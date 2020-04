¿Cómo puedo controlar mi ansiedad durante la cuarentena?

Mantener una rutina dentro de casa es uno de los principales consejos para evitar la ansiedad.

Desde el lunes 16 de marzo, cuando se decretó la cuarentena como medida preventiva de la Covid-19, la población solo debe salir de sus casas para lo estrictamente necesario. Existe incertidumbre en la población y muchas veces esto genera un reto psicológico en las personas.

Durante el Estado de Emergencia, varias personas han presentado cuadros de ansiedad debido a la coyuntura que vivimos. Dos psicólogas explicaron por qué se presentan y aconsejan cómo podemos controlarlos y evitarlos:

¿Qué es la ansiedad?

La psicóloga y especialista Verónica Valcárcel dijo que “la inestabilidad del momento puede causar ansiedad o preocupación y eso es de esperar. Un grado de ansiedad es completamente natural dada la coyuntura. Esto no significa que no se va a ir o que no lo vamos a poder manejar, es muy natural lo que estamos viviendo”.

Agregó que la ansiedad es “un exceso de pensamientos a futuro en forma negativa. Donde uno no está viviendo una realidad, si no una creada en la cabeza. Entonces, lo que uno busca cuando tiene mucha ansiedad es controlar y en este momento hay muchas variables que no podemos controlar, de hecho la mayoría”.

Las personas que antes han tenido cuadros de ansiedad o depresión son más proclives a tener estas emociones durante estos momentos. Sin embargo, es normal que personas que nunca lo han presentado lo sientan ahora.

La ansiedad puede reflejarse en síntomas físicos, explicó la psicóloga clínica Silvana Arditto. Por ejemplo, ataques de pánico, cambio en las horas de sueño y la calidad de este, así como cambios en la alimentación.

¿Cómo podemos controlarla?

Ambas especialistas mencionaron que es necesario encontrar los pensamientos que producen las emociones negativas. Se debe encontrar la fuente que causa la ansiedad para así poder controlarla de mejor manera.

“Uno debe darse cuenta en qué momentos se generan las emociones negativas. Siempre hay pensamientos previos a la emoción. Es necesario encontrar la fuente a pesar de que no sea fácil hacerlo de un momento a otro, a veces se necesita más tiempo para encontrar qué nos hace sentir así”, señaló Arditto.

Además, explicó que una vez se presenta el ataque de pánico, la persona debe respirar para tratar de controlarse y regresar al estado de calma. Además, puede hacer un pequeño debate mental donde enfrenta lo que piensa que puede pasar y la realidad.

¿Qué puedo hacer para evitar la ansiedad?

Tratar de mantener una rutina dentro de casa es uno de los principales consejos. Hacer deporte puede ayudar a ocupar tu tiempo y también a soltar el estrés o la ansiedad.

Valcárcel aconsejó no ver muchas noticias si eres una persona susceptible a estas: “Si tú reconoces que sientes ansiedad debes tratar de limitar cuanta noticia recibes. Debes administrarla por tiempos y momentos. Para algunas personas una sobredosis de noticias es contraproducente, hay otras que lo pueden manejar normal”.

La comunicación con otras personas es también importante para evitar momentos de crisis. “No deben tener miedo a sentir, mucha gente se muere de miedo de las sensaciones como ansiedad o miedo y se sienten peor por sentir esto. Es importante identificar qué personas te pueden ayudar a sentirte mejor. Hay que reconocer la red de soporte que tenemos”, dijo Arditto.

¿Cómo evito transmitirle ansiedad a mis hijos?

Hay muchos padres que tienen ansiedad y se la transmiten a los niños o niñas. Esto debe evitarse, no se debe transmitir miedo a los pequeños. No es bueno hablar del tema con ellos como se hablaría con un adulto, explicó Valcárcel.

Además, señaló que “cuando se habla con los niños hay que ir de menos a más. Darles poca información e ir viendo qué es lo que sabe el niño y qué pregunta. Cuando un niño ya recibió bastante información y la entendió, ya no va a preguntar más”.

Asimismo, dijo que hay que tener mucho cuidado lo que se le dice al niño y lo que se habla frente a ellos porque muchas veces parece que no escuchan, pero siempre lo hacen.

Acudir a un especialista de la salud cuando uno siente síntomas de ansiedad y no es capaz de controlarlo está bien. Las especialistas indican que no hay que esperar a un momento de crisis para buscar ayuda, se debe hacer desde antes para evitar estos episodios.