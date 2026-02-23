Áncash: empresario es asesinado a balazos dentro de su camioneta en Casma

Últimas Noticias
Tras el ataque, el personal policial procedió al aislamiento y acordonamiento de la escena del crimen para preservar las evidencias.
Tras el ataque, el personal policial procedió al aislamiento y acordonamiento de la escena del crimen para preservar las evidencias. | Fuente: Andina/imagen referencial | Fotógrafo: Melina Mejía
Ernesto Astonitas

Ernesto Astonitas

Un empresario agrícola fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en el distrito de Buenavista Alta, en la provincia de Casma, región Áncash, informó a RPP la División Policial de Chimbote.

La víctima fue identificada como Wilson Acoña Gutiérrez (47), de acuerdo con el reporte policial.

El vehículo blanco, marca Nissan, presentaba siete impactos de bala.

Tras el ataque, el personal policial procedió al aislamiento y acordonamiento de la escena del crimen para preservar las evidencias.

Luego llegaron Peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Asimismo, se comunicó el caso al representante del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias y dar con los responsables del homicidio.

