Megadeth arrancó en Canadá su gira mundial de despedida: este fue el setlist que podría repetirse en Lima

El inicio del fin. La legendaria banda Megadeth arrancó su gira mundial de despedida This Was Our Life, con un multitudinario concierto en el Save-On-Foods Memorial Centre de la ciudad de Victoria, en Canadá.

Este fue el primero de 12 conciertos que las leyendas del thrash metal tienen pactado en el gigante norteamericano, tras lo cual se tomarán un breve descanso antes del tramo latinoamericano de su gira mundial, que arrancará en Lima-Perú, con un recital en el multiespacio Costa 21 el próximo 23 de abril.

Según reportes de la prensa canadiense, los dirigidos por Dave Mustaine tuvieron un sobresaliente debut en su gira mundial de despedida, con un setlist que mezcló temas de su último álbum, el homónimo Megadeth, con auténticos clásicos de la agrupación.

Un detalle que no pasó por alto a los fanáticos es que Megadeth no llegó a tocar en vivo Ride the Lightning, cover de Metallica que la banda incluyó en su último disco, aunque no se descarta que la canción sea incluida en algún otro concierto de la gira.



Este fue el setlist del primer concierto de Megadeth en su gira de despedida

-Tipping Point

-Hangar 18

-Dread and the Fugitive Mind

-Sweating Bullets

-Angry Again

-I Don't Care

-Wake Up Dead

-In My Darkest Hour

-Countdown to Extinction

-Dystopia

-Skin o' My Teeth

-Tornado of Souls

-Trust

-Symphony of Destruction

-Mechanix

-Peace Sells

-Holy Wars... The Punishment Due

El primer concierto de Megadeth en Canadá revierte mucho interés en los fanáticos peruanos, ya que el setlist de este recital podría servir de base para la presentación que los estadounidenses tienen pactada en Lima.

