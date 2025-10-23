"Llegó la luz": Daddy Yankee brilla en su regreso a los escenarios en los Latin Billboard 2025 [VIDEO]

Daddy Yankee está de vuelta. El legendario ícono del reguetón volvió oficialmente a los escenarios en los Latin Billboard 2025 que se vienen realizando en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos.

Con una inédita presentación, ‘El Cangri’ apareció en el escenario del evento musical para cantar su reciente tema Sonríele de su último álbum con el mismo nombre lanzado este 2025. “Llegó la luz”, expresó el cantante antes de iniciar su presentación.

Luego encender las luces, Daddy Yankee inició su coreografía al lado de bailarines que lo acompañaban. “Dame una sonrisa. Risa, risa”, inició entonando el compositor de 49 años, quien lucía un acolchado traje conjunto azul. “Sonríele a la vida. Que la alegría cure el alma. Dale gracias al de arriba por despertar otro día. Pa que lo malo se vaya”, exclamó.

Imponiendo su nuevo estilo, ‘El jefe’, recordado por sus emblemáticas canciones de reguetón, demostró que sigue vigente. Esta vez con un estilo religioso y una letra con enfoque cristiano que viene cantando en su nueva faceta musical. “Ando con el Nazareno-reno-reno-reno (...) Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno”, se escucha.

Es así como Daddy Yankee marcó su regreso a los escenarios luego de dos años de estar alejado de los shows para enfocarse en el proceso de su divorcio con Mireddys González y las denuncias con ella y su hermana Ayeicha por haber afectado sus corporaciones musicales.