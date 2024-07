Congreso elige a la nueva Mesa Directiva: parlamentarios dan a conocer las posturas de sus bancadas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Cuáles son los retos que asumirá la nueva Mesa Directiva del Congreso? | Fuente: RPP

Parlamentarios de diversas bancadas expresaron sus opiniones sobre la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2024-2025, proceso electoral que se llevará a cabo este vienes, 26 de julio, desde las 10 de la mañana.

Como se sabe, Eduardo Salhuana encabeza la lista multipartidaria, denominada Bloque Democrático, conformada por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, mientras que Silvana Robles lidera la fórmula compuesta en su totalidad por legisladores de la Bancada Socialista.

Precisamente, Alex Flores, quien postula a la tercera vicepresidencia con esta agrupación, señaló que “estamos impulsando una lista opositora” y aseguró que cuentan con el respaldo y los votos de los integrantes de Juntos por el Perú (JP), entre otras bancadas de izquierda.

“El Congreso que es la casa, la representación de la democracia, debe ser un espacio de debate, de pluralidad, pero mañana [viernes] no va a pasar eso. Ellos ya saben que tienen la dictadura de los votos y van a someter a votación, no hay intercambio de ideas ni de posturas, no sabemos cuál será la agenda parlamentaria que plantea el bloque llamado Democrático”, manifestó en el programa Nunca es tarde de RPP.

En cambio, dijo, la nómina que encabeza Silvana Robles ofrece “recuperar la institucionalidad democrática del Congreso como un espacio donde se respete la democracia, la pluralidad y se respete el debate de las diferentes ideas”.

“Hay que debatir las leyes que necesita el pueblo” y reformas “como el de la Asamblea Constituyente”, aseveró.

Patricia Juárez debió encabezar lista de Bloque Democrático

El congresista de Somos Perú, Jorge Morante, afirmó que su bancada votará por la lista del Boque Democrático y destacó la presencia de Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien postula a la primera vicepresidencia.

“Para mí debería estar encabezando la lista, que es Patricia Juárez”, sostuvo el exlegislador fujimorista.

Sobre Eduardo Salhuana, indicó que le preocupa las acusaciones por presuntos nexos con la minería ilegal durante su ejercicio como abogado, por lo que “sería muy prudente que se aleje o se exima de tocar temas que están vinculados a la minería informal”.

Acción Popular votará por el Bloque Democrático

Mientras que el acciopopulista, Edwin Martínez, dio a conocer que su bancada acordó apoyar a la nómina que tiene a Eduardo Salhuana como candidato para presidir el Congreso de la República.

Respecto a la conformación de la lista del Bloque Democrático, el legislador calificó como un “cálculo político” que Fuerza Popular no quiera liderarla.

“Ellos [Fuerza Popular] no quieren presidir el Congreso. Normalmente el que recibe el golpe es el presidente del Congreso, ellos quieren llegar livianamente tranquilos a las próximas elecciones [presidenciales]”, refirió.

Votará "en blanco"

El parlamentario de la bancada Honor y Democracia Jorge Montoya reveló que votará en blanco este viernes cuando se realice la elección de la nueva Mesa Directiva .

“Lo dije el año pasado, uno proveniente de Perú Libre, un comunista sentado en la mesa, yo no voto por esa mesa. Se ha cometido un gran error al hacerlo y persisten en ello”, sostuvo el legislador en referencia al denominado Bloque Democrático.

Respecto a Salhuana, manifestó que tiene conocimientos sobre los cuestionamientos en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal; sin embargo, afirmó que esto debe ser probado.

“No se le puede acusar sin escuchar su parte. Él [Eduardo Salhuana] está en la obligación de aclarar todas las cosas que le han dicho para que pueda empezar un periodo tranquilo”, indicó en el programa Las cosas como son de RPP.

