta generando recuerdos de sus días más íntimos con el fallecido cantante. “Ese tema estaba en un viejo casete, tirado junto a otros demos míos. Grabarlo fue como si Luis estuviera en el cuarto cantándolo desde otra dimensión”, comentó Charly a Rolling Stone.

Charly García en su estudio de grabación para su nuevo disco 'La lógica del escorpión'.Fuente: Instagram (charlygarcia)

Pedro Aznar y David Lebón ponen su ritmo musical en el nuevo disco de Charly García. | Fuente: Instagram (aznar_pedro) (lebondavidok)

David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez en estudio con Charly García

‘La lógica del escorpión’ contiene también temas grabados por Charly García en el estudio Happy Together junto a emblemáticas estrellas del rock argentino como el guitarrista David Lebón, el músico Pedro Aznar y el inacabable Fito Páez. Todos amigos cercanos y excompañeros de Charly en duetos y colaboraciones significativas que marcaron una época en la industria.

David Lebón se luce con un solo de guitarra en ‘El club de los 27’, un tema de blues que Charly García tenía planeado para su nuevo disco. El mismo Lebón contó a la revista Rolling Stone que llegó al estudio poniendo un pedal y tocando su guitarra al lado de García para grabar también ‘La medicina n°9’.

“Nos divertimos mucho. Nos reímos de esas situaciones que se presentan siempre en el estudio y nos sorprendimos de tener la misma conexión de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Carlitos es un ser único, talentoso, muy seguro de lo que quiere y hace. No hay en el mundo un Charly García, es único”, expresó Lebón, excompañero de Charly García en Serú Girán.

Quien también graba al lado de Charly García es Pedro Aznar. Él se hace cargo del bajo eléctrico, la guitarra, la batería y los coros con Hilda Lizarazu y Rosario Ortega para el tema ‘América’ donde García implementa su genialidad para fusionar las melodías en uno de los temas “más limpios” del álbum.

Para cerrar, está la canción ‘Rock and roll Star’ donde García entona una adaptación en español de ‘So You Want To Be a Rock’n’Roll Star’, de los Byrds. El tema se grabó al lado de Fito Páez después de los festejos por los 70 de años de Charly en el en el Centro Cultural Kirchner. “Fito llegó al estudio y con Charly se pusieron a grabar desde el control, en vivo, y fue otro de los tantos momentos mágicos que vivimos haciendo este disco”, contó Matías Sznaider.

¿Cómo es grabar en estudio con Charly García? Miki González responde

Charly García dejó huella en los países donde se presentó. A Perú, vino por primera vez en 1985 para presentar a su banda —en La Feria del Hogar— junto a Fito Páez, Nito Mestre, Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, y Daniel Melingo. En su estadía, el músico argentino colaboró con Miki González para el disco ‘Puedes ser tú’ editado y lanzado un año después.

Miki González hizo una gran amistad con Charly García, quien vino por última vez a la capital peruana el 2012 para un concierto en el Jockey Club. En conversión con RPP, el reconocido rockero peruano narró cómo fue grabar junto al artista argentino.

“Charly García vino al estudio. Estuvo toda la tarde. No pidió licor, pero pidió café con leche y un sándwich mixto. Charly esperó con paciencia a que termine mis tomas. Había varios músicos de Argentina. Entonces, él me dijo: '¿Gonzáles en qué quieres que colabore?' y yo le pedí que hagamos el coro de ‘Peligro’”, contó González.

Charly García grabó el tema ‘Peligro’ haciendo los coros en la canción junto a la voz de Eduardo Freire, quien es fanático confeso del argentino. García también fue inspiración para ‘Chapi García’, tema de música chicha que Miki González incluyó en su disco.

Entre las anécdotas de grabar al lado de Charly, Miki González recuerda una broma que este le hizo al saxofonista Daniel Melingo recordando la canción del grupo peruano Los Shapis en un comercial del banco Agrario ese año.

“Él hizo una parodia del comercial. Es tan inteligente que se acordaba del comercial. Se acordaba de la música, del contexto. Hizo una parodia del banco Agrario y además sabía que la música era de Los Shapis”, puntualizó el también productor musical.

'La lógica del escorpión', el décimo cuarto álbum de Charly García, se estrena este 11 de setiembre.Fuente: Instagram (charlygarcia)

¿Qué podemos esperar del nuevo álbum de Charly García?

‘La lógica del escorpión’ es el décimo cuarto álbum de Charly García. El disco, según Roling Stone, es “un testimonio de la adaptación y evolución continua del cantante como artista" donde, además, plasma versiones de clásicos de rock en inglés traducidos al castellano (como Watching the wheels, de John Lennon) entre otros viejos temas propios y ajenos.

Para este disco, Charly trabajó con los músicos: Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Rosario Ortega, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, además de Kiuge Hayashida (guitarra) y Toño Silva (batería). Este último declaró hace poco que el sonido del disco es "rockero y moderno".

“Podríamos esperar cualquier cosa de este disco porque Charly García es un genio. Es un tipo que tiene un montón de cualidades que le ha permitido que muchos músicos hayamos sido influenciados por él. Hay que esperar como estará Charly ya que ha pasado por procesos psiquiátricos y de medicación severo. Veremos como quedó su parte creativa”, manifestó Miki González a RPP.

¿Cómo eligió Charly García el nombre de su álbum?

El álbum, que contó con la producción de Sony Music, está bajo el nombre ‘La lógica del escorpión’ basado en una fábula de una rana que se hunde en un lago por la picadura de un escorpión.

En efecto, de acuerdo con la historia, la rana se dejó convencer por el venenoso arácnido, quien solo obedece a su instinto al igual que Charly García, quien se inspiró en el nombre tras ver la película Mr. Arkadin, de Orson Welles.

“(Puse el nombre) porque los escorpiones no tienen lógica y prefieren suicidarse antes que los maten. La rana, en cambio, tiene lógica, aunque en esta ocasión no le sirvió mucho”, contó García a la revista Rolling Stone confirmando su vigencia y talento.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis