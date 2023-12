¿Cuánto tendría que pagar si no tengo en regla el SOAT?

Actualidad Respecto al exceso de velocidad, consideró que es muy difícil medir, pues no existen controles.

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, dio a conocer la forma en cómo están clasificadas las infracciones de tránsito en nuestro país y precisó los montos a pagar en caso el conductor no cuente con SOAT vigente o exceda el límite de velocidad.

"Las infracciones están calificadas en graves, muy graves y leves, y van desde un máximo de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que es de 4 mil 950 soles hasta el 4%", dijo en Siempre en Casa de RPP Noticias.

¿Cuánto debo pagar si manejo sin SOAT?

Quispe Candia precisó que, además de la multa, se ha incorporado una pena privativa de la libertad para quienes conduzcan un vehículo de transporte público sin SOAT.

"No tener SOAT ahora está en el 50% de la UIT, que es 2 mil 475 soles. Es bueno recordar que los que conducen un vehículo de transporte público y no tiene SOAT (puede ser taxi, mototaxi, transporte urbano o transporte interprovincial), además de la sanción que hemos referido, se ha modificado el Código Penal y se incorpora la pena privativa de la libertad por tres años (...). Y si no tengo tarjeta de propiedad, en este caso es el 18% de una UIT, que es 891 soles", aseveró.





Exceso de velocidad

"En las multas que son graduales y que ha aumentado en 2021 es por exceso de velocidad. A mayor velocidad, la multa es mayor. El problema del exceso de velocidad es que no podemos medir. La única provincia que tenía controles de velocidad es el Callao. Pero lamentablemente el alcalde actual las ha retirado. Ha terminado el contrato y no han vuelto a activar los controles de velocidad. Además, la primera causa de los accidentes de tránsito es el exceso de velocidad", finalizó.