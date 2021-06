Ante una posible tercera ola, urge implementar más camas UCI, pero también asegurar la contratación de especialistas. | Fuente: EFE

El Perú afrontó la primera y segunda ola de la COVID-19 con un déficit de camas UCI y oxígeno. Ante una eventual tercera ola, ¿cómo nos estamos preparando?, en el siguiente informe te contamos lo que dicen los especialistas al respecto.

Cómo estamos en camas UCI

En enero de este año, cuando empezaba la segunda ola de la pandemia del nuevo coronavirus, el país contaba con 1600 camas de cuidados intensivos, la misma cantidad que había en agosto.

Hoy, el Perú tiene 2300 camas UCI y el gobierno ha anunciado que se tendrán 3000 en julio, para atender una eventual tercera ola de la COVID-19, como estima el experto en salud pública, Percy Minaya.

“La proyección es variada, habíamos previsto que esta podría estar empezando entre julio y agosto, especialmente, y esto, probablemente, se pueda ver como efecto de lo que es la movilización relacionada a las elecciones”, dijo.

Hay regiones en las que se requiere con urgencia implementar más camas UCI. Es el caso de La Libertad, donde hay un aproximado de 250 y se necesita el doble, según refirió el decano del Colegio Médico regional, Willmar Gutiérrez.

“Por lo menos, para estar preparados se necesitaría el doble de lo que tenemos… con lo que tenemos es insuficiente porque aún los hospitales están con las camas UCI al cien por ciento de su capacidad y aun así hay pacientes a la espera de camas UCI”, señaló.

La tercera ola de la COVID-19 podría presentarse entre julio y agosto, según el especialista en salud pública, Percy Minaya. | Fuente: Andina

También se necesita más especialistas

Carlos Lescano Alva, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina, manifestó que el tema también pasa por resolver la falta de médicos especialistas, de los que solo hay 650 en el Perú y, según dijo, es necesario que un médico especializado tenga bajo su orden a otros médicos, lo que él llama sistema piramidal.

"Tiene que haber una estrategia coordinada con los operadores, que somos nosotros, de la atención de estos pacientes, para aumentar esta oferta, aún con la reducida cantidad de médicos especialistas. Y esto significa un sistema piramidal o escalonado que lo venimos mencionando entrevista tras entrevista", puntualizó Lescano Alva.

Para el decano del Colegio Médico de La Libertad, el problema no solo es la falta de camas sino también el déficit de personal especializado.

“El problema es el personal también, por norma y lo adecuado es que un uciólogo, lo ideal sería que se encargue máximo de 2 camas UCI, porque son pacientes complejos y que requieren una atención continua y acá están encargándose de por lo menos el doble o el triple, y eso porque no hay más especialistas”, indicó.

A la implementación de camas UCI debe sumarse la contratación de más personal especializado. | Fuente: AFP

Déficit de oxígeno

El otro problema al que nos enfrentamos en la primera y segunda ola de la COVID-19 fue la falta de oxígeno. Hoy nuestro país tiene 175 plantas y, a través del proyecto Legado, se instalarán, a partir del 15 de junio, veinte más en Lima y regiones.

Al respecto, Percy Minaya señaló que el drama del oxígeno no debería repetirse.

“Solamente para hablar del oxígeno medicinal que nosotros necesitamos para las camas UCI se encontraba en razón de casi 95 mil metros cúbicos por día y las que necesitamos para las camas de hospitalización, en general, casi 282 mil metros cúbicos por día. Pero eso nos dejaba a nosotros una necesidad de 380 toneladas".

El especialista agregó que hay una brecha importante que se ha avanzado en cubrir, pues la demanda de la población que atiende a sus pacientes en sus hogares se ha reducido de manera importante.

“Hay que tener en cuenta que estamos en la postrimería de esta segunda ola, pero esto podría ser necesario nuevamente y ahí hay que activar la mayor cantidad de esfuerzos para cubrir este requerimiento”, señaló.

Durante la primera y segunda ola, la falta de oxígeno se evidenció en la mayoría de regiones del país. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Maritza Sáenz

Colegio médico pide tercera dosis

Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, indicó que ante la posibilidad de una tercera ola de la COVID-19 se necesita actuar con anticipación y se debe aplicar una tercera dosis de refuerzo al personal médico.

“El escenario para una tercera ola, es necesario tomar precauciones y eso implica mejorar la seguridad de los colegas (médicos) sobre todo por la presencia de las variantes”, explicó.

El especialista indicó que este pedido lo realizan no porque la vacuna de Sinopharm que recibieron sea mala o porque no confíen en ella, sino que, ante la aparición de nuevas variantes, la exposición del personal médico a la COVID 19 es constante y no se conoce el tiempo de duración de la eficacia de las vacunas, por lo cual es necesario que estén preparados y protegidos.

El Colegio Médico del Perú ha solicitado que ante una eventual tercera ola y por las nuevas variantes se aplique una tercera dosis a los médicos que atienden casos COVID-19 | Fuente: Minsa

La falta de camas UCI generó grandes tragedias

Durante el pico de contagios y muertes por la segunda ola, surgió la historia de Hellen Yáñez, una joven que perdió 13 familiares en Pisco, región Ica, a causa de la COVID-19.

Recientemente, también sumó la pérdida de su padre, para quien estuvo buscando una cama UCI por más de 15 días.

“Para conseguir una cama UCI para mi papá tuve que estar en la puerta, fuera del hospital, todos los días, mañana tarde y noche, todos los días, insistir con las medicinas, preguntar para qué le recetaban las cosas...", contó.

El caso de Hellen es el de miles de ciudadanos que vieron morir a sus familiares esperando una cama UCI.

Si bien la otra línea de batalla para vencer al nuevo coronavirus es la vacunación, que ya supera cuatro millones de personas inmunizadas (con la primera dosis), la capacidad de respuesta hospitalaria no se puede descuidar y debe ser atendida por el próximo gobierno.

Hellen Yáñez perdió a 14 de sus familiares, el último en fallecer fue su padre, para quién estuvo buscando una cama UCI. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edwin Herrera

