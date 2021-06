Educación a distancia: Conoce cómo los Tambos facilitan el acceso a la educación en comunidades rurales

La organización MAB Perú está utilizando los Tambos de zonas alejadas para mejorar el acceso a la educación. | Fuente: MAB

Los estudiantes han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia. En el 2020, más de un millón de estudiantes peruanos interrumpieron sus estudios, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

La situación no es igual en todo el territorio nacional, en las zonas rurales es aún más crítica. Las razones por las que se interrumpen los estudios varían entre la brecha digital, necesidad de trabajo, violencia intrafamiliar, entre otros, explica Luzmaría Del Risco, líder de desarrollo socio emocional en MAB Perú, una organización que busca mejorar la educación en el país.

Así, en plena crisis sanitaria y con el abrupto cambio de clases presenciales a clases a distancia, cada familia tuvo que ver la forma de cómo acceder a la plataforma que creó el Ministerio de Educación (Minedu), “Aprendo en Casa”. Pero esto no fue fácil.

“El cambio ha sido bastante brusco ya que ellos [alumnos] están acostumbrados a ir a clases todos los días, recibir tareas. Actualmente ellos han salido dificultados porque no tienen los medios, hay una brecha”, comentó Johnny, gestor de Tambo en Ayacucho a MAB que aparece en el video dentro de esta nota.

Los tambos son plataformas fijas del Estado, específicamente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) donde se brindan diversos servicios estatales. Se encuentran en zonas muy alejadas y vulnerables. En estos, MAB Perú está desarrollando la iniciativa de “Tambo a Tambo” para poder mejorar la calidad educativa en esas zonas.

Trabajos en el Tambo | Fuente: MAB

La falta de conectividad

Una de las más grandes dificultades para acceder a la educación ha sido la falta de conectividad. Según cifras del INEI del 2020, 6 de cada 10 personas mayores de seis años accedió a internet. En Lima Metropolitana la cifra es de casi 8 de cada 10.

Sin embargo, la situación es crítica cuando miramos la diferencia demográfica. Las mismas cifras muestran que en el resto urbano solo el 64,2% de personas mayores de seis años accedió a internet y en el área rural esta cifra baja a 23,8%.

“Nos hace mucha falta el internet. Acá venimos unas tres, cuatro, cinco personas al Tambo y solo hay dos computadoras y no podemos trabajar. Nos dificultamos mucho y tenemos que esperar mucho tiempo”, contó Julio César, uno de los estudiantes de secundaria de Huancavelica.

Pero no todos pueden ir al tambo siempre, una estudiante de primaria de la misma región comentó lo siguiente: “Algunos no pueden estudiar porque está muy lejos su casa y no pueden venir [al tambo], no tienen celular y no pueden hacer las tareas con eso”.

Más trabas para estudiar

Pero esas no son las únicas dificultades. La crisis sanitaria trajo consigo una crisis económica que ha reducido los ingresos de las familias. Por esa razón, algunos padres prefieren que sus hijos, sobre todo de secundaria, vayan a trabajar con ellos.

“Los padres más priorizan que sus hijos atiendan al campo y a crianza de sus animalitos. Pocos padres son los que apuestan por que sus hijos estudien”, explicó Raquel, gestora del tambo en Huancavelica.

Por otro lado, la violencia intrafamiliar y violencia de género es también un grave problema. La representante de MAB Perú, Luzmaría Del Risco, comenta que ahora que todos están en casa y no van a la escuela, ni los padres al trabajo, no hay un espacio seguro para los niños.

La violencia de género se ve reflejada en las niñas: “Muchas mujercitas con 12 o 13 años ya están gestando. Algunos se han vuelto alcohólicos. Así pasan las cosas en nuestro Perú con las clases virtuales”, dijo Ángel, un asistente del tambo en Ayacucho.

Trabajos con los escolares en el Tambo | Fuente: MAB

La iniciativa de Tambo a Tambo

Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el Perú y fortalecer el acceso a esta, especialmente en estos momentos de crisis, parte del equipo de MAB Perú está trabajando en la iniciativa “de Tambo a Tambo”.

Con esta iniciativa buscan llevar a los tambos su plataforma de aprendizaje online que contiene cursos relacionados al Currículo Nacional del Minedu y también diversos cursos para mejorar la creatividad y el aspecto emocional. Ellos tienen claro que una educación integral y holística es necesaria para el futuro.

Asimismo, en la plataforma, los padres de familia pueden encontrar cursos que les va a servir para distintas cosas; por ejemplo, para saber más sobre la anemia, fortalecer el aspecto emocional, aprender sobre salud sexual y reproductiva, entre otros.

“Lo que nosotros queremos es llevar toda esta información de manera fácil, para que todos la puedan entender”, explica Luzmaría. Además, MAB está trabajando para llevar laptops y tablets a los diferentes tambos con la plataforma de aprendizaje ya instalada para que no dependan siempre del internet.

Actualmente, MAB trabaja en seis regiones, Puno, Ayacucho, Apurímac, Piura, Huancavelica y Puno, donde tienen un seguimiento constante a las 40 comunidades donde trabajan.