Shakira y Jennifer Lopez incendiaron el escenario en el medio tiempo del Super Bowl 2020. | Fuente: AFP

Con un "hola Miami" Shakira arranc√≥ el show del medio tiempo del Super Bowl 2020. La colombiana puso al p√ļblico a bailar con un mix de sus temas m√°s populares que interpret√≥ en ingl√©s y espa√Īol como "She Wolf", "Whenever, wherever", "Hips Don't Lie" y "Ojos as√≠".

Ella realiz√≥ su popular baile de caderas en el escenario al que se le uni√≥ el cantante puertorrique√Īo Bad Bunny.

Luego fue el turno de Jennifer Lopez que, al igual que su colega, tuvo un impresionante despliegue coreogr√°fico. Con canciones como "Jenny From the Block", "Get Right" y "Waiting for Tonight" ella encant√≥ al p√ļblico. A ella se le uni√≥ el colombiano J Balvin quienes corearon "Mi gente".

Shakira y Jennifer Lopez se unieron en el escenario del Super Bowl 2020 para cantar "Waka Waka" y "Let's Get Loud", que terminó con un gran baile de ambas.

UN MENSAJE DE UNIDAD EN EL SUPER BOWL

El show de Shakira y Jennifer Lopez llegó en tiempos de duras políticas contra los inmigrantes impulsadas por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

"Los latinos están pasando por un momento difícil en Estados Unidos y creo que es importante transmitir un mensaje de unidad y mostrar lo relevante que es la fuerza de la comunidad latina en este país", dijo la cantante colombiana en la conferencia previa al Super Bowl 2020.

"Tendr√° mucha energ√≠a, ser√° muy entretenido... habr√° momentos muy sentidos", se√Īal√≥ la popular J.Lo. "Ser√° muy Shakira y muy Jennifer".

No es la primera vez que un latino se presenta en el show de medio tiempo del Super Bowl, evento deportivo m√°s importante de Estados Unidos y visto por millones de personas. Gloria Estefan fue de las primeras celebridades invitadas en 1992 y 1999); y el espa√Īol Enrique Iglesias cant√≥ en el 2000 con Christina Aguilera.

LAS ESTRELLAS

Jennifer Lopez ha vendido más de 10 millones de discos solo en Estados Unidos y llena casi todos sus conciertos, al tiempo que tiene más de 100 créditos de actuación.

Con 90 millones de álbumes vendidos, tres Grammys y 12 Grammys Latinos, Shakira se ha consagrado como un ícono internacional. (Con información de EFE)