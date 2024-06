Maricarmen Alva sobre próxima Mesa Directiva: "A Fuerza Popular le correspondería presidir el Congreso"

La congresista no agrupada María del Carmen Alva dijo en RPP que a la bancada de Fuerza Popular le correspondería presidir la nueva Mesa Directiva del Congreso de República, proceso que se realizará en el mes de julio.



"Creo que tiene que seguir el bloque que teníamos. Entonces, buscar consensos con todas las bancadas que realmente quieran participar y donde busquemos una agenda común [...] Este año le debería corresponder a Fuerza Popular", dijo la parlamentaria.



En Las Cosas Como Son, María del Carmen Alva también enfatizó la necesidad de buscar consensos para mejorar la imagen del Congreso y hacer una agenda para trabajar temas pendientes.



"Faltan dos años para que termine este Congreso. Creo que tenemos que hacer una agenda donde la imagen del Congreso pueda subir y tener temas puntuales que han quedado pendientes y que son necesarios como, por ejemplo, la administración de justicia y la reforma de pensiones. Para eso tenemos que sentarnos y tratar de llegar a consensos, que hay varias reformas constitucionales también", indicó.



Congreso otorgó facultades al Poder Ejecutivo



María del Carmen Alva indicó que el Congreso le ha dado facultades legislativas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que el Ejecutivo se ponga a trabajar y que los congresistas quieren que le "vaya bien al país".



"Lo que nosotros queremos es que trabajen, no es que respaldamos toda la política, pero nos están pidiendo facultades delegadas para resolver el tema en la Comisión de Constitución. No se han dado todas las facultades delegadas. Hay unos temas que no se han dado, como el tema de los transgénicos. Pero, en general, lo que ya se ha dado, que se pongan a trabajar en eso", dijo la congresista.



"Queremos que al país le vaya mejor. Queremos que este Ejecutivo trabaje. Hemos estado paralizados un buen tiempo, eso viene desde la pandemia, además del primer año de este gobierno. Lo que necesitamos es reactivación", enfatizó.