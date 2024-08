Conoce cómo construir una marca personal sólida y destacar en el entorno profesional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad La importancia de la integridad y la actitud en tu marca personal

Potenciar una marca personal es mucho más que destacar habilidades o logros, es construir una reputación sólida basada en la integridad y el compromiso. Según Inés Temple, la marca personal es “nuestra reputación”, la cual se fundamenta en la realidad de nuestro desempeño, nuestras ganas y, sobre todo, en nuestra integridad. La forma en que actuamos y cumplimos con nuestras promesas es esencial para que otros confíen en nosotros y así, nuestra marca personal se fortalezca.

Temple señala que una de las principales barreras para destacar en el entorno laboral es la falta de motivación. Muchos profesionales no logran desarrollar su marca personal porque no disfrutan su trabajo o no le ponen el empeño necesario. Esta actitud negativa no solo afecta su desempeño, sino que también perjudica su reputación, ya que, como menciona, “nadie quiere promover o destacar a alguien que siempre está amargado o molesto”.

Potencia tu marca personal: claves para destacar en el mundo laboral | Fuente: RPP

¿Qué buscan las empresas en un profesional?

Las empresas buscan algo más que habilidades técnicas en sus empleados; valoran la integridad, la motivación y la productividad. Inés Temple menciona que, los dueños de empresas buscan personas que no solo tengan talento, sino que además estén motivadas para trabajar con ganas y hacer un esfuerzo genuino.

“Nos pagan por hacer cosas concretas, identificables, medibles, cuantificables”, comenta la experta en marketing personal y empleabilidad, lo que resalta la importancia de ser productivos y cumplir con nuestras responsabilidades con honestidad.

Además, la capacidad de encajar culturalmente en la empresa es crucial. No basta con tener las habilidades necesarias, es importante que los valores personales estén alineados con los de la organización.

La experta explica que, para lograr un buen calce, debemos sentirnos motivados y comprometidos con nuestro trabajo, lo que refuerza la importancia de la coherencia entre nuestra marca personal y el entorno en el que nos desenvolvemos.

El impacto del mundo virtual en la marca personal

En la era digital, las redes sociales juegan un papel crucial en la construcción de nuestra marca personal. Inés Temple advierte que no existe una diferencia entre las redes personales y profesionales. Reclutadores y empleadores revisan todo nuestro contenido en línea para evaluar nuestra coherencia e integridad.

“Me ha pasado de no contratar gente que se presenta con un perfil fantástico, pero con redes sociales donde muestran un perfil totalmente diferente”, comenta la experta, subrayando la importancia de mantener una buena imagen en todas las plataformas.

Además, la reputación en el mundo laboral sigue dependiendo en gran medida del boca a boca. Más allá de los “likes” en redes sociales, lo que realmente importa es cómo nos perciben nuestros exjefes, colegas y otras personas con las que hemos trabajado. A su vez, resalta que esta reputación se construye día a día, con integridad y comportamientos consistentes.

En conclusión, para potenciar tu marca personal, es crucial actuar con integridad, mantener una actitud positiva hacia el trabajo y ser responsable en el mundo virtual. La reputación se basa en la realidad de nuestras acciones y en cómo nos perciben los demás, tanto en la vida real como en las redes sociales.

