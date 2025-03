Conoce a tres profesores que están trascendiendo con proyectos innovadores en Ayacucho, Apurímac y Moquegua

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el Perú la educación enfrenta múltiples desafíos, desde la brecha en infraestructura que se valoriza en 164 mil millones de soles, según el Ministerio de Educación (Minedu), hasta el reto de mejorar el aprendizaje en más del 50% de alumnos con dificultades para el pensamiento crítico y creativo, según la Prueba PISA.

Es en este contexto donde se hace importante reconocer el trabajo de los buenos profesores, sobre todo en zonas rurales. Ellos no solo transmiten conocimientos, sino que también son una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Por ello, RPP Data conversó con tres docentes que están transformando la educación en Ayacucho, Apurímac y Moquegua y contamos sus historias a continuación.

"Tenemos que ser creativos para mejorar la enseñanza"

El profesor Melecio Tito Mamani nació en Arequipa y llegó a Ayacucho en 1999. Pese a que era un lugar desconocido para él, no dejó que eso melle el entusiasmo, el cariño y profesionalismo para trabajar con los estudiantes. Se instaló en la I.E Humberto Salazar Barrientos, en el anexo de Aicará, distrito de Coracora, provincia de Parinacochas en Ayacucho, como docente de aula y ahora es director de esa misma institución que lo acogió cuando recién comenzaba.

Hace diez años lanzó el proyecto "Poccoray" que consistía en implementar un huerto escolar y una granja de cuyes para mejorar la nutrición de sus estudiantes de primaria. Durante la pandemia innovó con el programa "Minutos Dorados", en el que les enseñaba a los padres de familia habilidades básicas de alfabetización y aritmética para apoyar el aprendizaje virtual de sus hijos. Y luego lanzó "Yachachinapaq Pusanakuy", un proyecto de capacitación y actualización de estrategias educativas para docentes.

Melecio Tito Mamani trabaja en una escuela de Ayacucho desde 1999. | Fuente: Andina

Este año, Melecio fue incluido entre los 50 mejores profesores de todo el mundo en el ranking "Global Teacher Prize", conocido como el "Nobel de la Educación". En declaraciones para RPP Data, resalta la importancia de la creatividad para mejorar la calidad educativa.

"Como maestros creo que asumimos ese rol protagónico para poder estar cerca a los estudiantes. Nos hemos formado precisamente para poder interactuar, orientar, guiar y desarrollar las competencias en nuestros alumnos. Tenemos que ser creativos y sobre todo imaginativos a fin de resolver las diferentes situaciones problemáticas que aquejan al sector educación", comenta Melecio.

En esa línea, el docente opina que las propuestas para resolver las brechas que enfrenta la educación en nuestro país deben salir de las propias aulas y ser pensadas con innovación. "No solo desde los maestros, sin también con los padres de familia. La idea es compartir estas estrategias con docentes de nuestra región y otras regiones", agrega.

Melecio puntualiza que se debe garantizar una educación con calidad y equidad para todos, poniéndole fin a la discriminación y no solo en el área rural sino a nivel nacional.

Melecio Tito fue reconocido como uno de los 50 mejores profesores en todo el mundo. | Fuente: RPP Data

"Un alumno no aprende de un maestro que no admira"

En el año 2023, el profesor apurimeño Danny Bernales también fue reconocido como uno de los 50 mejores maestros del mundo, en el prestigioso ranking "Global Teacher Prize" debido a sus innovaciones en el ámbito educativo. Comenzó a enseñar cuando tenía 21 años, y en la actualidad, es profesor de niños y niñas menores de cinco años.

El profesor Danny, quien se considera un eterno autodidacta, ha dejado que su curiosidad lo lleve a explorar nuevas formas de enseñar. En 2010, cuando trabajaba en una institución educativa de Vilcabamba, Apurímac, creó el proyecto "Kusi kusillaña qhiswa simi rimayta yachasun", que en quechua significa "Con mucha alegría aprendemos a hablar el quechua".

"Consistía en enseñar a los niños de Vilcabamba -que tenían como lengua materna el castellano, pero entendían bien el quechua porque sus padres hablaban quechua- a hablar ese idioma como segunda lengua. Desde que acabé el instituto pedagógico mi objetivo siempre fue hacer cosas distintas en las instituciones y salir un poco de lo tradicional. Con ese proyecto logré que los niños aprendan a expresarse en quechua, además del castellano", recuerda el profesor.

Esta iniciativa lo hizo ganar varios concursos y logró viajar a países como Bolivia y España para realizar especializaciones en educación.

Danny Bernales (izq) fue incluido en la lista de 50 mejores profesores del 2023 por el Global Teacher Prize. | Fuente: Andina

El último proyecto que lanzó en su región fue "Lectura en familia", que fomenta la lectura en los niños y en sus padres de familia de la comunidad campesina de Currasco. "Realizamos actividades como los miércoles de lectura, donde todos tienen que salir a la plaza a las 8 de la mañana a leer un libro o concurso de bibliotecas en los hogares de la comunidad en el contexto rural", detalla.

Danny Bernales es consciente de que existen brechas en el sector educación, sobre todo en el sector rural. La escuela donde enseña es de adobe y lograron tener pizarra acrílica con los recursos de la comunidad. Pese a ello, opina que para enfrentar estos retos es importante que los profesores recuerden la motivación con la que empezaron a enseñar.

"Muchas veces los docentes nos quejamos de todo, del gobierno, del salario y, por supuesto que es justo, hacemos mucho y a veces la remuneración no reconoce ese trabajo. Pero no esperemos que los cambios vengan solos o desde afuera. Nosotros podemos ser ese cambio en nuestras aulas, la innovación no siempre requiere de grandes recursos, con creatividad y compromiso podemos transformar nuestra institución educativa", señala.

Y finaliza con una reflexión importante para los colegas docentes: "Transformémonos en mentores, en ejemplos a seguir de nuestros estudiantes, porque el alumno no aprende del maestro que no admira".

Su último proyecto consiste en promover la lectura en los niños de educación inicial y sus familias. | Fuente: Andina

"El mejor reconocimiento es el de nuestros estudiantes"

En 2024, 17 docentes fueron reconocidos con la máxima condecoración nacional de "Orden de las Palmas Magisteriales" que otorga el Ministerio de Educación. Una de ellas fue Nery Rita Peñaloza, profesora de Moquegua con más de 40 años de carrera, quien ganó el premio en la categoría "Educador".

Nery se ha desempeñado como profesora de primaria en la Institución Educativa Mariscal Nieto y ahora es directora del colegio particular Max Uhle, también en la misma región. "Los retos son los cambios que una atraviesa en el sector educación. Nadie te enseña a especializarte o a tener una jefatura y hasta que no estés en el cargo no aprendes. La pandemia, por ejemplo, nos hizo despertar a los maestros de la noche a la mañana y encontrar iniciativas para desarrollar con nuestros estudiantes", señala.

Así, durante la cuarentena realizaron talleres virtuales de teatro de la mano del Ministerio de Cultura y desarrollaron iniciativas para mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos de secundaria. "Esto lo hicimos a través de cuentos escritos por ellos mismos que luego salieron publicados", detalla.

Otro de los proyectos que lanzó fue el de "Guardianes del Patrimonio Cultural", mediante el cual capacitaban a estudiantes para que revaloren la zona monumental de Moquegua y puedan ser los guías turísticos de personas que llegaban del extranjero.

Nery Peñaloza, profesora moqueguana, fue reconocida con las "Palmas Magisteriales" en el 2024. | Fuente: Percy Valer | Fotógrafo: PERCY VALER

La profesora Nery conoce las brechas que existen en las escuelas rurales y de la Amazonía. "A mí me cuentan mis colegas que es difícil enseñar porque las aulas apenas tienen una pizarra y el plumón lo tiene que llevar los propios profesores. La prioridad del Estado debe estar en la infraestructura, sin duda, pero por eso no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Los profesores siempre encontramos la manera de hacer las cosas bien", menciona.

Es en estos contextos donde, usualmente, nacen las nuevas prácticas docentes que finalmente son reconocidas por la comunidad educativa, agrega Nery Peñaloza. "Cada día de se aprende de nuestros alumnos, de nuestros compañeros y también de nuestros padres de familia. La única satisfacción que nos va a quedar es el reconocimiento por parte de nuestros estudiantes. Al final de nuestra carrera, yo estaré jubilada de aquí a cinco años, y me seguirán visitando los estudiantes o felicitando en el Día del Maestro que siempre se acuerdan y eso es lo que más te satisface", reflexiona.

En el Perú existe más de medio millón de profesores, según el último Censo Educativo del 2023. El 70% se desempeña en el sector público y el 30% en el sector privado, y 9 de cada diez docentes se enfocan en la educación básica regular; es decir, inicial, primaria y secundaria.

El compromiso y la pasión de los docentes entrevistados por RPP Data demuestran que, con dedicación, se puede transformar el futuro de nuestros estudiantes. Su labor debe ser una verdadera inspiración para todos los peruanos.