Ministro de Educación dice estar "sorprendido" con aprobación de 5% que tiene Dina Boluarte

Gobierno Ministro Morgan Quero dice que parece haber un "ensañamiento" contra la figura presidencial

El ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó sentirse sorprendido por los recientes resultados de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la cual arrojó solo un 5 % de aprobación a la gestión de la presidenta Dina Boluarte, así como una desaprobación del 90 %.

Desde Lince, en donde participó de una ceremonia en el colegio Melitón Carvajal, el titular del Minedu aseguró que dicha percepción ciudadana es resultado del acoso político y una supuesta campaña en contra la jefa de Estado, aunque se mostró confiado de revertir dichas cifras.

"Mañana empieza a subir la popularidad. Yo creo que estamos cerca de la posibilidad de revertir esta situación porque tenemos un rumbo claro y estamos trabajando con todos los grupos sociales. Donde yo voy, soy bien recibido. Me sorprenden esos resultados en estas encuestas", comentó.

Morgan Quero: "En otras partes del mundo no sucede esto"

En línea con la postura del Gobierno, Quero se refirió a la demanda competencial que el Ejecutivo aprobó presentar ante el Tribunal Constitucional, reiterando que existe un "golpe blando" contra la mandataria y que las recientes acciones de la Fiscalía "socavan la democracia".

"Parece que nos hemos ensañado con la figura presidencial y tenemos que recuperar la democracia para los ciudadanos y cuidar nuestra figura presidencial, como lo más importante. No hay ninguna contradicción, en otras partes del mundo no sucede esto. Yo los invito a que ustedes me den un caso en relación con eso", afirmó.

El ministro agregó que las investigaciones del Ministerio Público deben seguir su curso sin desprestigiar la investidura presidencial y que dicha situación existió en los recientes gobiernos, incluyendo el de Pedro Castillo.

"Yo creo que se debió de investigar sin menoscabo a lo que implica el rol del presidente de la República como la más alta autoridad, como mandatario de la Nación, como ha sucedido también con otros, esa es la cuestión, de eso se trata la democracia", refirió.