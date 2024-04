Aumenta la preocupación de los peruanos por las consecuencias del cambio climático en el acceso a agua y alimentos

Actualidad Seis de cada 10 limeños y chalacos consideran que enfrentarán desabastecimiento de agua y alimentos por el cambio climático.

Los efectos del cambio climático cada vez son más visibles en el Perú. Desde Tacna, por ejemplo, agricultores y productores del distrito de La Yarada en Los Palos, exigieron a través de RPP, la atención del gobierno debido a la baja producción de olivo en la zona.

"Las altas temperaturas y las olas de calor han hecho que no haya producción [de olivo]. Normalmente una hectárea te bota de 5 mil a 6 mil kilos y ahora solo estamos cosechando 100 o 150 kilos. Lo que estamos pidiendo es que se declare en emergencia el cultivo del olivo para que el Estado nos apoye", señala Wilson Ayala, ingeniero y gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Yarada.

Esto también podría tener impacto en las capitales de las ciudades, incluso en Lima. Según una última encuesta de la Organización Lima Cómo Vamos, el 67% de los ciudadanos en Lima y el Callao considera que enfrentarán desabastecimiento de alimentos debido al calentamiento global.

Efectos del cambio climático en las ciudades

De acuerdo con Lima Cómo Vamos, el 56.7% de encuestados considera probable que sufra de pérdidas económicas a causa del cambio climático. Existen zonas donde esta percepción se eleva, como en Lima Sur y Lima Este, donde la cantidad llega al 66.7% y 63.7%, respectivamente.

"Vemos una relación entre las características socioeconómicas y las personas que se autoperciben como vulnerables. Estos porcentajes se elevan mucho más en niveles económicos más bajos, con falta de acceso al trabajo, a sistemas de salud (...) Y eso va a verse agravado frente a distintos fenómenos climáticos", explica Patricia Alata, directora de Conocimiento de Lima Cómo Vamos.

Si bien la mayoría de limeños y chalacos considera que se verán afectados por este fenómeno, cuando se les pregunta cuáles son los principales problemas por los que afectarían su calidad de vida, solo el 11% menciona al cambio climático como un problema principal, según el sondeo. Lo que hace falta, agrega la experta, es relacionar la preocupación por los efectos del calentamiento global con las acciones que se deben implementar para mitigarlos.

“Como sociedad, tenemos otras problemáticas más urgentes [inseguridad ciudadana, corrupción, transporte, acumulación de basura]. Lo que tenemos que lograr es que la atención del cambio climático se transversalice en estas distintas aristas”, agrega Alata.

Riesgos ante escasez de agua

Más de 3 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable, indica la Superintendencia de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Esta cifra podría agravarse debido al riesgo que enfrenta nuestro país en el acceso y distribución de este servicios básico a nivel mundial.

Según las proyecciones del World Institute Resources (WRI), nuestro país es uno de los que enfrentan el riesgo más alto -en todo el mundo- de sufrir estrés hídrico hacia el 2050; es decir, que tendrá una oferta de agua menor a la demanda de la población peruana.

"Lo que también debemos tener en cuenta es que este no es un problema del futuro. Hoy el 30% de la población peruana no tiene acceso a agua en las cantidades y calidad adecuada para mantener los medios de vida, bienestar humano y desarrollo socioeconómico, lo que las Naciones Unidas denominan 'seguridad hídrica'", detalla Carla Toranzo, CEO de Agua Global.

Recuerda, además, las inundaciones que ocurrieron en el norte del país durante el 2023, lo que hizo que colapsen los desagües, se restrinja el acceso a agua potable y se generara una epidemia de dengue.

Y es justamente Trujillo, una ciudad norteña, la cuarta ciudad en todo Latinoamérica, con más posibilidades de presentar estrés hídrico en el futuro cercano, según el Índice de Agua en las Ciudades 2024, elaborado por la Revista The Economist y la compañía estadounidense Dupont.

"Lo que es urgente es tener una visión integrada del asunto de agua y saneamiento. Hay que reorganizar toda la gestión de obras públicas. No podemos continuar con tantas obras paralizadas, con tanta demora en los proyectos de infraestructura porque la gente tiene estas necesidades urgentes que están en mayor riesgo por el cambio climático", puntualiza.

La experta agrega también las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) sufren grandes pérdidas de agua en el sistema [por averías o falta de mantenimiento]. "Sedapal pierde el 30% de agua, por ejemplo. Solo renovando infraestructura ya podríamos tener acceso a una mayor cantidad de este servicio", apunta.

En esa línea, propone que se apueste por el tratamiento de aguas residuales para el caso de la costa peruana y que se puedan reutilizar, ya que, por no tratarlas, están contaminando otras fuentes de agua. "Cada día los retos son mayores, la población ha crecido rápidamente. Si no lo resolvemos desde ya, lo que se avizora en el futuro es una gran complicación. No podemos esperar el momento de crisis o de un colapso para tomar acciones", sostiene Toranzo.