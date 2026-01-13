Últimas Noticias
Santos Bravos, con el peruano Alejandro Aramburú, logra nominación al Premio Lo Nuestro 2026

Santos Bravos
Santos Bravos | Fuente: Instagram: @santos_bravos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La boyband latina de HYBE fue incluida en la categoría artista revelación del año masculino, a solo tres meses de su debut oficial.

A solo tres meses de su debut oficial, Santos Bravos, la primera boyband latina de HYBE, celebra un nuevo hito en su carrera: su primera nominación al Premio Lo Nuestro 2026, uno de los galardones más importantes de la música latina.

El grupo, integrado por el peruano Alejandro Aramburú junto a Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill, alcanzó este reconocimiento tras su participación en el reality musical Santos Bravos, que convocó a miles de seguidores en Latinoamérica y marcó el lanzamiento oficial del proyecto.

Este martes, Univision dio a conocer la lista de nominados a la próxima edición del premio, que distingue a los artistas, canciones y álbumes que están marcando el rumbo de la música latina. Figuras como Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León lideran la lista con diez nominaciones cada uno, mientras que Santos Bravos aparece entre las nuevas propuestas destacadas.

¿En qué categoría está nominado Santos Bravos?

Santos Bravos fue nominado en la categoría artista revelación del año masculino del Premio Lo Nuestro 2026. En esta terna compite con Alleh, Clave Especial, Esaú Ortiz, Juan Duque, Hamilton, La Cruz, Macario Martínez, Roa y Yorghaki.

“Nuevas voces, nuevas historias y un impacto que apenas comienza”, destacó la organización del evento a través de sus redes sociales al anunciar a los nominados.

La edición 38 del Premio Lo Nuestro se celebrará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, y será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

Alejandro Aramburú en Santos Bravos

Santos Bravos es el primer gran proyecto de HYBE Latinoamérica, división fundada en 2023 tras la adquisición de Exile Music. Su meta es clara: llevar el modelo de desarrollo artístico coreano a talentos latinoamericanos, combinando disciplina, entrenamiento intensivo y diversidad cultural.

El reality, producido por Jaime Escallón (The X FactorSurvivor) y Lucas Jaramillo, documentó el proceso de selección de 16 jóvenes entre 15 y 25 años provenientes de México, Perú, Brasil, Argentina, España, Puerto Rico y Estados Unidos, escogidos entre más de 400 aspirantes.

¿Cómo votar por Santos Bravos en el Premio Lo Nuestro 2026?

Las votaciones ya están abiertas al público y permanecerán disponibles hasta el 26 de enero.

Para votar por Santos Bravos, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.
  2. Debes ser mayor de edad para participar.
  3. Encontrarás 44 categorías, organizadas en cinco grupos: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana.
  4. Elige a tu artista favorito y envía tu voto. La votación es gratuita, salvo los cargos propios de tu servicio de Internet.

La lista completa de nominados al Premio Lo Nuestro 2026

  • Artista Premio Lo Nuestro del año
    Bad Bunny
    Beéle
    Carín León
    Fuerza Regida
    Karol G
    Maluma
    Marc Anthony
    Rauw Alejandro
    Romeo Santos
    Shakira
  • Canción del año
    Desde Hoy - Natti Natasha
    DTMF - Bad Bunny
    El Amor de Mi Herida - Carín León
    Imagínate - Danny Ocean & Kapo
    Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
    Latina Foreva - Karol G
    Me Jalo - Fuerza Regida & Grupo Frontera
    No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
    Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
    Soltera - Shakira
  • Álbum del año
    ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
    111XPANTIA - Fuerza Regida
    Babylon Club - Danny Ocean
    Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
    Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
    Eterno - Prince Royce
    Island Boyz - Myke Towers
    La Ciudad - Alleh & Yorghaki
    Palabra de To's (Seca) - Carín León
    Tropicoqueta - Karol G
  • Mejor combinación femenina
    Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia
    Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole
    Brujería - Yuridia & Majo Aguilar
    De Maravisha - Tokischa & Nathy Peluso
    En 4 - Kenia Os & Anitta
    En Tu Marea - Goyo & Greeicy
    FKN Movie - Karol G & Mariah Angeliq
    Maldita Billetera - Alicia Villarreal & Lila Downs
    Maldita Primavera - Yuri & Ángela Aguilar
    Pa' Qué Volviste? - Elena Rose & Maria Becerra
  • Colaboración crossover del año
    Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
    I Adore You - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
    Lost In Translation - Carín León & Kacey Musgraves
    No Hay Break - Myke Towers ft. Omah Lay
    Now Or Never - Bon Jovi & Pitbull
    São Paulo - The Weeknd & Anitta
  • La mezcla perfecta del año
    Carteras Chinas - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
    Coleccionando Heridas - Karol G & Marco Antonio Solís
    El Vino de Tu Boca - Alejandro Sanz & Carín León
    Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
    Misterio - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
    Que Me Quiera Ma - Marc Anthony & Wisin
    Sabes Qué Hora Es - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
    Sin Ti - Morat & Jay Wheeler
    Súfrale - Grupo Firme & Gloria Trevi
    Weltita - Bad Bunny & Chuwi
  • Tour del año
    Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
    De Rey a Rey - Alejandro Fernández
    Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
    Más Cerca de Ti Tour - Marco Antonio Solís
    No Me Quiero Ir de Aquí Residencia - Bad Bunny
    Vivir Sin Aire Tour - Maná
  • Artista revelación del año masculino
    Alleh
    Clave Especial
    Esaú Ortiz
    Juan Duque
    Hamilton
    La Cruz
    Macario Martínez
    Roa
    Santos Bravos
    Yorghaki
  • Artista revelación del año femenino
    Aria Bela
    Camila Fernández
    Delilah
    Estevie
    Mar
    Paloma Morphy
    Yailín La Más Viral
    Yeri Mua
    Ysa C
    Zoe Gotusso
  • Mejor Canción de Música Cristiana
    Alabaré - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
    La Respuesta - Gocho
    Ponte Bonita (Remix) - Yaronk Rouse & Rosalina
    Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
    Sonríele - Daddy Yankee
    Todo Va Estar Bien - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
  • AfroBeat Del Año
    Bien Pedos - Xavi & Kapo
    Cosita Linda - Elena Rose & Justin Quiles
    La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
    Me Pasa (Piscis) - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
    Mi Reina - Hamilton & Nanpa Básico
    San Blas - Boza
    Sanka - Ryan Castro & Dongo
    Soleao - Myke Towers & Quevedo
  • Artista Masculino Del Año - Urbano
    Arcángel
    Bad Bunny
    Beéle
    Eladio Carrión
    Feid
    J Balvin
    Myke Towers
    Rauw Alejandro
    Wisin
    Yandel
  • Artista Femenina Del Año - Urbano
    Anitta
    Bad Gyal
    Fariana
    Karol G
    Natti Natasha
    Rainao
    Tokischa
    Yailín La Más Viral
    Yeri Mua
    Young Miko
  • Canción Del Año - Urbano
    Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
    Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
    Hablame Claro - Yandel & Feid
    La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
    Latina Foreva - Karol G
    Lo Caro Y Lo Bueno - Chencho Corleone
    Qué Pasaría… - Rauw Alejandro & Bad Bunny
    Rio - J Balvin
    Romeo - Anitta
    Soleao - Myke Towers & Quevedo
  • Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
    Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
    Cuando No Era Cantante - El Bogueto & Yung Beef
    Duro Ma - Bryant Myers, Dei V & Saiko
    En La City - Trueno & Young Miko
    Flash Foto - Arcángel & Neutro Shorty
    Love - Clarent
    Nueva Era - Duki & Myke Towers
    Primer Lugar - Eladio Carrión & Omar Courtz
    Tokischa RMX - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
    Yogurcito Remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
  • Colaboración Del Año - Urbano
    +57 - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
    AMG - Eladio Carrión & Young Miko
    Doblexxó - J Balvin & Feid
    La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
    Luna - Wisin & Kapo
    Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
    Perfumito Nuevo - Bad Bunny & Rainao
    Portate Bien - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
    Wells Fargo - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
    Woahh - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
  • Mejor Canción Dembow
    Bing Bong - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
    Celos - Tokischa & Bulin 47
    Dem Bow - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
    Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) - Lomiiel
    Quita Y Pone - El Alfa & Fariana
  • Album Del Año - Urbano
    Borondo - Beéle
    Don Kbrb - Eladio Carrión
    El Sobreviviente WWW - Wisin
    Elyte - Yandel
    Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
    Island Boyz - Myke Towers
    Lo Mismo De Siempre - Mora
    Sendé - Ryan Castro
    Sr. Santos II Sueños De Grandeza - Arcángel
    Underwater - Fariana
  • Artista Pop Masculino Del Año
    Alejandro Sanz
    Camilo
    Danny Ocean
    Juanes
    Maluma
    Manuel Turizo
    Marco Antonio Solís
    Pitbull
    Ricardo Arjona
    Sebastián Yatra
  • Artista Pop Femenina Del Año
    Aitana
    Cazzu
    Elena Rose
    Emilia
    Gloria Trevi
    Kany García
    Kenia Os
    Laura Pausini
    Shakira
    Yami Safdie
  • Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
    Ca7riel & Paco Amoroso
    DND | Do Not Disturb
    Ha*Ash
    Matisse
    Latin Mafia
    Maná
    Mau Y Ricky
    Morat
    Rawayana
    Reik
  • Canción Del Año - Pop
    Bronceador - Maluma
    Con Otra - Cazzu
    El Cielo Te Mandó Para Mí - Ha*Ash
    La Carretera - Pedro Capó
    La Pelirroja - Sebastián Yatra
    Mientes - Reik
    Noviogangsta <3 - Emilia
    Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
    Soltera - Shakira
    Un Beso Menos - Elena Rose & Morat
  • Colaboración Del Año - Pop
    Abrázame - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
    Accidente - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
    Bésame - Alejandro Sanz & Shakira
    Bunda - Emilia & Luísa Sonza
    Conmigo Sin Ti - Matisse & Cristian Castro
    Huir - Kany García & Lia Kali
    La Del Primer Puesto - Reik & Xavi
    Se Fue - Rauw Alejandro & Laura Pausini
    Si Tuviera Que Elegir - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
    Sin Ti - Morat & Jay Wheeler
  • Canción Del Año - Pop/Balada
    Alguien - Carlos Rivera
    Cueste Lo Que Cueste - Gloria Trevi
    El Reclamo - Olga Tañón
    Tierra Mía - Kany García
    Mujer - Ricardo Arjona
    Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
  • Álbum Del Año - Pop
    Cuarto Azul - Aitana
    El Vuelo - Gloria Trevi
    En Las Nubes (Con Mis Panas) - Elena Rose
    Haashville - Ha*Ash
    La Carretera - Pedro Capó
    Milagro - Sebastián Yatra
    Noches De Cantina - Maná
    Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert
    ¿Qué Significa el Amor? - Carlos Rivera
    Ya Es Mañana - Morat
  • Colaboración Del Año - Pop/Urbano
    2AM - Sebastián Yatra & Bad Gyal
    Que Haces - Becky G & Manuel Turizo
    Samaná - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
    Tamo Bien - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
    Te Acuerdas? - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
    Volver - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
  • Canción Del Año - Pop/Urbano
    6 De Febrero - Aitana
    A.K.A - Mari La Carajita
    Cables Cruzados - Farruko
    Carita Linda - Rauw Alejandro
    Cosas Pendientes - Maluma
    DTMF - Bad Bunny
    Sirenita - Ozuna
    Tengo Celos - Myke Towers
    Tocando el Cielo - Luis Fonsi
    Una Como Tu - Jay Wheeler
  • Canción Del Año - Pop/Rock
    ¿Es En Serio? - Ela Taubert
    Me Toca a Mí - Morat & Camilo
    Sabe Bien - Pedro Capó
    Una Noche Contigo - Juanes
    Vivir Sin Aire - Maná & Carín León
  • Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
    6 De Febrero - Aitana
    Da Me - Bad Gyal
    Esa Diva - Melody
    Moja1ta - Lola Indigo
    Quiero Decirte - Abraham Mateo & Ana Mena
    Tatami - JC Reyes
    Tuchat - Quevedo
    Tu Vas Sin (Fav) - Rels B
  • Artista Del Año - Tropical
    Carlos Vives
    Elvis Crespo
    Gloria Estefan
    Jerry Rivera
    Luis Figueroa
    Marc Anthony
    Olga Tañón
    Prince Royce
    Romeo Santos
    Silvestre Dangond
  • Canción Del Año - Tropical
    Desde Hoy - Natti Natasha
    Fuera De Lugar - Venesti
    Hello, What's Up - Christian Alicea
    How Deep Is Your Love - Prince Royce
    La Indiferencia - Silvestre Dangond & Fonseca
    Malportada - Nathy Peluso & Rawayana
    Más Que un Beso - Luis Figueroa
    Por Si Te Me Vas - Olga Tañón & Lenny Tavárez
    Raíces - Gloria Estefan
    Tú Con Él - Rauw Alejandro
  • Colaboración Del Año - Tropical
    Café con Ron - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
    En Privado - Xavi & Manuel Turizo
    La Diferente - Lenier & Gente De Zona
    La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) - Carlos Vives & Grupo Niche
    Me Muevo - Fariana & Kiko El Crazy
    Nuestra Canción - Elvis Crespo & Jerry Rivera
    Repetimos - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
    Venga Lo Que Venga - Fonseca & Rawayana
    Vestido Rojo - Silvestre Dangond & Emilia
    Volver (La Salsa) - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
  • Álbum Del Año - Tropical
    Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
    El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
    Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) - Carlos Vives
    Eterno - Prince Royce
    Gris - Luis Figueroa
    Llegué yo - Jerry Rivera
    Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha
    Poeta Herío - Elvis Crespo
    Raíces - Gloria Estefan
    Reparto By Gente De Zona - Gente De Zona
  • Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
    Alejandro Fernández
    Carín León
    Christian Nodal
    Eden Muñoz
    Ivan Cornejo
    Luis Angel ‘El Flaco’
    Netón Vega
    Oscar Maydon
    Pepe Aguilar
    Xavi
  • Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
    Aida Cuevas
    Ana Bárbara
    Angela Leiva
    Ángela Aguilar
    Camila Fernández
    Carolina Ross
    Chiquis
    Lupita Infante
    Majo Aguilar
    Yuridia
  • Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
    Banda El Recodo
    Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
    Fuerza Regida
    Grupo Firme
    Grupo Frontera
    Intocable
    Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
    La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
    Los Ángeles Azules
    Los Tigres Del Norte
  • Canción Del Año - Música Mexicana
    Amor Bonito - Luis Angel ‘El Flaco’
    El Amigo - Christian Nodal
    El Amor de Mi Herida - Carín León
    Hija De Papi - Xavi & Netón Vega
    Hecha Pa' Mi - Grupo Frontera
    Loco - Netón Vega
    Me Prometí - Ivan Cornejo
    Otro Capítulo - Becky G
    Por Esos Ojos - Fuerza Regida
    Traigo Saldo Y Ganas De Rogar - Eden Muñoz
  • Colaboración Del Año - Música Mexicana
    300 Noches - Belinda & Natanael Cano
    Crisis - Becky G & Tito Double P
    En Tiempo Y Forma (Juntos) - Josi Cuen & Jorge Medina
    Lo Que No Saben - Calibre 50 & Los De La Noria
    Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
    Morena - Netón Vega & Peso Pluma
    Si Tú Me Vieras - Carín León & Maluma
    Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
    Un Bendito Día - Yuridia & Alejandro Fernández
    Yo Me Lo Busqué - Los Ángeles Azules & Thalia
  • Canción Banda Del Año
    Amor Bonito - Luis Angel ‘El Flaco’
    El Beneficio de la Duda - Grupo Firme
    Una Historia Mal Contada - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
    Una Peda Menos - Banda Los Recoditos
    Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
  • Canción Mariachi/Ranchera Del Año
    Amé - Christian Nodal
    Amémonos de Nuevo - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
    Cuídamela Bien - Pepe Aguilar
    Nadie Se Va Como Llegó - Ángela Aguilar
    No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
    Sin Llorar - Yuridia
  • Canción Norteña Del Año
    Chelas Y Besos - La Fiera De Ojinaga
    La Lotería - Los Tigres Del Norte
    Me Gusta Mi Vida - Intocable
    Mi Lugar Favorito - Eden Muñoz
    Rey Sin Reina - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
  • Fusión Música Mexicana Del Año
    2+2 - Omar Camacho & Victor Mendivil
    Loco - Netón Vega
    Marlboro Rojo - Fuerza Regida
    No Capea - Xavi & Grupo Frontera
    Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
  • Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
    Bachata Bélica - Los Esquivel, Prince Royce & Brray
    Corridos Y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon
    La Fiesta - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
    Tierno - Joaquin Medina & Codiciado
    Triple Lavada Remix - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
  • Álbum Del Año - Música Mexicana
    ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
    111XPANTIA - Fuerza Regida
    De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024) - Alejandro Fernández
    Eden - Eden Muñoz
    Encuentros - Becky G
    La Lotería - Los Tigres Del Norte
    Next - Xavi
    Palabra de To's (Seca) - Carín León
    Sin Llorar - Yuridia
    Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Santos Bravos Alejandro Aramburú Premio Lo Nuestro 2026

