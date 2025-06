Más de 6 millones de jóvenes peruanos votarán en 2026: ¿qué esperan de las elecciones?

El estudio "¿Cómo vota el Perú?", elaborado por Arellano Consultoría para Crecer ofrece datos clave que analizamos junto a especialistas para entender el papel de una generación que marcará el rumbo del país.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en las Elecciones Generales 2026, más de seis millones de jóvenes irán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades. Y lo harán, en su mayoría, por convicción. Según el estudio "¿Cómo vota el Perú?", de Arellano Consultoría para Crecer, el 66% de los jóvenes piensa que su voto contribuye a mejorar el país. Ese porcentaje baja en los grupos de mayor edad.

Los jóvenes ven el voto con optimismo porque sienten que su elección puede tener un impacto real en los resultados, señala Jorge Aragón Trelles, docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

"Los jóvenes tienen una expresión más positiva del voto, o sea, no tengo una identidad partidaria fuerte, pero por lo menos tengo la expectativa de que mi voto puede hacer una diferencia. Los mayores nos hemos ido desencantando con los años. [...] Lo que hay que pensar es qué podemos hacer para aprovechar ese interés y ese entusiasmo de los jóvenes, y eso, también le toca a los partidos políticos, que hasta donde he podido ver, no tienen un espacio importante para los jóvenes", sostiene.

Aragón Trelles sostiene que el desencanto que se observa conforme se avanza en edad responde inicialmente a la expectativa que generan las primeras veces que uno ejercer su voto, pero que, conforme "vas acumulando elecciones", ves que "no es tan fácil hacer un cambio a través del voto" o "que los políticos cumplan lo que prometen".

"Qué importante sería para promover la participación o el interés de los jóvenes que ellos puedan ver candidatos o políticos jóvenes. Y eso, por lo general, no lo ves. Son los mismos políticos de siempre, que en realidad son los dirigentes de siempre, que se van haciendo mayores, que se van haciendo viejos, que, por lo general, no les interesa transmitir el comando del partido a un nuevo grupo", refiere.

¿Qué esperan los jóvenes de sus autoridades?

Según el mismo estudio, el 15% de jóvenes cree que la prioridad del presidente debería ser generar más empleo, 13% acabar con la delincuencia, 8% acabar con la corrupción; entre otros motivos.

El empleo juvenil ha caído en el Perú desde el año 2019. En el 2024, hubo 160 mil jóvenes menos trabajando que antes de la pandemia. De ellos, 90 mil ya ni siquiera buscan empleo, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Así lo explica Paola Herrera, economista senior del IPE.

"Las empresas formales ahora prefieren trabajadores mayores de 30 años, hasta 4 veces más que a trabajadores jóvenes menores de 30. Como resultado, ahora los mismos jóvenes perciben a su edad como un impedimento para salir a buscar trabajo. Esto indica que las empresas formales ahora están buscando asegurarse con trabajadores que ellos consideran que están mejor preparados, con más experiencia, dejando de lado su demanda por contratar a los más jóvenes", precisa.

Las cifras preocupan, pero detrás de cada número hay una historia: un joven que no estudia, que no trabaja, que no ve claro su futuro. Los llamados 'ninis' crecen sobre todo en hogares de bajos ingresos, lo que podría traer graves consecuencias a futuro, opina Herrera.

"Tener menos jóvenes trabajando y menos jóvenes estudiando en realidad compromete gravemente el futuro laboral de esas personas y de los futuros trabajadores que van a componer la mayor parte de la fuerza laboral peruana. Hoy tenemos menos jóvenes que adquieren experiencia, menos jóvenes capacitándose, teniendo esa primera experiencia laboral, pero los impactos más graves los veríamos en 10, 15 años", sostiene.

¿Cómo deciden su voto los jóvenes?

El 76% de los jóvenes dice que la opinión de familiares y amigos influye en su decisión de voto, y un 75% destaca la importancia de investigar por cuenta propia. Para la politóloga Gabriela Vega Franco, directora de Recambio, esto muestra cuánto valoran lo que piensa su entorno, sin dejar de lado la búsqueda de información propia.

"Las posiciones políticas van más allá de por quién voto, va en cómo entiendo los problemas de seguridad, la crisis económica, los precios, los problemas sociales, lo que sucede en las calles y eso es político también, entonces cuando formamos nuestras opiniones sobre política no es solamente por quién votar, sino también por cómo entendemos que se están resolviendo o no correctamente los problemas de la sociedad ¿no? Y eso se da en conversaciones de la vida diaria", refiere.

"Cuando esta respuesta se da alrededor de la opinión de familiares y amigos, hay que pensar que esa opinión es expresada en la vida presencial, offline, pero también en la vida online o en las aplicaciones y cómo nos compartimos información a través de ahora WhatsApp que también media mucho de nuestras conversaciones", añade.

Las redes sociales como una fuente de información de baja credibilidad

Las redes sociales también juegan un rol importante en la vida diaria de los jóvenes y, sobre todo, en un contexto de cambio como un proceso electoral. El estudio revela que el 87% de jóvenes menores de 24 años las usa para informarse sobre candidatos, pero solo el 23% las considera una fuente confiable.

En las calles de Lima y Arequipa, esta desconfianza no suena ajena.

"Sí, utilizo las redes sociales para estar un poco informado. Pero a veces la noticia que dan no es confiable. Por eso te tienes que informar de diferentes fuentes", precisa un ciudadano en la capital.

"Yo creo que también soy parte de ese porcentaje amplio de personas que se informan a través de las redes sociales. Creo que es un espacio en la que se difunden bastantes noticias falsas, pero hay que saber buscar fuentes confiables", comenta por otro ciudadano al pie del Misti.

En un contexto electoral como el que se viene, donde las personas pueden expuestas a información falsa, desconfiar de lo que circula en redes sociales puede ser clave, sostiene Vega Franco.

"[Antes] cuando hablábamos de los candidatos populares que tenían likes o seguidores, y los traducíamos en votos. Eso es algo que felizmente ya no hacemos, ya sabemos que eso no es así, pero se confunde que lo popular, lo consumido, como una adhesión a la posición política o a la información que se recibe. Si bien estamos vulnerables a la desinformación, vulnerables a la manipulación, ya hemos aprendido que tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que consumimos y que consumirla no implica creerla. Y ese pensamiento crítico es fundamental", precisa Gabriela Vega.

La politóloga recalcó que si bien los jóvenes muestran un elevado consumo de información en redes sociales, no son los únicos, Toda la ciudadanía emplea estas plataformas y, por tanto, también está expuesta a la desinformación.

"Adultos mayores, adultos jóvenes y menores tenemos que tener un uso crítico, por eso es tan importante que en general en esta época preelectoral nos preparemos", resalta.

