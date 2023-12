'Degeneración actual', 'Amazonas' y otros álbumes de Pedro Suárez-Vértiz, el ídolo musical peruano

Pedro Suárez-Vértiz, el icónico músico, cantante y compositor peruano, falleció este jueves 28 de diciembre en su casa en Miraflores. Es así como la partida del representante del rock nacional ha causado una gran pena entre sus fanáticos y seguidores de su trabajo musical con recordados temas, como Un vino, una cerveza, Cuando pienses en volver, Lo olvidé, Los globos del cielo, Cuéntame, Me estoy enamorando, No pensé que era amor, entre otras canciones.

Asimismo, Pedro Suárez-Vértiz ha sido reconocido por su talento para escribir y componer canciones en discos que fueron un boom en el Perú y toda Latinoamérica. Tras su salida de Arena Hash en los años ochenta, banda que formó junto con Christian Meier, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr., el cantante de 54 años decidió iniciar su carrera como solista lanzando diversos álbumes. A continuación, revisaremos sus principales discos.

(No existen) técnicas para olvidar (1993)

Pedro Suárez-Vértiz debutó como solista en 1993 con su disco ‘(No existen) Técnicas para olvidar', el primer álbum con icónicos temas como Cuéntame, Globo de gas y la recordada balada del músico Me elevé, donde habla de un amor que le habló “en silencio”. Otra canción recordada en este disco es el popular tema No pensé que era amor.

En diversas entrevistas, Pedro Suárez-Vértiz contó que ‘(No existen) Técnicas para olvidar’ estaba programado para ser el tercer álbum de Arena Hash, pero cuando llegaron a Estados Unidos ya se habían separado, por lo que se decidió que él aparezca solo en la portada del disco.

Este disco logró tener un Triple Disco de Platino a nivel nacional. La canción Globos de gas se colocó como número 1 en todas las radios locales en 1994. Otras canciones que conformaron el primer disco de Pedro Suárez-Vértiz fueron Tambaleando, No llores más, Me voy de aquí, No existen técnicas para olvidar, Si escuchas un ángel, Días de infancia e Instrumental.

Pedro Suárez-Vértiz falleció este jueves a los 54 años. | Fuente: Facebook

Póntelo en la lengua (1996)

Tras sus primeros éxitos, Pedro Suárez-Vértiz decidió lanzar su segundo álbum ‘Póntelo en la lengua’ lanzado por Sony Music en septiembre de 1996. Es considerado por varios críticos como el mejor álbum de su carrera al conseguir vender más de 40 000 copias y obtener, nuevamente, tres discos de platino en el Perú.

‘Póntelo en la lengua’ es conocido por juntar las canciones más sonadas de Pedro Suárez-Vértiz en un disco con sus temas Los globos del cielo, Mi auto era una rana y Me estoy enamorando. Otras canciones que formaran el disco fue la balada Sé que todo ha acabado ya, donde cuenta el proceso de aceptar el término de una relación.

Otras canciones del disco son: El árbol, Una vez una flor, Te siento de solo pensar, Podré cambiar, La vida me sabe a nada, Pasear en bicicleta, Sentimiento increíble, La niña bella, Me siento mejor, y Post data (como bonus track).

Degeneración actual (1999)

‘Degeneración actual’ es el tercer disco icónico de Pedro Suárez-Vértiz donde el músico mezcla su clásico estilo rock pop con el hip hop, el reggae, el ska, y la electrónica. El disco fue grabado en Miami junto con Manuel Garrido-Lecca, colaborador del cantante en la mayoría de sus producciones.

Los medios especializados colocaron a ‘Degeneración actual’ como uno de los principales discos de Pedro Suárez-Vértiz luego de aparecer en el popular canal latino HTV. Este disco, además, es la manera que tuvo el músico de criticar a la sociedad por la sexualidad desbordada en la época con la canción Degeneración actual.

Otro tema que incluye el disco es El tren sexual donde Pedro Suárez-Vértiz marca un ritmo del ska y el rock clásico. Otras canciones populares y más sonados del disco fueron Un vino, una cerveza y la balada Alguien que bese como tú. Otras canciones del disco son Déjame vivir, tren sexual, El secreto de tu mente, Placeres y dolor, Nataly, Cuando el sol va a salir, Fantasma a presión, Rapta la mona y China Wife.

Anécdotas, Play y Talk Show

En el 2003, Pedro Suárez-Vértiz lanzó su disco ‘Anécdotas’ donde justa sus grandes éxitos de los tres discos anteriores. Un año después, el cantante lanza su propio sello Solver Label en el disco ‘Play’ (2004), donde aparecen los temas Bailar, Lo olvidé, La española, Mi querida maestra, Dos mañanas, Los niños se enamoran y la icónica Cuando pienses en volver, que se volvió un himno para todos los peruanos que viven en el extranjero.

El 2006, lanzó el disco ‘Talk Show’ con recordados temas como No llores más morena, Como las mariposas, Viaje al Sol, Rara soledad, Recuéstame, El triunfo tan soñado, Eloísa, y Talk Show.

Amazonas y Amazonas Uncut (2009 – 2010)

En el 2009, Pedro Suárez-Vértiz lanza su disco ‘Amazonas’ bajo la producción de Thom Russo. Este disco fue valorado por la canción Amazonas que significó la música que acompañó el impulso de reciclaje en España con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. En este disco también se incluyó el sencillo Nadia junto con tenor peruano Juan Diego Flórez y el cual le permitió estar entre las 50 mejores canciones en Billboard.

Asimismo, en el 2010, Pedro Suárez-Vértiz saca su álbum ‘Amazonas Uncut’, una edición especial de su anterior disco donde se incluyen las canciones Túnel del tiempo, Hay un modo, Mariló, Ponerme a volar, El bailador, Estoy cansado de llorar, Se te pararían los pelos y Tema del adiós. También se agregaron otras pistas como Olivar, Quiero decir feliz Navidad y cuatro versiones de Nadia (pop, bachata, inglés y radio).

Otros álbumes recopilatorios y adicionales

En el 2014, Pedro Suárez-Vértiz colaboró con Gian Marco para lanzar el álbum ‘El encuentro’ con 16 temas realizada por un banco con un libro de cocina gratis solo exclusivo para clientes. En el 2014, acompaña a Pedro Suárez-Vértiz La Banda con el lanzamiento de una nueva edición de Cuando pienses en volver.

Por otro lado, Pedro Suárez-Vértiz hizo otros álbumes recopilatorios como ‘Lo mejor de Pedro Suárez-Vértiz volumen 1 y 2’ (2000-2001), ‘Anécdotas’ (2003), ‘Pedro Suárez-Vértiz’ (2007), ‘Ponerme a volar’ (2011) y el 2020 se lanzó el disco ‘Pedro Suárez Vértiz para Bebés’.