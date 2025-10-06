Rauw Alejandro incursiona en la salsa y la bachata en su sexto álbum antes de iniciar su gira por Latinoamérica

El artista puertorriqueño vuelve a sorprender con Cosa Nuestra: Capítulo 0, un homenaje a los ritmos afrocaribeños que marca su debut en la salsa y la bachata.

Rauw Alejandro sigue demostrando por qué es uno de los artistas más versátiles de la música latina. El cantante boricua presentó su esperado sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0, bajo el sello Sony Music Latin, una producción que fusiona tradición y modernidad en 14 temas que rinden tributo al Caribe, su gente y su memoria.

“Gracias, Dios, por la vida, por alimentar a mi familia, por hacer lo que más amo, trabajar en las artes y, sobre todo, por poder representar a mi isla donde quiera que voy”, escribió el intérprete en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento. En otra publicación, dedicó el proyecto “con mucho amor y cariño” a sus fans de Puerto Rico, el Caribe y el mundo.

¿Cómo suena lo nuevo de Rauw alejandro?

Cosa Nuestra: Capítulo 0 llega respaldado por cuatro exitosos sencillos: la neo-bomba Carita linda, que alcanzó el No. 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay; la sensual GuabanSexxx, una fusión entre house, bomba y plena inspirada en la diosa taína del caos; el tema Buenos términos y Santa, junto a Rvssian y Ayra Starr, lanzada el año pasado.

Este proyecto marca la primera incursión de Rauw Alejandro en la salsa, con dos temas originales: Callejón de los secretos, junto a Mon Laferte, y Mirando al cielo, producida junto al legendario Nino Segarra y su hijo Dímelo Ninow, quienes grabaron juntos por primera vez. Además, el álbum incluye la primera bachata del artista, titulada Silencio, escrita y producida por Romeo Santos.

El disco funciona como el spin-off oficial de su trabajo anterior, Cosa Nuestra (2024), nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy 2025 y a Álbum Latino del Año en los Billboard Latin Music Awards de este año.

Lista de temas — Cosa Nuestra: Capítulo 0

Carita linda Caribeño (con Saso) GuabanSexxx Buenos términos Silencio El cuco 0.0 (con Jey One) Contrabando (con Wisin y Ñengo Flow) Nostalgia de otoño (con De La Rose) Náufragos Besito en la frente Santa (con Rvssian y Ayra Starr) Callejón de los secretos (con Mon Laferte) Falsedad Mirando al cielo

Raw Alejandro vuelve a los escenarios

Considerado por Rolling Stone como “el mejor showman de la música latina”, Rauw Alejandro se prepara ahora para la etapa latinoamericana de su gira mundial Cosa Nuestra, luego de agotar entradas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

El tramo latinoamericano comenzará el 13 de octubre en Santiago de Chile, con tres noches consecutivas en el Movistar Arena, y continuará por Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, entre otras ciudades.

Fechas de la gira mundial Cosa Nuestra — América Latina

13 de octubre: Santiago, Chile – Movistar Arena

14 de octubre: Santiago, Chile – Movistar Arena

15 de octubre: Santiago, Chile – Movistar Arena

18 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

19 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

20 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

22 de octubre: São Paulo, Brasil – Vibra São Paulo

25 de octubre: Arequipa, Perú – Arena Arequipa

26 de octubre: Bogotá, Colombia – Movistar Arena

27 de octubre: Bogotá, Colombia – Movistar Arena

28 de octubre: Bogotá, Colombia – Movistar Arena

2 de noviembre: Monterrey, México – Arena Monterrey

4 de noviembre: Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

5 de noviembre: Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

6 de noviembre: Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

8 de noviembre: Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

9 de noviembre: Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

15 de noviembre: Guadalajara, México – Arena VFG

16 de noviembre: Guadalajara, México – Arena VFG

18 de noviembre: Monterrey, México – Arena Monterrey

19 de noviembre: Monterrey, México – Arena Monterrey