"No somos el futuro, somos el presente": estudiantes del CADE Universitario promueven voto informado para Elecciones 2026

Este viernes culminó el CADE Universitario luego de tres días consecutivos de charlas, ponencias, encuentros y debates entre jóvenes, universitarios y estudiantes de institutos de todas las regiones del país. En este evento, organizado por IPAE Acción Empresarial, participaron 742 jóvenes de todas las regiones del Perú, que cursan el último año de carrera y que han sido seleccionados por sus respectivas instituciones debido a sus cualidades de liderazgo.

RPP Data estuvo presente en esta jornada y conversó con estudiantes de Arequipa, Ica, Lima y Huancayo sobre la reflexión y enseñanza que se llevaron de este evento, sobre todo pensando que, en menos de un año, se llevarán a cabo las Elecciones 2026, en las que más de 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez, según cifras de Reniec.

Con entusiasmo y motivación, los entrevistados se mostraron conscientes del protagonismo que tendrán en las próximas elecciones y se comprometieron a informarse de forma adecuada sobre los futuros candidatos. Así lo indicó Sergio Guilla, estudiante de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. "Nuestro voto es importante, porque al fin y al cabo representa la libertad que tenemos como ciudadanos. Al saber eso nos damos cuenta de que no muchas personas valoran esa importancia, por eso tenemos la obligación, como jóvenes, de incentivar ese pensamiento", señaló.

Estudiantes universitarios de Lima, Arequipa y Huancayo responden a RPP sobre los aprendizajes que les dejó el Cade Universitario 2025. | Fuente: RPP

Andrea Valentín, estudiante de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, comentó que esta jornada ha sido clave para que "el Perú vea que a los jóvenes sí les importa la política". "Hemos sido más de 700 alumnos participando en estos tres días hablando de política, de la democracia y del futuro del país. El próximo es un año importantísimo [por las Elecciones 2026] por eso los jóvenes tenemos que educarnos, informarnos y ser líderes en las comunidades para incentivar la participación activa. No necesariamente tenemos que dedicarnos a la política, también podemos hacerlo desde nuestra casa, informándonos bien y no dejarnos llevar por lo que dice la mayoría, sino pensar en que nuestro voto sí hará la diferencia", mencionó.

Una de las formas en las que los jóvenes planean contribuir en las próximas elecciones es en aprender a diferenciar las noticias falsas de las reales, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial en la creación de contenidos. Rommel Rashuaman, de la Universidad del Centro del Perú en Huancayo, lo afirma: "Hemos visto el avance de la IA y cómo va a impactar en las campañas electorales. Tenemos que investigar más sobre esta herramienta que puede ser útil, siempre y cuando la usemos bien. Tenemos ese compromiso de investigar más y educarnos para brindar esa información a quienes no tienen el acceso".

Joaquín Gonzales, estudiante de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, agrega que "debemos compartir posts que sean verdaderos para que tengan más visualizaciones y sean las noticias verdaderas las que sobresalgan, para no causar confusión [con las noticias falsas]".

Más jóvenes dentro de la política

Uno de los mitos que este grupo de estudiantes líderes combate es que sí están interesados en la participación política, sobre todo los que van a votar por primera vez. "Yo antes no sabía mucho de la política y no era amante del tema por las malas experiencias que me ha tocado ver, pero he aprendido de cerca que sí hay jóvenes que se interesan por lo que sucede en el país y en sus regiones, y al ver esa preocupación a mí me inspira y me contagia para decir 'oye yo también puedo hacer el cambio y empezar a informarme'. Ahora que termina el CADE yo me voy a poner a investigar acerca de los candidatos para hacer mi primer voto de forma responsable", contó Luz Mamani, estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa y becaria de Pronabec.

Por su parte, César Rivera, alumno de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) en Huancayo, comentó que le gustaría ver rostros nuevos postulando en los próximos comicios. "Me gustaría ver candidatos más jóvenes y nuevos rostros, con nuevas ideas o métodos, ya que normalmente siempre escuchamos lo mismo de los candidatos de siempre. Espero que muchos de los que participamos acá incursionemos luego en política, porque aparte de tener la mente abierta, tenemos la predisposición de hacer las cosas bien y no dejarnos llevar por cómo se hacen las cosas actualmente", mencionó.

Finalmente, Lía Solange, estudiante de la USIL, añadió que la política está en todos lados "desde que salimos de casa o incluso en nuestra propia familia". "Al formar un club de lectura ya hacemos política o cuando organizamos un consejo directivo. Podemos tener participación activa sin darnos cuenta, no importa si somos estudiantes de ingeniería de software o de arquitectura, la misión está en encontrar cómo articular un punto donde todos puedan encontrar un consenso", declaró.

Yulissa Espinoza, estudiante de Zegel Ipae en Ica, refirió que le gustó cómo en las diferentes charlas que tuvieron durante el CADE Universitario pudieron conocer otras realidades de distintas regiones del país. "Han venido también estudiantes de la región selva y han levantado su voz disconforme con lo que se está viviendo hoy en día con la democracia. Nos sentimos inconformes, muy desconfiados y sentimos que está peligrando porque en el día a día a los jóvenes no nos están escuchando, no hay planes de gobierno ni rutas que nos puedan informar", señaló.

Su compañera en Lima, Vilma Pamacata, agregó que la idea es que luego de este evento todos puedan promover un voto a conciencia en sus diferentes comunidades. "Tenemos que sacar muchos proyectos adelante para persuadir a la población que vote de manera consciente. Nosotros no somos el futuro, somos el presente y tenemos que tomar buenas decisiones sobre nuestros gobernantes, porque eso va a definir el futuro para nuestras familias. Invitamos a todos los estudiantes de diversas universidades que puedan hacer política desde sus instituciones porque es una forma de cambio y nosotros somos agentes de cambio", agregó.

Estudiantes de Ica, Lima y Arequipa participantes del Cade Universitario 2025. | Fuente: RPP

Desde la organización del CADE Universitario, resaltan el interés que han mostrado los más de 700 jóvenes de distintas regiones del Perú sobre la participación política y los retos que enfrentarán en las próximas elecciones. Darío Zegarra, presidente de CADE Universitario 2025, brindó un balance de lo que hubo en estos tres días del evento.

"Lo que hemos encontrado es que hay un cambio de paradigma de esa lejanía y frustración [en torno a la política] por las múltiples crisis que hemos vivido. Este grupo de jóvenes, que representan a todo el país, encuentran que su voto es importante y que tiene que ser informado. Además, consideran que es necesaria la crítica y discusión, pero también impulsar propuestas hacia la acción", comentó.

Finalmente, Zegarra señaló que "la democracia no es solo un voto electoral, ese es un momento particular y un hito de la democracia sí, pero la democracia se vive todos los días con una ciudadanía activa. Hemos encontrado múltiples experiencias donde nos podemos sumar y son experiencias positivas lideradas por jóvenes", agregó.