Colegio de Nutricionistas pide a gobiernos regionales y locales implementar acciones para combatir anemia infantil

El país continúa retrocediendo en la lucha contra la anemia infantil. Y es que la prevalencia de esta enfermedad en niños y niñas de 6 a 35 meses fue de 42.4 % en el 2022, según el más reciente informe de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).

La cifra representa un incremento en un 3.6 % en comparación con el 2021. Puno y Ucayali encabezan la lista de las regiones con más casos de anemia infantil con un 67,2 % y 65, 8%, respectivamente. Les siguen Huancavelica, Loreto y Madre de Dios.

Informe del Endes sobre los casos de anemia infantil en el 2022.

Implicancias

En La Rotativa del Aire, la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, precisó las implicancias de la anemia a temprana edad.

Explicó que un niño con anemia crece fatigado, irritado y somnoliento. Estos factores influyen severamente en su desarrollo físico, intelectual y psicomotriz.

Esta enfermedad – detalló Huamán – también debilita el sistema inmunológico y hace que el cuerpo del niño sea incapaz de combatir adecuadamente patógenos como bacterias, hongos y parásitos, debido a la reducida capacidad de defensa.

“La anemia hace que este niño en vez de tener un aprendizaje, sea un niño cansado, irritado y que no aprende de manera adecuada. Alertamos que el sistema inmunológico de los niños con anemia se ve disminuido, puede haber una mayor enfermedad o desarrollo de enfermedades en un niño con situación de anemia”, advirtió.

La especialista señaló que la anemia no solo afecta a los niños, sino también a las mujeres en edad fértil que, de quedar embarazadas, podrían tener un bebé prematuro, anémico y con bajo peso.

“Cuando [este bebé] va creciendo no aprende de una manera adecuada y evidentemente esto va a influir en su desarrollo psicomotor y su desarrollo como persona. Por eso se menciona que la anemia tiene un costo socioeconómico para nuestro país”, apuntó.

Acciones

Ante este panorama, la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima pidió al Gobierno central y a las administraciones regionales y municipales implementar acciones inmediatas para mitigar estas cifras.

“Vemos una corresponsabilidad del Gobierno central para con los Gobiernos locales, ¿por qué? Porque no solamente no se ha ejecutado una política nacional adecuada, sino que no se ha descentralizado de manera adecuada el abordaje para la reducción de la anemia infantil”, comentó.

“Como Colegio de Nutricionistas de Lima estamos instando a los gobiernos locales a que puedan tomar acción para la reducción de la anemia con políticas nacionales y ordenanzas municipales”, agregó.

A decir de Huamán, la entrada de las nuevas gestiones en los gobiernos regionales y municipales ha representado un retroceso en la lucha contra la anemia infantil por deficiencia de hierro.

“Con la llegada de los nuevos alcaldes o las nuevas gestiones, el abordaje para la reducción de la anemia ha quedado desfasado y todo ha quedado en el discurso político”, lamentó.

En ese sentido, la decana hizo énfasis en la importancia de implementar las Instancias de Articulación local de lucha contra la anemia, espacios donde las municipalidades e instituciones especializadas – entre ellas el Colegio de Nutricionistas de Lima – discuten las estrategias para reducir los índices de esta enfermedad.

Finalmente, Huamán reiteró la predisposición de su colegiado para trabajar conjuntamente con los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal) para paliar las cifras de anemia infantil en el país. “Estamos con las puertas abiertas”.