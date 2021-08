Educación en el Perú: ¿Cuántos escolares hacen clases semipresenciales en 21 regiones del país?

Los colegios que regresan a la presencialidad deben cumplir protocolos de salubridad. | Fuente: Cortesía

Apenas el 2.6% de los escolares del país, es decir, 210, 561 de los casi ocho millones que componen esta población estudiantil, realizan clases semipresenciales, según el mapa de servicios educativos que maneja el Ministerio de Educación (Minedu).

Los escolares, que comprenden la educación básica regular, especial, alternativa y técnico productiva, han vuelto a las aulas en solo veintiún regiones desde que empezó el segundo semestre del año escolar en el Perú, el pasado 9 de agosto.

En concreto, se trata de 5,119 servicios educativos que ya se prestan en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Las únicas regiones en las que no hay retorno a las aulas, por ahora, son Áncash, Lambayeque, Lima provincias y las provincias de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Incluso, para este sábado 21 de agosto, la Asociación de Padres de Familia Volvamos a Clases Perú ha convocado a una manifestación pacífica frente a la sede del Minedu, en la capital.



En el Perú, la vuelta a clases se ordena de acuerdo a lo estipulado por tres resoluciones ministeriales del Minedu. La principal, la RM N° 121-2021-MINEDU dispone, entre otros aspectos, que para que un colegio haga semipresencialidad debe cumplir con tres condiciones: de contexto, basadas en indicadores epidemiológicos y territoriales; de bioseguridad, es decir, que haya provisión de mascarillas, lavamanos, agua, entre otros elementos que garanticen los protocolos sanitarios; y las sociales, a través de las cuales, los profesores y, sobre todo, padres de familia, se muestran de acuerdo en retomar lo presencial.

"No es el Minedu el que dice quién abre o no abre (un colegio a la semipresencialidad), sino que habilita a una serie de instituciones educativas en distritos en función de sus condiciones epidemiológicas definidas por el Ministerio de Salud. Es la institución educativa, es decir, su director, si ve que (su escuela) está habilitada en el sistema, tiene que cumplir otros procedimientos: garantizar las condiciones de bioseguridad, y tener la licencia social, el acuerdo de la comunidad para retornar", explicó José Carlos Vera Cubas, director de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu.





Esta es la lista de los servicios educativos habilitados y/o con semipresencialidad, según datos del Minedu. | Fuente: Minedu

Loreto es la región con mayor cantidad de servicios educativos que realizan semipresencialidad. | Fuente: Minedu

La realidad en las regiones

Lo poco avanzado, sin embargo, es mucho para los niños. Loreto es la región que lidera el proceso de retorno a las aulas. Según la directora regional de Educación, Linda Angulo Bartra, 2,288 de las 5,366 instituciones educativas que existen en su jurisdicción realizan clases semipresenciales en las ocho provincias: Alto Amazonas, Requena, Ucayali, Loreto, Putumayo, Datem del Marañón, Maynas y Ramón Castilla.



"Existe una aceptación bastante favorable al interior de la región, dado que hay comunidades rurales en las que no existen casos covid. Nosotros tenemos un reporte de 3293 maestros vacunados, recién, en torno a maestros rurales, y algunos que ya están en los grupos etarios que ya están siendo vacunados", dijo Angulo Bartra a RPP Noticias.

Además de Loreto, hay otras regiones de la selva donde se realizan semipresenciales como Madre de Dios, básicamente comunidades nativas de la provincia del Manu; Ucayali y San Martín.

En Arequipa, por ejemplo, de 55 colegios que empezaron en abril, pasarán a 591 (que ya están habilitadas) en este segundo semestre, según calculó el director regional de Educación, Raúl Sánchez Miranda. Solo en la provincia de La Unión, hay 1,215 escolares que ya realizan semipresencialidad: 59 corresponden a Pronoei (Programa No Escolarizado de la Educación Inicial), 123 de inicial, 762 de primaria y 271 de secundaria distribuidos en 62 colegios.

"A los directores de estas instituciones educativas se les transfiere un presupuesto de mantenimiento y un 30% es para comprar las mascarillas, protectores faciales, jabón líquido y puedan construir los lavaderos lineales. Además, hay una gestión social que hace el director: articula esfuerzos con el alcalde de la zona y ellos mismos se organizan para dar una respuesta ante el COVID-19", indicó Sánchez.

Ayacucho reporta, según el Minedu, 628 servicios educativos activos con la semipresencialidad. También volvieron pero en menor número, Apurímac (12), Puno (187) y Cusco (6). En esta última, las escuelas están principalmente ubicadas en la provincia de La Convención, zona del Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (Vraem).

En la provincia de La Unión, en la región Arequipa, las escuelas rurales iniciaron en abril del 2021 con la semipresencialidad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

En Palpa, región Ica, nueve alumnos retornaron a las aulas de la Institución Educativa El Tambo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edwin Herrera

Otros casos



En Áncash, por ejemplo, hay 2852 instituciones educativas públicas y privadas habilitadas para la prestación del servicio con algún grado de presencialidad. Sin embargo, según la Dirección Regional de Educación ninguna ha inicio clases semipresenciales. En julio, el colegio San Pedro de Huayllabamba, en la provincia de Sihuas, reinició por dos semanas las clases presenciales en el nivel secundario, pero luego se suspendieron por el incremento de casos COVID-19, según informó el alcalde Abel Domínguez.

En Cajamarca, sin embargo, la situación es distinta. Ahí, 503 colegios realizan semipresenciales y 17, presenciales, distribuidas en sus 13 provincias, según confirmó a RPP, Delia Cieza, encargada de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. En este caso, el Minedu solo reporta 18 servicios educativos activados.

En La Libertad, hay 4 570 instituciones educativas, de las cuales, 87 ya iniciaron clases bajo modalidad semipresencial y corresponden a la provincia de Bolívar (54), Pataz (8), Santiago de Chuco (24) y Ascope (1).

En Amazonas, RPP ha podido confirmar que solo realizan clases semipresenciales 100 instituciones educativas: 12 en la provincia de Chachapoyas; 35 en Luya; 51 en Rodríguez de Mendoza y 2 en Utcubamba. Las autoridades educativas de Utcubamba y Condorcanqui no confirmaron hasta el cierre de este informe.



En Junín hay 27 colegios pertenecientes a la UGEL Río Ene (provincia de Satipo) realizan semipresenciales. En esta región, hay 516 instituciones educativas que están implementando el Plan de Retorno. Las clases no se desarrollarán tres días a la semana, sino durante 45 días. En ese sentido, los docentes tendrán descanso de 15 días y nuevamente 45 días de clases, según informó la Dirección Regional de Educación de Junín.

En Junín, 27 instituciones educativas en la cuenca del Ene realizan clases semipresenciales desde el 9 de agosto. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

Vacunar a los profesores, prioridad del ministro



Según datos del Minedu, más de 189 mil estudiantes han vuelto a las aulas con el acompañamiento de 14,916 docentes distribuidos en 4,955 escuelas rurales y 164 urbanas, según estadística actualizada al 12 de agosto.

El ministro de Educación, Juan Cadillo, dijo que, pese a que la mayoría de países en el mundo ya volvió a las aulas, no considera que el Perú haga lo mismo debido a la eventualidad de la tercera ola y a que, antes, la mayoría de los 675,022 docentes y trabajadores del sector educación que trabajan en el país deben estar vacunados. Hasta la quincena de agosto, no se había llegado ni a la mitad de inmunizaciones.



"Necesitamos que las vacunas estén aquí en nuestro país. Por lo tanto, dependemos de la estrategia del Ministerio de Salud. Nuestro objetivo es vacunar, hasta octubre, a una mayor cantidad de maestros", declaró a RPP Noticias el 5 de agosto.

Para el especialista en temas de educación, León Trahtemberg, la educación es "el único sector en el que la apertura de la institución (educativa) no depende de lo que haga la institución en todos los temas de bioseguridad". Según él, a los colegios se les impone restricciones sobre lo que ocurre con el covid en el distrito y así no se puede abrir. "No hay ninguna otra actividad que tenga esa limitación. Ni los mercados, cines, bodegas, restaurantes... a nadie le ponen condiciones con relación al distrito, solamente a la educación", señaló.



Paul Neira Del Ben, fundador de The Learning Factor, director corporativo de EstudiaPe y especialista en política educativa, opina que hace falta conocer el impacto la pandemia.

"No sabemos la dimensión de la crisis, porque no ha habido, por parte del Ministerio de Educación, procesos que permitan medir o hacer una evaluación del nivel de la caída de los aprendizajes. Nosotros actualmente no sabemos qué han aprendido, cuánto han aprendido, con qué profundidad han aprendido... Y estamos hablando de una generación completa. Entonces, eso supone probablemente el reto más grande que tiene el sistema educativo peruano", explicó Neira.

En Tacna, padres y profesores se alistan para realizar clases semipresenciales en la institución educativa básica especial iniclal y primaria Beata Ana Rosa Gattorno. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Rumiche

El conteo del Minedu... y el de las regiones



Otro tema es el rastreo del avance de clases semipresenciales. Si bien el Minedu lleva una estadística, esta no necesariamente coincide con la que manejan las direcciones o gerencias regionales de educación. En Moquegua, por ejemplo, la gerencia regional de Educación registra que ningún colegio ha empezado clases semipresenciales. Similar situación ocurre en Tumbes, Tacna o Huancavelica. O también se presentan casos como los de Loreto o Cajamarca que sí contabilizan retorno a las aulas, pero sus números no coinciden con las del ente rector.

Según el director de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu, José Carlos Vera Cubas, la falta de coincidencia de las cifras se debe a la diferente metodología de recolección de información que aplican tanto el Minedu como las direcciones o gerencias regionales.

"Por la diversidad de nuestro territorio y en el marco de nuestra gestión descentralizada, no tenemos un único sistema de monitoreo en todas las regiones. No se utiliza el mismo sistema. Y no hay una imposición del ministerio en señalar que se tiene que usar el SIMON (Sistema de Monitoreo de la Calidad Educativa) o el SARES (Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro). Lo que estamos trabajando con las regiones es un sinceramiento de esta data: hay algunas instituciones educativas que se están adecuando a la norma, que ya están haciendo semipresencialidad y estamos sincerando los reportes", explicó Vera Cubas a RPP Noticias.

El director contó que, en ese sentido, hay información que ingresa directamente a las plataformas del Minedu, pero que no necesariamente van a las direcciones regionales. Y también les llega datos mediante los llamados coordinadores regionales, destacados a las regiones. "Hay instituciones educativas que, sin estar habilitadas, están haciendo semipresencialidad pero están en proceso de regularizar su situación. Y como están en proceso, las direcciones regionales de educación no las está contabilizando como tales", manifestó.

Delia Cieza, encargada de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, coincide en que los métodos de recolección de información son diferentes y plantea que el Minedu mejore esos sistemas.

"Hace falta que podamos transparentar las fuentes y los datos que se tienen y considerar los datos que tienen las regiones porque (nosotros en las regiones) estamos haciendo seguimiento cercano al proceso y tenemos, incluso, la información de qué instituciones están brindando este servicio (semipresencial) y qué otras no", señaló.

Y prosiguió: "El Minedu tiene un sistema importante de recojo de información, pero que no siempre todos son universales. Algunos son muestrales y no siempre los directores de instituciones educativas o de UGELES (Unidades de Gestión Educativa Locales) logran cargar la información oportunamente".

Según el Minedu, 253 mil maestros del país ya han recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, al 10 de agosto. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori

