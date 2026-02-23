FAP confirma muerte de tripulación y pasajeros tras hallazgo de helicóptero caído en Arequipa

La Fuerza Aérea del Perú informó el hallazgo del helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial cuando iba a Arequipa y confirmó que todos sus tripulantes fallecieron, entre ellos siete menores de edad.

El helicóptero fue hallado en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, del distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa.

"Tras una intensa labor de búsqueda realizada hoy, lunes 23 de febrero, patrullas de Fuerzas Especiales, en coordinación con la Policía Nacional, lograron ubicar la aeronave —un helicóptero Mi-17— que perdió contacto radial la tarde de ayer. El hallazgo se produjo en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, del distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa", informó la FAP.

Entre los fallecidos se encuentra los cuatro tripulantes al mando de la aeronave, Mayor FAP, Sergio Danner Paucar Centurión, el Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove y el Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán.

Según informó la FAP, el helicóptero "se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la ciudadanía ante las inundaciones, desbordes y otros siniestras en Arequipa".

"Del mismo modo, apoyaría en el entrenamiento del curso de paracaidismo de Cadetes FAP", añadieron.