Alerta con la estafa de la recompensa por "likes"

“FELICIDADES, Usted ha sido seleccionado para un trabajo a distancia”. Esta es el típico mensaje que puede llegar por SMS, WhatsApp u otra aplicación prometiendo empleos virtuales con sueldos atractivos solo por completar simples tareas como darle me gusta, comentar una publicación o ver determinados videos.

¡Cuidado! Estás frente a la estafa más utilizada en Perú, según la Policía Nacional. Se trata de la denominada 'Estafa de las tareas'.

A través de esta modalidad, solo en lo que va del año, ciberdelincuentes se han apropiado de 16 millones 982 mil 326 soles y 1 millón 518 mil dólares en los 134 casos detectados por la División de Estafas de la Policía (Dirincri).

Hay casos que involucran a familias enteras, como la de Carlos Taipe, quien empezó invirtiendo 80 soles y luego de animar a otros familiares a invertir, perdieron entre todos 132 mil soles y 16 mil dólares.

“Seguía subiendo de nivel, cada vez más y más dinero, hasta que en el nivel 5 me pidieron una inversión mayor empecé depositando 80 soles, 500, mil, dos mil, involucre a mis papás, a mis hermanos a mi familia hasta que en un momento ya no me contestaron, desaparecieron”, se lamenta Carlos.

Cuando la víctima empieza a ver las supuestas ganancias, los ciberdelincuentes piden membresías cada vez más caras para desbloquear las próximas tareas que prometen mejorar las remuneraciones.

Los ciberdelincuentes se ganan la confianza de las víctimas

¿Cómo operan estas organizaciones de cibercriminales? El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas de la Policía, explica que esta modalidad llegó a Perú desde China. Según cuenta, los ciberdelincuentes comienzan por ganarse la confianza de sus víctimas.

“Por darle publicidad en esas redes, por hacer ese trabajo de darle like de manera repetitiva a esos productos, que supuestamente esta empresa está vendiendo, están ganando esos 20 a 30 % de rentabilidad; ósea por 100 soles ya le están dando 20 soles, y entonces le dice si tú quieres ganar más deposita un poco mas de dinero. La persona empieza a depositar 300, 400 y cada vez que deposita, automáticamente a su cuenta esta empresa estafadora le esta depositando de tal manera que motiva y entusiasma a que siga incrementando el monto del capital”, dijo el oficial.

Cuando la víctima empieza a ver las supuestas ganancias, los ciberdelincuentes piden membresías cada vez más caras para desbloquear las próximas tareas que prometen mejorar las remuneraciones. Cuando la plataforma ha recibido una cantidad considerable de dinero, esta se cierra y la víctima pierde todo el dinero aportado, sin una forma directa de contactar a los estafadores, quienes desaparecen.

¿Cómo prevenirlo?

Leandro Cuozzo, Analista de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de la empresa Kaspersky, indica que en Latinoamérica, Perú y México son los países que registran la mayor cantidad de estos casos. Por ello brinda las siguientes recomendaciones

“Los estafadores utilizan técnicas que conocemos como ingeniería social para convencer a la víctima. Como primera medida (para prevenirlo) es tener la mente fría, chequear dos veces lo que uno está leyendo, no acceder a links, verificar a donde estas ingresando, quien es el remitente del mensaje, cual es el mensaje, que es lo que ofrece el mensaje; repito, no existe el dinero fácil, (hay que) desconfiar cuando hay dinero de por medio, siempre evitar compartir datos personales”, indicó Cuozzo

En el Perú, del año 2022 al 2023 hubo una pérdida de 156 mil 700 empleos, según el estudio Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a Nivel Nacional del INEI, lo que nos llevó a que la tasa de desempleo aumentara de 4.7% al 5.4%.

Un panorama en el que la ciberdelincuencia saca provecho, pues según los expertos el perfil de la víctima es principalmente de escasos recursos y desempleada. Es por eso que se recomienda, como en otros casos, denunciar esta estafa a las autoridades y recordar que el dinero fácil no existe.