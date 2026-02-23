Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

FAP confirma muerte de tripulación y pasajeros tras hallazgo de helicóptero caído en Arequipa

La FAP comunció hallazgo del helicóptero.
La FAP comunció hallazgo del helicóptero. | Fuente: FAP/Referencial
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La FAP confirmó el hallazgo del helicóptero de la FAP con 15 personas, que perdió contacto radial cuando iba a Arequipa. Añadieron que todos los tripulantes fallecieron.

Actualidad
00:00 · 02:49

La Fuerza Aérea del Perú informó el hallazgo del helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial cuando iba a Arequipa y confirmó que todos sus tripulantes fallecieron, entre ellos siete menores de edad.

El helicóptero fue hallado en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, del distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa.

"Tras una intensa labor de búsqueda realizada hoy, lunes 23 de febrero, patrullas de Fuerzas Especiales, en coordinación con la Policía Nacional, lograron ubicar la aeronave —un helicóptero Mi-17— que perdió contacto radial la tarde de ayer. El hallazgo se produjo en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, del distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa", informó la FAP.

Entre los fallecidos se encuentra los cuatro tripulantes al mando de la aeronave, Mayor FAP, Sergio Danner Paucar Centurión, el Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove y el Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán.

Según informó la FAP, el helicóptero "se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la ciudadanía ante las inundaciones, desbordes y otros siniestras en Arequipa".

"Del mismo modo, apoyaría en el entrenamiento del curso de paracaidismo de Cadetes FAP", añadieron.

Video recomendado
Tags
Fuerza Aérea del Perú FAP

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA